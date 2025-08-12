ETV Bharat / bharat

मालिक ने डांटा तो पालतू कुत्ते ने काटा मालिक का कान, अस्पताल में भर्ती

पिछले साल 26 जून को विशाखापत्तनम में एक पालतु कुत्ते ने बाप-बेटे को मार डाला था. आज गोपालगंज में भी कुत्ते ने हमला किया. पढ़ें

DOG ATTACK IN GOPALGANJ
कुत्ता का हमला (ETV Bharat)
गोपालगंज : अगर आप भी घर में पालतु कुत्ता रखते हैं, तो जरा संभलकर रहें. कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जान पर बन आए. जैसा कि बिहार के गोपालगंज में देखने को मिला है. एक कुत्ता अपने मालिक का कान ही चबा डाला.

पालतू कुत्ते ने मालिक का कान काटा : यह पूरा मामला जिले के नगर थाना क्षेत्र के आरार मोड़ का है. बताया जाता है कि, संदीप कुमार कुत्ते पालने का शौकीन है. उन्होंने अपने घर में एक पालतू कुत्ता रखा था. इसी बीच आज वह कुत्ता छत पर चढ़कर बाउंड्री पार करने की कोशिश कर रहा था. संदीप उसे पड़कर नीचे ला रहा था. इसी दौरान गुस्से में कुत्ते ने उसपर हमला कर दिया.

DOG ATTACK IN GOPALGANJ
अस्पताल पहुंचा युवक (ETV Bharat)

डांटने पर डॉगी को गुस्सा आया : संदीप के छोटे भाई ने बताया कि, हमारा परिवार हमेशा से जानवरों को बच्चों की तरह पालता रहा है. पता नहीं उस डॉगी को इतना गुस्सा क्यों आया. पहले तो उसने बड़े भाई के हाथ पर हमला किया. जब वह अपना हाथ बचा लिए तो कान पर हमला किया. आधा कान काट दिया.

''यह सब इतना जल्दी में हुआ कि पता ही नहीं चला. अचानक उसने (कुत्ता) मुझे लहूलुहान कर दिया. मैं नीचे गिरा हुआ था. मैं कुछ समढ नहीं पा रहा था. किसी तरह मैंने उसे हटाने की कोशिश की. उसके बाद मैंने देखा कि मेरा आधा कान कटा हुआ है.'' - संदीप, पीड़ित युवक

कागज में कान रखकर पहुंचा अस्पताल : किसी तरह से संदीप ने कुत्ते से अपनी जान बचाई. वहीं कटे कान को कागज में रखकर सदर अस्पताल पहुंचा. यह नजारा देखकर अस्पताल के लोग भी हैरान रह गए. एक तरफ कान से खून बह रहा था दूसरी तरफ कटा हुआ कान कागज पर रखा था.

DOG ATTACK In Gopalganj
मालिक ने डांटा तो पालतू कुत्ते ने काटा मालिक का कान (ETV Bharat)

'कान जोड़ने की कोशिश हो रही' : सदर अस्पताल में तैनात डॉक्टर दानिश अहमद ने संदीप का इलाज किया. उन्होंने कहा कि, ''हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कान को जोड़ा जा सके, लेकिन अगर कान जुड़ने लायक नहीं होगा तो उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जाएगा. फिलहाल उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है.''

'आज की घटना ने हम सबको डराकर रख दिया' : इधर, संदीप के छोटे भाई का कहना है कि भाई ने इस डॉगी को बच्चे की तरह पाला था. उसका नहलाना, खिलाना सब वही करते थे. यहां तक कि घर में सोने तक की इजाजत थी. हालांकि आज जो कुछ भी हुआ, उसने हम सभी डर गए है. अब भाई ठीक हो जाय. लेकिन डॉगी को घर में रखना है या नहीं, उसका फैसला भाई करेंगे.

