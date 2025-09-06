ETV Bharat / bharat

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी, फोर्टिस अस्पताल में एडमिट

तबीयत खराब होने की वजह से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

pinjab Chief minister Bhagwant Mann
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2025 at 12:45 AM IST

3 Min Read

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को शुक्रवार शाम थकान और हृदय गति कम होने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. मोहाली स्थित अस्पताल ने एक बयान में यह जानकारी दी.

बयान के मुताबिक, अस्पताल आने पर मान (51) के महत्वपूर्ण अंगों की जांच की गई और उनकी हालत स्थिर है. अस्पताल द्वारा जारी बयान के मुताबिक, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को थकावट और हृदय गति कम होने की शिकायत के बाद मोहाली के फोर्टिस अस्पताल लाया गया. अस्पताल पहुंचने पर उनके शरीर के महत्वपूर्ण संकेतकों की जांच की गई और अब उनकी हालत स्थिर है.

इसके मुताबिक, मान फिलहाल निगरानी में हैं और उनकी नाड़ी की गति में सुधार हुआ है.बयान में कहा गया है कि, मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है.

सूत्रों ने बताया था कि इससे पहले मान को वायरल बुखार होने की बात कही गई थी. उन्होंने बताया कि शाम तक जब मान की सेहत में सुधार नहीं हुआ, तो उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया. तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बृहस्पतिवार को मान के सरकारी आवास पर पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली.

मुख्यमंत्री भगवंत मान के मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती होने से पहले, आज शाम 4 बजे होने वाली पंजाब कैबिनेट की बैठक भी रद्द कर दी गई थी. कारण बताया गया कि मुख्यमंत्री मान की खराब सेहत के कारण आज शाम होने वाली कैबिनेट बैठक अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, "पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की दो दिनों से तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया. जब कोई सुधार के संकेत नहीं मिले, तो डॉक्टरों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी."

इसके अलावा, समाचार एजेंसी एएनआई ने भी ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, "पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बीमारी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है."

केजरीवाल बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए बुधवार शाम पंजाब पहुंचे थे और पहले उनका मुख्यमंत्री के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का कार्यक्रम था. हालांकि, मान की अनुपस्थिति में केजरीवाल कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर रवाना हो गए.

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी के विदेश दौरे पर बोले भगवंत मान, 'मैग्नेशिया या गैल्विसा का क्यों कर रहे दौरा, पहले ये मुद्दा तो सुलझा दें'

For All Latest Updates

TAGGED:

भगवंत मान की तबीयत बिगड़ीफोर्टिस अस्पताल में एडमिटCM MANN ADMITTED TO FORTIS HOSPITALPUNJAB CM BHAGWANT SINGH MANNCM MANN ADMITTED TO HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.