पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी, फोर्टिस अस्पताल में एडमिट

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को शुक्रवार शाम थकान और हृदय गति कम होने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. मोहाली स्थित अस्पताल ने एक बयान में यह जानकारी दी.

बयान के मुताबिक, अस्पताल आने पर मान (51) के महत्वपूर्ण अंगों की जांच की गई और उनकी हालत स्थिर है. अस्पताल द्वारा जारी बयान के मुताबिक, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को थकावट और हृदय गति कम होने की शिकायत के बाद मोहाली के फोर्टिस अस्पताल लाया गया. अस्पताल पहुंचने पर उनके शरीर के महत्वपूर्ण संकेतकों की जांच की गई और अब उनकी हालत स्थिर है.

इसके मुताबिक, मान फिलहाल निगरानी में हैं और उनकी नाड़ी की गति में सुधार हुआ है.बयान में कहा गया है कि, मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है.

सूत्रों ने बताया था कि इससे पहले मान को वायरल बुखार होने की बात कही गई थी. उन्होंने बताया कि शाम तक जब मान की सेहत में सुधार नहीं हुआ, तो उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया. तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बृहस्पतिवार को मान के सरकारी आवास पर पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली.

मुख्यमंत्री भगवंत मान के मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती होने से पहले, आज शाम 4 बजे होने वाली पंजाब कैबिनेट की बैठक भी रद्द कर दी गई थी. कारण बताया गया कि मुख्यमंत्री मान की खराब सेहत के कारण आज शाम होने वाली कैबिनेट बैठक अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है.