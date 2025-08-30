बोंगाईगांव: असम के औद्योगिक केंद्र बोंगाईगांव जिले में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा का प्रतीक पिंक ऑटो धीरे-धीरे ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या के आगे पिछड़ रहे हैं. कभी सुरक्षित परिवहन के विकल्प की शुरुआत करने वाली 13 महिलाओं का यह कारवां सिमटता जा रहा है. अब ये महिलाएं केवल पांच पिंक ऑटो चला रही हैं.

पिंक ऑटो सेवा सबसे पहले 2013 में रांची में महिला यात्रियों को उत्पीड़न और हमले से बचाने के लिए एक सरकारी पहल के रूप में शुरू की गई थी. यह अभूतपूर्व विचार जल्द ही दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में फैल गया. ये ऑटो 2018 में बोंगाईगांव पहुंचे और यह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत इन्हें शुरू करने वाला असम का एकमात्र शहर बन गया. बोंगाईगांव रिफाइनरी और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से 13 पिंक ऑटो से इस सेवा की शुरुआत की गई थी.

यह सेवा बेहद सफल रही क्योंकि इसने महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन का साधन उपलब्ध कराया और साथ ही महिला चालकों को आर्थिक आजादी मिली. लेकिन बदलते समय के साथ, पेट्रोल इंजनों से चलने वाले ऑटो की जगह ई-रिक्शा ने ले ली. आज सिर्फ पांच पिंक ऑटो बचे हैं और महिला ऑटो चालक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं. हालांकि, ये महिला ऑटो ड्राइवर साहस और दृढ़ता की प्रतीक हैं.

असम के बोंगाईगांव जिले में पिंक ऑटो (ETV Bharat)

महिला ऑटो ड्राइवरों की संघर्ष से भरी कहानियां

ओडिशा की एक विधवा सरस्वती साहू, बोंगाईगांव आकर बस गईं और उन्हें अपने पिंक ऑटो के पीछे एक नया मकसद मिल गया. उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की परवरिश और उसे केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए आठ साल तक अथक परिश्रम किया है. उन्होंने बताया, "मेरे पति की मृत्यु के बाद, इस ऑटो ने मुझे हर मुश्किल में साथ दिया है." रात में अकेले गाड़ी चलाने के खतरों के बावजूद, वह कभी भी किसी की कॉल को नहीं ठुकरातीं, खासकर गर्भवती महिलाओं या बुजुर्गों की.

सबिता सरकार अपने पति कृष्ण मोहन सरकार के मई 2018 में लापता होने के बाद से अकेले ही ऑटो चला रही हैं, जब कृष्ण मोहन काम के लिए राज्य से बाहर गए थे. उन्होंने भारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अकेले ही अपनी दो बेटियों की परवरिश की है, एक की शादी कर दी है और दूसरी की पढ़ाई का ध्यान रखा है. साथ ही, उन्होंने खाना बनाकर भी अपनी आय बढ़ाई है.

तीसरी ऑटो ड्राइवर अनीता सूत्रधार हैं, जो तेज सोच और आजादी की प्रतिमूर्ति हैं. एक विधवा होने के बावजूद, वह जिंदगी को बड़ी हिम्मत से जीती हैं. उन्हें रेलवे स्टेशन पर आधी रात को हुई एक दर्दनाक घटना याद है, जब एक युवती को ले जाते समय वह नशीली दवा मिली चाय पीने ही वाली थीं. लेकिन अनीता की सतर्कता ने उन्हें और उनके साथी को खतरे से बचा लिया.

आर्थिक तंगी उनका पीछा नहीं छोड़ रही. उन्होंने कहा, "कभी-कभी पेट्रोल के लिए भी पैसे नहीं होते. अगर मैं पेट्रोल भरवा भी लूं, तो घर के लिए राशन नहीं खरीद पाती." फिर भी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान से करवाई है.

उन्होंने जोर देकर कहा, "कई लोग कहते हैं कि आप ई-रिक्शा क्यों नहीं चलातीं? शायद हमें जल्द ही यह विकल्प चुनना पड़ेगा. लेकिन पिंक ऑटो हमारी पहचान है. इसे छोड़ने से बहुत दुख होगा."

दूसरी ओर, पूर्णिमा दास अपने परिवार का भरण-पोषण करने तथा अपने पति के हृदय रोग के इलाज के लिए ऑटोरिक्शा चला रही हैं. उन्होंने कहा, "मैं अपनी कमाई से घर का किराया और अपने पति के सारे मेडिकल बिल चुकाती थी. लेकिन अब जब मैं 20 या 30 रुपये किराया मांगती हूं, तो यात्री ई-रिक्शा लेना पसंद करते हैं." इन महिला ड्राइवरों ने बताया कि उनकी पांचवीं साथी का संघर्ष भी ऐसा ही है.

पता चला है कि 13 पिंक ऑटो से शुरुआत करने वाली दो महिला ड्राइवरों को दुर्घटनाओं के बाद नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, जबकि पांच अन्य ने विभिन्न कारणों से यह पेशा छोड़ दिया है. सड़कों पर आज भी दौड़ते ये 5 ऑटो, कभी यात्रियों की पहली पसंद होते थे. ये ऑटो कभी जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सवारी उपलब्ध कराते थे. आज, ये अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

कई लोगों का मानना ​​है कि असम सरकार को बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में उनकी मदद करने या उन्हें वैकल्पिक समाधान प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि उनकी आजीविका चलती रहे और आत्मनिर्भर बनने की चाह रखने वाले अन्य लोग हतोत्साहित न हों.

