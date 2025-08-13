नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुत्तों के काटने और रेबीज के खतरे को नियंत्रित करने के लिए आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर उनकी नसबंदी करने और उन्हें आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आलोचना भी शुरू हो गयी. कई संगठनों ने इसका स्वागत किया तो कइयों ने इस पर चिंता भी जाहिर की.

बुधवार 13 अगस्त को आवारा कुत्तों से जुड़ी एक याचिका मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष दायर की गयी. यह याचिका कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया) द्वारा न्यायालय में दायर की गई. मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि आवारा कुत्तों के संबंध में एक अन्य पीठ पहले ही आदेश पारित कर चुकी है. वकील द्वारा तत्काल सुनवाई पर ज़ोर दिए जाने पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "मैं इस पर गौर करूंगा..."

सीजेआई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ द्वारा 11 अगस्त को दिए गए उस निर्देश का हवाला दे रहे थे, जिसमें दिल्ली के आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में भेजने का आदेश दिया गया था.

वकील ने न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा मई 2024 में पारित एक आदेश का हवाला दिया. वकील ने कहा कि पीठ ने आवारा कुत्तों के मुद्दे से संबंधित याचिकाओं को संबंधित उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया था.

11 अगस्त को न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि कुत्तों के काटने से रेबीज जैसी बीमारी होने की समस्या से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है. पीठ ने आवारा कुत्तों के संबंध में माना था कि स्थिति "बेहद गंभीर" है.

पीठ ने निर्देश दिया था कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सभी आवारा कुत्तों को आठ सप्ताह के भीतर पकड़ा जाए और उन्हें नगर निगम अधिकारियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले समर्पित कुत्ता आश्रयों में रखा जाए. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पकड़े गए किसी भी पशु को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा.

इसे भी पढ़ेंः