नाम में 'डॉ.' नहीं लगा सकते फिजियोथेरेपिस्ट, DGHS ने नियमों के उल्लंघन पर चेताया
आईएमए और अन्य चिकित्सा संगठनों ने पहले भी फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा 'डॉ.' उपाधि का उपयोग करने के मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों से अपील की थी.
Published : September 10, 2025 at 5:20 PM IST
नई दिल्ली: स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) ने बड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि भारत में फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के पहले 'डॉ.' (Dr.) उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वे मेडिकल डॉक्टर के रूप में प्रशिक्षित नहीं हैं.
भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) के अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुसाली को लिखे पत्र में डीजीएचएस की महानिदेशक डॉ. सुनीता शर्मा ने कहा कि फिजियोथेरेपी के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम - अनुमोदित पाठ्यक्रम 2025 में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए प्रीफिक्स "Dr." का उपयोग तुरंत हटा दिया जाए.
डॉ. शर्मा ने अपने पत्र में कहा, "फिजियोथेरेपी के स्नातकों और स्नातकोत्तरों के लिए अधिक उपयुक्त और सम्मानजनक उपाधि पर विचार किया जा सकता है, जिससे मरीजों या जनता को कोई भ्रम न हो."
दरअसल, आईएमए ने ही पहले डीजीएचएस के समक्ष यह मुद्दा उठाया था. आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनय अग्रवाल ने ईटीवी भारत से कहा, "हां, हमने पूर्व एमसीआई और डीजीएचएस के समक्ष यह मुद्दा उठाया है कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे "डॉ" नहीं लगा सकते क्योंकि वे मेडिकल डॉक्टर नहीं हैं."
डीजीएचएस ने अपने पत्र में कहा कि निदेशालय को भारत में फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा अपने नाम के आगे "डॉ" और "पीटी" सफिक्स लगाने के संबंध में भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संघ (आईएपीएमआर) सहित विभिन्न संगठनों से कई ज्ञापन और कड़ी आपत्तियां मिली हैं.
आम जनता को गुमराह करता है...
डीजीएचएस ने आईएपीएमआर द्वारा उठाई गई आपत्तियों का हवाला देते हुए कहा, "फिजियोथेरेपिस्ट को मेडिकल डॉक्टर के रूप में प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, इसलिए उन्हें "डॉ." प्रीफिक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मरीजों और आम जनता को गुमराह करता है, जिससे संभावित रूप से धोखाधड़ी को बढ़ावा मिलता है. फिजियोथेरेपिस्ट को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अभ्यास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें सिर्फ रेफर किए गए मरीजों का ही इलाज करना चाहिए, क्योंकि उन्हें चिकित्सा स्थितियों (medical conditions) का निदान करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है - जिनमें से कुछ अनुचित फिजियोथेरेपी के कारण और भी बदतर हो सकते हैं."
परिषद की आचार समिति (पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी केंद्रीय परिषद विधेयक, 2007) ने पहले निर्णय लिया था कि "डॉक्टर" (डॉ.) उपाधि का प्रयोग केवल आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा के पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा ही किया जा सकता है. नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ सहित किसी अन्य श्रेणी के चिकित्सा पेशेवरों को इस उपाधि का उपयोग करने की अनुमति नहीं है.
नियमों के उल्लंघन पर हो सकती है कार्रवाई
पत्र में कहा गया है, "आम सभा ने एक कानूनी राय भी प्राप्त की थी, जिसमें कहा गया था कि बिना किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता के "डॉक्टर" उपाधि का उपयोग करने वाला कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम, 1916 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा. ऐसा उल्लंघन अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई के दायरे में आता है. इस कानूनी राय को परिषद ने 23 मार्च 2004 को आयोजित अपनी बैठक में अपनाया था. इसलिए, समिति ने दोहराया कि फिजियोथेरेपी में योग्यता वाले व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में "डॉ." उपाधि का उपयोग करने के हकदार नहीं हैं."
