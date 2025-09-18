ETV Bharat / bharat

बानू मुश्ताक को मैसूर दशहरा में मुख्य अतिथि बनाने पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट मामले की करेगा सुनवाई

September 18, 2025

नई दिल्ली: कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मैसूरु के चामुंडी मंदिर में दशहरा उत्सव समारोह के उद्घाटन के लिए बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के राज्य के फैसले को मंजूरी दी गई थी. याचिकाकर्ता की ओर से एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. वकील ने तर्क दिया कि यह मैसूर में दशहरा के उद्घाटन के अवसर पर चामुंडेश्वरी मंदिर में एक गैर-हिंदू को पूजा करने की अनुमति देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ एक याचिका है. वकील ने बेंच से मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया और बताया कि उद्घाटन 22 सितंबर को निर्धारित है. बेंच ने मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की. एचएस गौरव नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के 15 सितंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी और बानू मुश्ताक को दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने की अनुमति दे दी. याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने गलती से यह माना है कि राज्य प्रायोजित दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए बानू मुश्ताक को निमंत्रण देने से याचिकाकर्ता के किसी कानूनी या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है और किसी विशेष धर्म या आस्था को मानने वाले व्यक्ति द्वारा अन्य धर्म के त्योहारों में भाग लेने से संविधान के तहत प्राप्त अधिकारों का हनन नहीं होता है. याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान न देकर गलती की है कि 2025 दशहरा महोत्सव के निमंत्रण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 22 सितंबर, 2025 को सुबह 10:10 बजे से 10:40 बजे के बीच महोत्सव का उद्घाटन होगा और मुश्ताक चामुंडेश्वरी मंदिर परिसर के अंदर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे.