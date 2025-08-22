ETV Bharat / bharat

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान - DEATH DUE TO PITBULL BITE

खतरनाक नस्लों के कुत्ते जैसे कि जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन, रोटवीलर, पिटबुल, आदि को पालने के लिए काफी सुरक्षा की जरूरत होती है.

पिटबुल का फाइल फोटो. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 22, 2025 at 5:44 PM IST

सी. हुसैन

चेन्नई: चेन्नई के जाफरखानपेट में कुछ दिन पहले पिटबुल प्रजाति के कुत्ते के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी. इतना ही बीचबचाव करने के दौरान कुत्ते ने अपनी ही मालकिन को भी काटकर जख्मी कर दिया. पिटबुल की मालकिन इस वक्त अस्पताल में इलाजरत है. ईटीवी भारत संवाददाता मौके पर पहुंचकर घटना की विस्तृत जानकारी ली. साथ ही विशेषज्ञ से जानना चाहा कि आखिर क्यों पिटबुल इतना खतरनाक होता है?

घटना क्या हैः

पिटबुल के काटने से जिस व्यक्ति की मौत हुई उसका नाम करुणाकरण है. कुत्ते की मालकिन का नाम पूंगोडी है. करुणाकरण की परिजन देवी ने बताया कि घटना वाले दिन, कुत्ता घर में सोफे से बंधा था. उस समय पूंगोडी और उसका बेटा घर पर झगड़ रहे थे. शोर सुनकर करुणाकरण अपने घर से बाहर निकला. उसने पूंगोडी के बेटे से पूछा, "तुम अपनी मां से ऐसे क्यों बात कर रहे हो?" करुणाकरण का शोर सुनकर कुत्ता बाहर आया और हमला कर दिया.

देवी कहती हैं, "पूंगोडी और मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन कुत्ता जाने ही नहीं दे रहा था. थोड़ी देर बाद करुणाकरण बेहोश हो गया और मर गया. फिर, जैसे ही पूंगोडी कुत्ते को घर के अंदर ले गई, उसने उसे भी काट लिया."

घटना की जानकारी देती महिलाएं. (ETV Bharat)

क्या कहते हैं विशेषज्ञः

पिटबुल इतने आक्रामक क्यों होते हैं, यह जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम पशुचिकित्सक शानमती से मिली. उन्होंने कहा, "पिटबुल स्वाभाविक रूप से आक्रामक होता है. इंसानों को सुनाई देने वाली हल्की सी आवाज भी कुत्तों को तेज लगती है. कुत्ते तेज आवाजों पर प्रतिक्रिया देते हैं. अगर ऐसे कुत्तों को छोटी उम्र से ही प्रशिक्षित किया जाए, तो स्वभाव बदल सकता है."

डॉक्टर शानमती कहते हैं, इन्हें उचित देखभाल की भी जरूरत होती है. ऐसे कुत्तों को पालने के लिए एक अलग घर होना चाहिए. क्योंकि, इन्हें खुला वातावरण चाहिए होता है. यह दूसरों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है. इसे अपार्टमेंट या कई घरों के बीच वाले घरों में नहीं पालना चाहिए. जो लोग कुत्ते पालते हैं, उन्हें पहले पिल्लों से बचाव के लिए टीका लगवाना चाहिए.

डॉक्टर कहते हैं, कुत्ते की साल में एक बार जांच करवानी चाहिए. कुत्ते को बाहर ले जाते समय, उसे कॉलर और थूथन पहनाना चाहिए. चूंकि रेबीज लार के जरिए फैलता है, इसलिए कुत्ते के काटने के 24 घंटे के अंदर रेबीज का टीका लगवा लेना चाहिए. कुत्ते के काटने के तुरंत बाद, काटे गए स्थान को 15 मिनट तक साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए. फिर, नज़दीकी अस्पताल जाकर टीका लगवाएं.

चेन्नई निगम की गाइडलाइन:

इस घटना के बाद, चेन्नई निगम ने एक गाइडलाइन जारी की है. इसमें कहा गया है, सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को ले जाते समय पट्टा और थूथन का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए. इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, कुत्तों का लाइसेंस और रेबीज टीकाकरण प्रमाणपत्र समाप्त नहीं होना चाहिए.

एक समय में केवल एक ही कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाया जाना चाहिए. साथ ही, खतरनाक और आक्रामक कुत्तों (जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन, रॉटवीलर, पिटबुल, आदि) को रखने से बचना चाहिए. यह कदम जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और कुत्तों के काटने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है.

तमिलनाडु में आवारा कुत्तों की संख्याः

तमिलनाडु में कुत्तों के काटने की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है. आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों का पीछा करने, उन्हें घेरने और काटने के सीसीटीवी फुटेज देखना दिल दहला देने वाला है. हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर आवारा कुत्तों के काटने की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई थी. उस समय, चेन्नई निगम ने बताया था कि चेन्नई में 1.80 लाख आवारा कुत्ते हैं.

