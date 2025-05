ETV Bharat / bharat

फ्लाइट के अंदर कबूतर, चिल्लाने लगे पैसेंजर, देखिए फिर क्या हुआ - PIGEON INSIDE FLIGHT

नई दिल्ली : फ्लाइट के अंदर कबूतर, अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह किसी फिल्म का दृश्य है, तो इसका जवाब है - नहीं. यह सचमुच की घटना है. वाकया अमेरिका में हुआ है. इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं. अमेरिका के मिनियापोलिस शहर से विमान उड़ान भरने को तैयार था. इसे ग्रीन सिग्नल मिल चुका था. सभी यात्री सीट पर बैठ चुके थे. तभी किसी ने प्लेन के अंदर एक कबूतर देखा. उसे देखते ही वह चिल्ला उठा- कबूतर, कबूतर. उसके बाद प्लेन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सभी चिल्लाने लगे. क्रू मेंबर्स भी हैरान रह गए. उसके बाद तुरंत ग्राउंट स्टाफ को बुलाया गया. उसने कबूतर को पकड़ा और उसे बाहर ले गया. यात्रियों ने चैन की सांस ली. अब प्लेन में सबकुछ ठीक-ठाक था. यात्रीगण इस कबूतर की बात करने लगे आखिर यह कैसे अंदर पहुंच गया. पायलट ने भी ओके कर दिया. प्लेन उड़ान भरने की तैयारी करने लगा, तभी किसी ने एक और कबूतर देख लिया. इसके बाद तो यात्रियों में हड़कंप मच गया. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है.

सभी यात्री क्रू मेंबर्स से पूछने लगे, आखिर यह सब क्या हो रहा है. उन्होंने पायलट को फिर से सूचना दी. पायलट ने फिर से ग्राउंड स्टाफ को सूचना देकर बुलाया और उसके बाद इस कबूतर को पकड़ा गया. पूरी घटना को एक ट्रैवलर ने कैद किया है. उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाला. पोस्ट डालते हुए उन्होंने कुछ कमेंट भी किया है. उन्होंने लिखा ऐसा लगता है कि कबूतर उड़ने के बाद थक चुके थे, इसलिए वे प्लेन में चले आए. शायद वे कुछ खाने की तलाश में आए होंगे, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि यह फ्लाइट बहुत दूर नहीं जाने वाली है, बल्कि यहां तो स्नैक्स की कोई सर्विस ही नहीं है. यह विमान डेल्टा कंपनी की है. विमान कंपनी ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है. ये भी पढ़ें : फ्लाइट लैंडिंग के समय खतरे में पड़ गयी थी 326 यात्रियों की जान...क्या है मामला

