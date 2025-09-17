ETV Bharat / bharat

आदि कैलाश यात्रा में बारिश डाल रहा खलल, आज से जारी किए जाएंगे इनर लाइन परमिट

आदि कैलाश पर्वत ( फाइल फोटो- Information Department )

Published : September 17, 2025 at 12:25 AM IST

पिथौरागढ़: आदि कैलाश के दूसरे चरण की यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने पंजीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके साथ ही 15 सितंबर से यात्रा भी शुरू होनी थी, लेकिन मौसम की चेतावनी को देखते हुए यात्रा शुरू नहीं हो पाई. जिला प्रशासन की मानें तो अब 17 सितंबर से सीमित संख्या में इनर लाइन परमिट (ILP) जारी किए जाएंगे. धारचूला के प्रभारी उपजिलाधिकारी मंजीत सिंह ने बताया कि बुधवार यानी 17 सितंबर से इनर लाइन परमिट जारी किए जाएंगे, लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए फिलहाल केवल वे यात्री, जो पहले से पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं, उन्हें ही परमिट दिए जाएंगे. इसके साथ ही टूर ऑपरेटरों से अपील की गई है कि वे जिला प्रशासन से मौसम संबंधी जानकारी हासिल करने के बाद ही आगे की बुकिंग करें. आदि कैलाश के दर्शन (फाइल फोटो- Information Department) बता दें कि करीब 300 लोग आदि कैलाश यात्रा के लिए पिछले दो दिनों से धारचूला पहुंचे हुए हैं. 15 सितंबर से आदि कैलाश यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन पिथौरागढ़ जिले में लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते यात्रा शुरू नहीं हो पाई. 16 सितंबर को भी मौसम की चेतावनी को देखते हुए यात्रा शुरू नहीं की जा सकी. वहीं, बारिश की वजह से जगह-जगह मार्ग बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.