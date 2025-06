ETV Bharat / bharat

पक्षी भी उड़ने के लिए करते हैं अच्छे मौसम का इंतजार, चारधाम हेली हादसों पर पायलट की नसीहत - CHARDHAM YATRA HELICOPTER CRASHES

45 दिन की चारधाम यात्रा में 5 हेलीकॉप्टर हादसे ( Photo- ETV Bharat )

June 17, 2025

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा रूट पर 45 दिन के अंदर 5 हवाई दुर्घटनाओं से हड़कंप मचा हुआ है. इन हादसों में 13 लोग जान गंवा चुके हैं. पूरे देश में इन हेलीकॉप्टर हादसों की चर्चा हो रही है. इन हादसों के लिए मुख्य रूप से अस्थिर मौसम और हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण की कमी प्रमुख कारण माने जा रहे हैं. पल-पल बदलता मौसम है चुनौती: नाम न छापने की शर्त पर एक पायलट ने बताया कि अचानक बदलता मौसम और हिमालय के इस हिस्से जहां चारधाम यात्रा हो रही है, वहां के लिए पायलटों को क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण की कमी चारधाम क्षेत्र में हवाई दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों में से हैं. जिस पायलट ने ये बात कही उन्हें हिमालय के इस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उड़ाने का व्यापक अनुभव है. 45 दिन में 5 हादसे (ETV Bharat Graphics) उड़ानों की निगरानी के लिए हो केंद्रीयकृत पर्यवेक्षण प्राधिकरण: पायलट ने ये भी कहा कि चारधाम यात्रा रूट पर हेलीकॉप्टरों की उड़ान की निगरानी के लिए कोई केंद्रीकृत पर्यवेक्षण प्राधिकरण उत्तराखंड में नहीं है. इसके साथ ही अंधाधुंध उड़ानें भी एक बड़ा मुद्दा है. इस साल 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हुई थी. चारधाम यात्रा के डेढ़ महीने के अंदर ही इस मार्ग पर हेलीकॉप्टर से जुड़ी पांचवीं हवाई दुर्घटना रविवार को रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड के जंगल में हुई. इस हादसे में तीर्थयात्रियों, पायलट और 23 महीने के एक बच्चे सहित 7 लोग मारे गए. 8 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश (ETV Bharat Graphics) चारधाम यात्रा मार्ग सबसे चुनौतीपूर्ण: पायलट ने बताया कि चारधाम सेक्टर सबसे चुनौतीपूर्ण है. यहां पल-पल बदलते मौसम के कारण उड़ान के लिए स्थितियां भी बदलती रहती हैं. पलक झपकते ही मौसम चुनौती बन जाता है. इस इलाके की ऊंचाई बहुत अधिक है. घाटियां संकरी हैं. पायलट का कहना है कि उन चुनौतियों के बावजूद 45 दिन में 5 हेलीकॉप्टर हादसे स्वीकार्य नहीं हैं. जिस पायलट ने ये बातें कहीं उसके पास उड़ान का लगभग 15 साल का अनुभव, सेना की विमानन विंग के साथ का अनुभव और निजी हेली ऑपरेटर फर्म का अनुभव है.

Last Updated : June 17, 2025 at 11:51 AM IST