ETV Bharat / bharat

'नेपाल में रहने वाले भारतीयों की चिंता करने की जरूरत नहीं', बोले पीयूष गोयल- घटनाक्रम पर सरकार की पैनी नजर

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 11, 2025 at 2:17 PM IST 4 Min Read