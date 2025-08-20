चेन्नई: तमिलनाडु के चेन्नई में एक शख्स पर पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया और उसकी जान ले ली. करुणाकरण नाम का शख्स चेन्नई के जाफरखानपेट इलाके का रहना वाले था. वह रसोइए का काम करता था. छह महीने पहले उनके दाहिने पैर में गंभीर चोट लग गई थी और उनका इलाज चल रहा था. इस चलते वह कभी-कभार ही खाना बनाने जाते हैं.

जानकारी के मुताबिरक वह मंगलवार को अपने दोस्त जवाहर के साथ काम पर गए थे और दोपहर को घर लौटे. थकान की वजह करुणाकरण घर के अंदर जाने के बजाय बाहर ही बैठ गए. इस बीच करुणाकरण के घर के पास रहने वाले पूंगोडी अपने पिटबुल कुत्ते को बाहर ले आए, तभी अचानक कुत्ता उछल पड़ा और करुणाकरण के हाथ, पैर, जांघ और गुप्तांगों पर बुरी तरह काट लिया.

'इलाज के दौरान करुणाकरण ने दम तोड़ा'

जब पूंगोडी ने बीच-बचाव किया, तो कुत्ते ने उन्हें भी काट लिया. इसमें घटना में गंभीर रूप से घायल करुणाकरण को स्थानीय लोगों ने बचाया और 108 एम्बुलेंस से केके नगर सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान करुणाकरण ने दम तोड़ दिया.

घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंची कुमारन नगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए केके नगर ESI अस्पताल भेज दिया. इसके अलावा कुमारन नगर पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया है और इस बात की जांच कर रही है कि कुत्ते ने उस पर कैसे हमला किया और उसे क्यों काटा?

पुलिस कर रही जांच

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या पूंगोडी जिस पिटबुल नस्ल के कुत्ते को पाल रहे थे, उसका टीकाकरण हुआ था? क्या कुत्ते को बाहर लाते समय उसने मास्क पहना हुआ था फिलहाल पुलिस ने इस घटना के आधार पर कुत्ते के मालिक पूंगोडी के खिलाफ धारा 304(ए) के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

चूंकि कुत्ते ने पूंगोडी को भी काटा है, इसलिए उनका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने कहा है कि अस्पताल में इलाज करा रहे पूंगोडी को इलाज पूरा होने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

