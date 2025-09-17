विश्वकर्मा पूजा पर पिंक ऑटो ड्राइवर महिलाओं ने की विशेष पूजा, कहा– यही हमारा सहारा, यही रोजगार
रांची में महिलाएं पिंक ऑटो चलाती हैं. विश्वकर्मा पूजा पर उन्होंने ऑटो की पूजा की और अपने संघर्ष और आत्मनिर्भर बनने की कहानी बताई.
Published : September 17, 2025 at 2:48 PM IST
रांची : एक महिला जब बाहर का काम करती है तो वह केवल बाहर की जिम्मेदारी नहीं निभाती, बल्कि घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करके ही बाहर निकलती है. बच्चों की देखभाल से लेकर परिवार का ख्याल रखना, पति की जरूरतें पूरी करना और फिर रोजगार की तलाश में निकलना. यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा होता है. ऐसे में बाहर का काम उसके लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं रह जाता. यही कहानी उन महिलाओं की है, जो राजधानी रांची की सड़कों पर पिंक ऑटो चलाकर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि पूरे समाज के सामने हौसले और संघर्ष की मिसाल पेश कर रही हैं.
विश्वकर्मा पूजा के मौके पर बुधवार को राजधानी की इन महिला ऑटो ड्राइवरों ने अपने ऑटो की विशेष पूजा-अर्चना की. महिलाओं का कहना है कि यही उनका सहारा है, यही रोजगार का जरिया है, इसलिए विश्वकर्मा पूजा पर इन वाहनों का सम्मान करना उनके लिए बेहद जरूरी है.
संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक का सफर
इन पिंक ऑटो ड्राइवर महिलाओं में कई ऐसी हैं जिनके पति का असमय निधन हो चुका है. घर-परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ गई. शुरुआत कठिन रही, समाज की सोच ने भी कई बार कदम रोकने की कोशिश की, मगर हिम्मत ने रास्ता बनाया. सुमन जैसी महिलाओं ने ऑटो चलाना सीखा और अब लोग उन्हें “ऑटो वाली दीदी” कहकर पहचानते हैं.
महिला ड्राइवर रीना बताती हैं कि ऑटो चलाने से उन्हें न सिर्फ आमदनी मिलती है, बल्कि स्वतंत्रता का एहसास भी होता है, जो अन्य नौकरी में शायद ही मिलता. औसतन महिलाएं रोजाना 800 से 1000 रुपये तक कमा लेती हैं. कई महिलाएं अपना ऑटो खरीद चुकी हैं तो कई किराए पर लेकर चला रही हैं. शुरुआती दौर में 40 से अधिक पिंक ऑटो सड़कों पर चलती थी लेकिन फिलहाल 22 की संख्या बची है.
ऑटो चलाने वाली एक महिला कहती है कि कुछ महिलाओं को बड़े-बड़े कंपनियां डंफर चलाने के लिए हायर करके अच्छी सैलरी में ले गयी हैं. जो सुखद है, क्योंकि उन्हें हाथ का हुनर भी दिया और अच्छी रोजगार भी.
सुविधाओं का अभाव
हालांकि आत्मनिर्भर बनने के इस संघर्ष के बीच कई चुनौतियां भी सामने हैं. महिलाओं का कहना है कि स्टैंड पर उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है. बार-बार आवेदन देने के बाद भी कोई पहल नहीं हुई. इस वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ भी इन्हें पूरी तरह नहीं मिल पाया है. कई महिलाओं के पास ना तो सरकारी राशन कार्ड है, ना ही स्थायी आवास.
महिला यात्रियों की पहली पसंद
रांची के विभिन्न रूटों पर चल रहे पिंक ऑटो महिला यात्रियों की पहली पसंद बन चुके हैं. महिलाओं का मानना है कि इसमें यात्रा करना सुरक्षित है और किसी तरह की असुविधा नहीं होती. महिला यात्रियों ने भी पिंक ऑटो चलाने वाली महिलाओं के हौसले की सराहना की और कहा कि परिस्थितियों ने इन्हें मजबूर किया, लेकिन मेहनत और लगन से इन्होंने समाज को नया संदेश दिया है. निस्संदेह, ये महिलाएं इस बात की मिसाल हैं कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, आत्मनिर्भरता और हौसला हर चुनौती पर जीत दिला सकता है.
