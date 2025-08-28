ETV Bharat / bharat

नौकरी बदलते ही PF निकालना पड़ सकता है भारी! रिटायरमेंट पर पड़ेगा ये असर - PF WITHDRAWAL AFTER JOB CHANGE

लगभग हर कर्मचारी का PF खाता होता है. नौकरी छोड़ते समय PF निकालना आसान लगता है, लेकिन ऐसा करने से हो सकता है नुकसान. जानें

सांकेतिक फोटो (File photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2025 at 2:37 PM IST

नई दिल्ली: भारत में लगभग हर नौकरीपेशा के पास पीएफ (प्रोविडेंट फंड) खाता होता है. यह खाता न केवल बचत का जरिया है बल्कि भविष्य की वित्तीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन भी है. इसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% हिस्सा जमा करते हैं और उतना ही योगदान नियोक्ता भी करता है. कई लोग नौकरी बदलते समय सोचते हैं कि पुराने PF खाते से पैसा निकाल लेना ही सही होगा. कुछ लोग तुरंत नकदी की जरूरत के कारण भी PF निकाल लेते हैं. हालांकि, यह कदम अल्पकालिक राहत दे सकता है, लेकिन लंबी अवधि में नुकसान भी पहुंचा सकता है.

PF पर जमा रकम पर हर साल ब्याज जुड़ता है और यह कंपाउंडिंग के माध्यम से कई गुना बढ़ सकता है. अगर कोई कर्मचारी नौकरी बदलते ही PF का पैसा निकाल लेता है, तो कंपाउंडिंग का लाभ खत्म हो जाता है. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने 10 साल तक PF में योगदान किया और बीच-बीच में पैसे निकाल लिए, तो रिटायरमेंट तक उनकी राशि काफी कम रह जाएगी. इसके अलावा, 5 साल पूरे होने से पहले PF निकालने पर टैक्स भी देना पड़ता है. इस तरह जल्दी पैसे निकालने से आपका भविष्य सुरक्षित करने वाला फंड कम हो जाता है.

नौकरी बदलने पर PF निकालने की बजाय बेहतर विकल्प यह है कि अकाउंट को नई कंपनी के PF अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया जाए. यह प्रक्रिया अब बहुत आसान हो गई है और UAN पोर्टल पर कुछ क्लिक में की जा सकती है. इस तरह आपका PF बैलेंस और ब्याज लगातार जुड़ता रहेगा और रिटायरमेंट के समय आपको बड़ी राशि मिलेगी.

अगर तत्काल नकदी की आवश्यकता हो, तो आंशिक निकासी का विकल्प मौजूद है, लेकिन पूरे खाते को खाली करना किसी भी लिहाज से फायदेमंद नहीं है. लंबे समय के लिए समझदारी यही है कि PF को लगातार चलने दें और इसे अपनी वित्तीय योजना का अहम हिस्सा बनाएं.

विशेषज्ञों का कहना है कि PF केवल एक बचत खाता नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट के लिए लंबी अवधि का निवेश भी है. सही तरीके से PF ट्रांसफर और प्रबंधन से कर्मचारी न केवल टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं. इसलिए नौकरी बदलते समय जल्दबाजी में PF निकालने से बचें और अपने फंड को सही दिशा में बढ़ने दें.

