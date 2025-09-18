ETV Bharat / bharat

बानू मुश्ताक को मैसूर दशहरा में मुख्य अतिथि बनाने पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट मामले की करेगा सुनवाई

बानू मुश्ताक को दशहरा महोत्सव का मुख्य अतिथि बनाने का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है.

Plea in SC against Karnataka govt
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
नई दिल्ली: कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मैसूरु के चामुंडी मंदिर में दशहरा उत्सव समारोह के उद्घाटन के लिए बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के राज्य के फैसले को मंजूरी दी गई थी.

याचिकाकर्ता की ओर से एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. वकील ने तर्क दिया कि यह मैसूर में दशहरा के उद्घाटन के अवसर पर चामुंडेश्वरी मंदिर में एक गैर-हिंदू को पूजा करने की अनुमति देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ एक याचिका है.

वकील ने बेंच से मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया और बताया कि उद्घाटन 22 सितंबर को निर्धारित है. बेंच ने मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की. एचएस गौरव नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के 15 सितंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी और बानू मुश्ताक को दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने की अनुमति दे दी.

याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने गलती से यह माना है कि राज्य प्रायोजित दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए बानू मुश्ताक को निमंत्रण देने से याचिकाकर्ता के किसी कानूनी या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है और किसी विशेष धर्म या आस्था को मानने वाले व्यक्ति द्वारा अन्य धर्म के त्योहारों में भाग लेने से संविधान के तहत प्राप्त अधिकारों का हनन नहीं होता है.

याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान न देकर गलती की है कि 2025 दशहरा महोत्सव के निमंत्रण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 22 सितंबर, 2025 को सुबह 10:10 बजे से 10:40 बजे के बीच महोत्सव का उद्घाटन होगा और मुश्ताक चामुंडेश्वरी मंदिर परिसर के अंदर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे.

याचिका में कहा गया है कि उद्घाटन में देवी चामुंडेश्वरी के गर्भगृह के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के साथ-साथ देवी को फूल, फल, कुमकुम, हल्दी और अन्य पारंपरिक वस्तुएं अर्पित की जाएंगी. याचिका में कहा गया है कि, हाई कोर्ट ने इस तथ्य को न समझकर गलती की है कि देवी चामुंडेश्वरी मंदिर परिसर में दशहरा के उद्घाटन के लिए एक पूजा की जानी चाहिए जो किसी गैर-हिंदू द्वारा नहीं की जा सकती. उपरोक्त पूजा हिंदू भक्ति और अनुष्ठानों के अनुसार की जानी चाहिए और यह पूजा दशहरा उत्सव के पारंपरिक दस दिवसीय समारोह का उद्घाटन है.

याचिका में कहा गया है कि मुश्ताक मुस्लिम समुदाय से हैं और वह देवी के समक्ष अनुष्ठान नहीं कर सकतीं, जो स्थापित हिंदू धार्मिक और औपचारिक प्रथाओं के विरुद्ध है. याचिका में कहा गया है, "यदि इस तरह का उद्घाटन किसी अन्य धर्म से संबंधित व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो यह हिंदू उपासकों की धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करता है और इस शुभ दिन पर देवता की पूजा से संबंधित स्थापित नियमों का उल्लंघन करके त्योहार की पवित्रता को दूषित करने का जोखिम पैदा करता है."

याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने इस तथ्य को न समझकर गलती की है कि एक हिंदू गणमान्य व्यक्ति द्वारा पूजा करना अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, और कहा, "इसलिए, इस प्रथा में बदलाव करके राज्य का हस्तक्षेप हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है."

याचिका में कहा गया है कि, हाई कोर्ट ने इस तथ्य को न समझकर गलती की है कि आगमिक परंपराओं द्वारा शासित आवश्यक धार्मिक प्रथाएं, जिनका उल्लंघन कर्नाटक सरकार द्वारा 2025 के मैसूर दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए एक गैर-हिंदू, बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने के फैसले से हो रहा है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के 15 सितंबर के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया.

ये भी पढ़ें: 'राज्य सरकार के आयोजित...', कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज की बानू मुश्ताक के आमंत्रण पर दर्ज याचिका

