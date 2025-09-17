ETV Bharat / bharat

एक एकड़ में अनानास की 150 किस्म के पौधे, 20 ग्राम से 20 किलो तक के फल आकर्षण के केंद्र

सीमित उपज के कारण वह इन फलों को नहीं बेचते क्योंकि कई किस्में केवल एक या दो पौधों के रूप में उपलब्ध हैं. लेकिन पौधों की मांग बहुत ज़्यादा है. कुछ किस्मों की कीमत 12 हजार रुपये प्रति पौधा तक होती है. डायस कहते हैं कि अनानास की एक किस्म ढूंढना और उसे घर लाना उनके लिए एक लत है.

आज, उनके बगीचे में फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राजील, ताइवान, नाइजीरिया, श्रीलंका और होंडुरास की किस्में मौजूद हैं. डायस कहते हैं, "हमारा लक्ष्य उन अनानासों को ढूंढना और इकट्ठा करना था जो स्वाद के मामले में सबसे आगे हैं, चाहे वे कहीं भी हों." उन्होंने इस संग्रह पर 4.5 लाख रुपये खर्च किए हैं, जिनमें से 30 दुर्लभ किस्मों ने फल देना शुरू कर दिया है.

डायस ने आठ साल पहले अनानास की खेती शुरू की थी. शुरुआत में उन्हें अपेक्षित उपज नहीं मिली. नुकसान होने पर उन्होंने कुछ सालों के लिए यह काम बंद कर दिया. ढाई साल पहले, डायस ने अनानास की दुर्लभ किस्मों की खेती करने की सोची. उनके नए प्रयास ने उन्हें भारत के जंगलों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार दूर-दूर तक अनोखे और स्वादिष्ट प्रकारों की खोज करने के लिए प्रेरित किया.

एर्नाकुलम: कूथाट्टुकुलम के किसान डायस पी. वर्गीस ने अपने एक एकड़ खेत में अनानास की 150 किस्में उगाई हैं. इस संग्रह में फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ताइवान, नाइजीरिया, श्रीलंका और होंडुरास जैसे देशों के पौधे शामिल हैं. अनानास का आकार 200 ग्राम से लेकर 20 किलोग्राम से भी ज़्यादा है. उनका फार्म विदेशी और देशी अनानास किस्मों का दुर्लभ संग्रहालय बन गया है, जो पूरे क्षेत्र का ध्यान आकर्षित कर रहा है.

डायस के पसंदीदा अनानासों में थाईलैंड का हैंडबुल शामिल है. जिसके बारे में उनका कहना है कि यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट अनानास है. ब्राज़ीलियन जायंट, जिसका वजन 20 किलोग्राम से ज़्यादा माना जाता है और ब्लैक लीफ, लावा बर्स्ट और लावाफ़ो जैसी उससे भी छोटी लेकिन उतनी ही अनोखी किस्में हैं. इनका वजन सिर्फ 200 ग्राम होता है.

पौधे की देख रेख करते किसान वर्गीस. (ETV Bharat)

उनके जुनून ने उन्हें थाईलैंड के मैंगो पाइनएप्पल जैसी किस्मों का संग्रह करने के लिए प्रेरित किया है, जिसके स्वाद में आम जैसा स्वाद होता है और पाइनएप्पल म्यूटेशन, जिसके पत्ते छह फीट से भी ज़्यादा लंबे होते हैं. उनके बगीचे में सियान रूबी, वेरिएगेटेड टाइगर रेड, गोमो डेमेल, फिलीपींस बेबी पाइनएप्पल, वियतनाम लानो और 100 से ज़्यादा अन्य पौधे भी हैं जिनके नाम उनके रंग-रूप की तरह ही रंगीन हैं.

डायस ने अपने नए उत्पाद के बारे में बताते हैं, "ताइवान से आई यह किस्म, जिसका वजन एक किलोग्राम से भी कम है, बहुत स्वादिष्ट है. सामान्य अनानास के विपरीत, जिसमें एक शीर्ष होता है, इस अनानास के शीर्ष पर एक से अधिक कलियां हैं." उनकी सबसे दुर्लभ उपलब्धि, इंडोनेशिया से प्राप्त लावा बर्स्ट, की कीमत 12 हजार रुपये थी. एक अन्य किस्म, लाओ फ्लो, भी उगाई जा रही है.

अनानास. (ETV Bharat)

डायस को उम्मीद है कि उनका संग्रह 150 से बढ़कर 200 किस्मों का हो जाएगा. उनका सपना है कि अंततः वे दुनिया में उपलब्ध हर अनानास का पौधा उगाएं. डायस, उनकी पत्नी शीबा और बेटा जैकब मिलकर बगीचे की देखभाल करते हैं. डायस कहते हैं, "मैं हमेशा से अपने घर के आसपास फलों के पेड़ लगाना चाहता था. फलों के पेड़ों के बीच रहने से मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है."

अनानास. (ETV Bharat)

इस खेत में सिर्फ अनानास ही नहीं, बल्कि 50 अमरूद के पेड़, दुर्लभ केले की प्रजातियां, बेर और लगभग 60 विदेशी फल भी हैं. भीषण गर्मी में भी, उनके यहां हरियाली रहती है. कूथट्टुकुलम के वार्ड पार्षद पी.सी. भास्करन ने डायस के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, "डायस की लगन और कड़ी मेहनत ने ही इतनी सारी किस्मों वाला उनका खेत संभव बनाया है. सभी स्थानीय लोग उनका भरपूर समर्थन कर रहे हैं."

