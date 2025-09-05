ETV Bharat / bharat

पिनाकी राय, जिनका जन्म 1967 में झरिया के कोयलांचल में हुआ, ने विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन से अर्थशास्त्र में शिक्षा प्राप्त की. शुरुआती दिनों में वे कार्मेल और डी नोबिली जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे. लेकिन खदानों में कोयला चुनते बच्चों को देखकर उनका मन विचलित हो उठा. इन बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने का संकल्प लेकर उन्होंने 22 जुलाई 2018 को कोलफील्ड चिल्ड्रन क्लासेस की शुरुआत की. आज झरिया के लिलोरी पथरा, केंदुआ घनसाडीह, सहाना पहाड़ी, लोदना डीपू धौड़ा और बस्तकोला बंगालीकोठी में उनके पांच केंद्र चल रहे हैं, जहां 100 से अधिक बच्चे शिक्षा और कला के जरिए अपने सपनों को पंख दे रहे हैं.

धनबाद में बच्चों को नई राह दिखा रहे पिनाकी और उनकी पत्नी (ईटीवी भारत)

धनबाद में कोयला खनन क्षेत्रों के आसपास बसे परिवारों की जिंदगी कोयले पर टिकी है. सुबह की पहली किरण के साथ ही बच्चे, बूढ़े और जवान खदानों की ओर निकल पड़ते हैं. फटी जमीन, गैस रिसाव और खतरे के बीच कोयला चुनना इनके लिए मजबूरी है. इस कोयले को बेचकर ही परिवार का गुजारा चलता है. नन्हे बच्चे, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, वे कोयले की कालिख से सने रहते हैं. सीआईएसएफ के जवान इन्हें खदानों से भगाते हैं, लेकिन मजबूरी इन्हें बार-बार उसी कालिख भरी दुनिया में लौटने को मजबूर करती है.

धनबाद: कोयलांचल की धूल भरी खदानों के बीच बसी एक ऐसी आबादी है, जहां जिंदगी का आधार कोयला चुनना है. पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता यह सिलसिला नन्हे बच्चों की मासूमियत को भी खदानों की कालिख में रंग देता है. लेकिन झरिया के पिनाकी राय और उनकी पत्नी मौसमी राय इन बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं. कोलफील्ड चिल्ड्रन क्लासेस के जरिए वे न सिर्फ इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि उनकी छिपी प्रतिभा को कला, नृत्य और तकनीक के क्षेत्र में निखारकर एक बेहतर भविष्य का सपना संजो रहे हैं. यह कहानी है कोयला खदानों की कठिन जिंदगी से जूझते बच्चों और उनके लिए मसीहा बने इस दंपति की, जो एक नई सुबह की तलाश में जुटे हैं.

पिनाकी की इस मुहिम में उनकी पत्नी मौसमी राय कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं. मौसमी बच्चों को नृत्य सिखाती हैं और उनकी प्रतिभा को मंच देती हैं. वे कहती हैं, “हम बच्चों को सिखाते नहीं, वे खुद सीखते हैं. हम बस एक मां की तरह उनका मार्गदर्शन करते हैं.” उनकी मेहनत का नतीजा है कि ये बच्चे दिल्ली, कोलकाता और पटना में आयोजित नृत्य प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं. मौसमी बताती हैं कि दिल्ली की एक प्रतियोगिता के लिए बच्चों को जनरल टिकट पर ले जाना पड़ा, तब भी बच्चों ने हार नहीं मानी और फाइनल राउंड तक पहुंचे. उस दौरान उनके परिवारों के घर टूट रहे थे, फिर भी इन बच्चों ने हिम्मत के साथ अपने सपनों को जिया.

पिनाकी और मौसमी बच्चों के लिए कर रहे मेहनत (ईटीवी भारत)

कला और शिक्षा से बदल रही जिंदगी

कोलफील्ड चिल्ड्रन क्लासेस में बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई, बल्कि नृत्य, पेंटिंग और कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी दी जाती है. खनन क्षेत्रों की दीवारों पर इन बच्चों की बनाई पेंटिंग्स, जिन्हें ‘अर्ली कोलियरी आर्ट’ का नाम दिया गया है, उनकी रचनात्मकता की कहानी बयां करती हैं. बच्चे अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करते हैं और अपने माइंडसेट को बदलने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं. पिनाकी कहते हैं, “इन बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं. हमारा मकसद उन्हें कोयला चुनने की जिंदगी से बाहर निकालकर एक बेहतर भविष्य देना है.”

पिनाकी और मौसमी बच्चों के लिए कर रहे मेहनत (ईटीवी भारत)

बच्चों की जुबानी उनकी मजबूरी और सपने

राधिका, जो छह साल से कोलफील्ड क्लासेस से जुड़ी है, कहती है, “हम सुबह खदानों में कोयला चुनते हैं और फिर पढ़ाई और कला सीखते हैं. पिनाकी सर और मौसमी मैम हमें हर कदम पर हौसला देते हैं.” अंजली बताती है, “खदानों में गैस रिसाव और खतरे के बीच काम करना पड़ता है. सीआईएसएफ हमें भगाती है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं. अगर हमें दूसरा काम मिले, तो हम ये जिंदगी छोड़ दें.” वहीं नंदनी की आवाज में दर्द है वे कहती हैं, “कोयला चुनना हमारी मजबूरी है. इसे बेचकर ही हमारा घर चलता है. लेकिन पढ़ाई ने हमें सपने देखना सिखाया है.”

डांस करती छात्राएं (ईटीवी भारत)

बाल श्रम एक अनदेखी चुनौती

पिनाकी राय का कहना है कि केंद्र सरकार ने झरिया मास्टर प्लान (JMP) के लिए 5,940 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, लेकिन बाल श्रम पर ध्यान देना जरूरी है. कोयलांचल में कितने बच्चे कोयला चुनने का काम करते हैं, इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है. वे मांग करते हैं कि इस मुद्दे पर सर्वे हो और JMP में बाल श्रम उन्मूलन के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएं. पिनाकी कहते हैं, “भारत सुपरपावर बनने की राह पर है, लेकिन इसके लिए बाल श्रम को पूरी तरह खत्म करना होगा.”

खदान से कोयला ढोती महिलाएं (ईटीवी भारत)

उम्मीद की नई सुबह

पिनाकी और मौसमी राय की यह मुहिम कोयलांचल के बच्चों के लिए एक नई रोशनी लेकर आई है. खदानों की कालिख में सने इन बच्चों के हाथ अब किताबें, रंग और सपने थाम रहे हैं. दिल्ली के मंचों पर नृत्य, दीवारों पर कला और कंप्यूटर की स्क्रीन पर भविष्य रचते ये बच्चे साबित कर रहे हैं कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिले, तो कोई भी मुश्किल उनके हौसले को नहीं तोड़ सकती.

ये भी पढ़ें:

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

आग के दरिया पर शहर: यहां 109 सालों से धधक रही ज्वाला, जानिए मौत के साये से क्यों नहीं हटना चाहते लोग