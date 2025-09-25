ETV Bharat / bharat

PF का पैसा निकालने वाले सावधान! अगर किया ये काम तो ब्याज समेत पैसा वसूलेगा EPFO

EPFO ने चेतावनी दी है कि निकाली गई EPF राशि का गलत इस्तेमाल EPF स्कीम 1952 के तहत वसूली का कारण बन सकता है.

EPFO
PF का पैसा निकालने वाले सावधान (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 1:51 PM IST

नई दिल्ली: क्या आप अपने ईपीएफ फंड से लग्जरी घड़ी खरीदने या किसी खूबसूरत जगह की यात्रा करने की सोच रहे हैं? तो सावधान हो जाएं .दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऐसे EPF ग्राहकों के लिए एक चेतावनी जारी की है.

EPFO ने एक ट्वीट में चेतावनी दी है कि निकाली गई EPF राशि का गलत इस्तेमाल EPF स्कीम 1952 के तहत वसूली का कारण बन सकता है. EPFO ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "गलत कारणों से पीएफ निकालने पर ईपीएफ योजना, 1952 के तहत वसूली हो सकती है.अपने भविष्य की रक्षा करें, पीएफ का इस्तेमाल केवल सही जरूरतों के लिए करें. आपका पीएफ आपकी जीवन भर की सुरक्षा कवच है!"

ब्याज सहित राशि वसूलने का अधिकार
ईपीएफ योजना 1952 के अनुसार अगर कोई सदस्य यह दावा करते हुए ईपीएफ निकालता है कि वह इसे आवासीय भवन, फ्लैट खरीदने या बनाने या कोई प्लॉट खरीदने के लिए निकाल रहा है, लेकिन बाद में उस राशि का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है तो ईपीएफओ को दंडात्मक ब्याज सहित राशि वसूलने का अधिकार है. ईपीएफओ की एक्स पर पोस्ट में आगे लिखा है, "ईपीएफ एडवांस का इस्तेमाल केवल ईपीएफ योजना 1952 के तहत निर्धारित विवाह, शिक्षा, बीमारी, आवास जैसे उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है."

ईपीएफ योजना 1952, 68B(11) नियम के अनुसार, "जहां सदस्य द्वारा दी गई किसी निकासी का दुरुपयोग किया गया है, तो उक्त निकासी की मंजूरी की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर या उक्त निकासी की राशि की पूरी वसूली होने तक, उस पर दंडात्मक ब्याज सहित, जो भी बाद में हो, उसे कोई और निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी."

EPF सब्सक्राइबर UAN-सदस्य इंटरफेस से सीधे कौन से क्लेम फॉर्म भर सकते हैं?
एक सदस्य UAN-सदस्य इंटरफेस से सीधे पीएफ अंतिम निपटान (फॉर्म 19), पेंशन निकासी लाभ (फॉर्म 10-सी) और पीएफ आंशिक निकासी (फॉर्म 31) सीधे भर सकता है और क्लेम कर सकता है.

ईपीएफ सदस्यों के लिए ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?

  • सदस्य के पास एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए और यूएएन को एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर चालू हालत में होना चाहिए.
  • सदस्य का आधार विवरण ईपीएफओ डेटाबेस में दर्ज होना चाहिए और क्लेम करते समय उसे UIDAI से ई-केवाईसी वेरिफिकेशन करने के लिए ओटीपी-बेस्ड सुविधा का लाभ उठाना चाहिए.
  • सदस्य का बैंक अकाउंट IFSC कोड सहित ईपीएफओ डेटाबेस में दर्ज होना चाहिए.
  • अगर सदस्य की सेवा अवधि पांच साल से कम है, तो पीएफ अंतिम निपटान दावों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) ईपीएफओ डेटाबेस में दर्ज होना चाहिए.
  • बता दें कि EPFO ने जून 2025 में एडवांस क्लेम के लिए ऑटोमैटिक निपटान सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी.

ETV Bharat Logo

