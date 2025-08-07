Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

फार्मा और स्मार्टफोन जैसे प्रोडक्ट को 50 प्रतिशत टैरिफ से छूट, जानें भारत का अमेरिका से कितना है इन चीजों का कारोबार? - DONALD TRUMP

डोनाल्ड ट्रंप ने छह अगस्त यानी बुधवार को भारत पर टैरिफ दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया.

Trump
डोनाल्ड ट्रंप (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 1:52 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छह अगस्त यानी बुधवार को भारत पर टैरिफ दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया. ट्रंप ने यह कदम भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के जवाब में भारत पर 25 पर्सेंट एडिशनल टैरिफ लगाया गया है. इससे अमेरिका को भारत के लेबर-इंटेंसिव निर्यात पर तत्काल खतरा पैदा हो गया है.

हालांकि, लगभग 30 अरब डॉलर की कीमत के फार्मास्यूटिकल्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर और एनर्जी अब तक भारी टैरिफ से सुरक्षित हैं, क्योंकि ये सामान छूट की लिस्ट में शामिल हैं.

भारत ने अमेरिका को वित्त वर्ष 2025 में क्रमश 10.5 अरब डॉलर और 14.6 अरब डॉलर की कीमत की दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट (ज्यादातर स्मार्टफोन) निर्यात किया, जो अमेरिका को उसके कुल निर्यात का 29 प्रतिशत है. वित्त वर्ष 2025 में अमेरिका को भारतीय निर्यात 86.51 अरब डॉलर रहा.

पेट्रोलियम निर्यात पर छूट
विडंबना यह है कि भारत का पेट्रोलियम निर्यात वित्त वर्ष 2025 में 4.09 अरब डॉलर था. इसको भी ट्रंप के नए टैरिफ से सुरक्षित है क्योंकि एनर्जी भी छूट पाने वाले प्रोडक्ट की लिस्ट में शामिल है. इन कैटेगरी के निर्यात पर 30 जुलाई को घोषित 25 प्रतिशत टैरिफ भी लागू नहीं था.

कम नहीं हुआ रिस्क
निश्चित रूप से रिस्क अभी भी बना हुआ है. ट्रंप ने विदेशी दवाओं पर 250 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जबकि उनके प्रशासन के किसी भी अप्रत्याशित फैसले के आधार पर स्मार्टफोन पर से छूट खत्म हो सकती है. 6 अगस्त को जारी एक एग्जिक्यूटिव ऑर्डर में अमेरिका ने संकेत दिया कि पारस्परिक टैरिफ से छूट हासिल करने वाले देशों को अब तक जीरो या कम टैरिफ पर अमेरिकी बाजारों में एंट्री मिलती रहेगी.

ट्रंप ने लगाया था 25 प्रतिशत टैरिफ
इससे पहले ट्रंप ने पहले अधिकांश भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जो 7 अगस्त से लागू हो रहा है. यह टैरिफ पारस्परिक शुल्कों से बचने के लिए एक व्यापार समझौते को लेकर हुई बातचीत विफल होने के बाद लगाया गया था.

यह भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया, दो चरणों में होगा लागू, एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर किए साइन

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छह अगस्त यानी बुधवार को भारत पर टैरिफ दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया. ट्रंप ने यह कदम भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के जवाब में भारत पर 25 पर्सेंट एडिशनल टैरिफ लगाया गया है. इससे अमेरिका को भारत के लेबर-इंटेंसिव निर्यात पर तत्काल खतरा पैदा हो गया है.

हालांकि, लगभग 30 अरब डॉलर की कीमत के फार्मास्यूटिकल्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर और एनर्जी अब तक भारी टैरिफ से सुरक्षित हैं, क्योंकि ये सामान छूट की लिस्ट में शामिल हैं.

भारत ने अमेरिका को वित्त वर्ष 2025 में क्रमश 10.5 अरब डॉलर और 14.6 अरब डॉलर की कीमत की दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट (ज्यादातर स्मार्टफोन) निर्यात किया, जो अमेरिका को उसके कुल निर्यात का 29 प्रतिशत है. वित्त वर्ष 2025 में अमेरिका को भारतीय निर्यात 86.51 अरब डॉलर रहा.

पेट्रोलियम निर्यात पर छूट
विडंबना यह है कि भारत का पेट्रोलियम निर्यात वित्त वर्ष 2025 में 4.09 अरब डॉलर था. इसको भी ट्रंप के नए टैरिफ से सुरक्षित है क्योंकि एनर्जी भी छूट पाने वाले प्रोडक्ट की लिस्ट में शामिल है. इन कैटेगरी के निर्यात पर 30 जुलाई को घोषित 25 प्रतिशत टैरिफ भी लागू नहीं था.

कम नहीं हुआ रिस्क
निश्चित रूप से रिस्क अभी भी बना हुआ है. ट्रंप ने विदेशी दवाओं पर 250 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जबकि उनके प्रशासन के किसी भी अप्रत्याशित फैसले के आधार पर स्मार्टफोन पर से छूट खत्म हो सकती है. 6 अगस्त को जारी एक एग्जिक्यूटिव ऑर्डर में अमेरिका ने संकेत दिया कि पारस्परिक टैरिफ से छूट हासिल करने वाले देशों को अब तक जीरो या कम टैरिफ पर अमेरिकी बाजारों में एंट्री मिलती रहेगी.

ट्रंप ने लगाया था 25 प्रतिशत टैरिफ
इससे पहले ट्रंप ने पहले अधिकांश भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जो 7 अगस्त से लागू हो रहा है. यह टैरिफ पारस्परिक शुल्कों से बचने के लिए एक व्यापार समझौते को लेकर हुई बातचीत विफल होने के बाद लगाया गया था.

यह भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया, दो चरणों में होगा लागू, एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर किए साइन

For All Latest Updates

TAGGED:

SMARTPHONEAMERICA50 PERCENT TARIFFSEXEMPTED PRODUCT FROM TARIFFSDONALD TRUMP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड में भारी बारिश से मचा हाहाकार, रोकी गई केदारनाथ यात्रा, यात्रियों की बढ़ी परेशानियां

बाजार की आज सपाट शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ खुले

ट्रंप के टैरिफ बम का शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स 265 और निफ्टी 70 अंक टूटा

जानलेवा कचरे से जूझ रहे हैं युगांडा के लोग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.