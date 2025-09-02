मुअज्जम मोहम्मद

श्रीनगर: हिमालयी क्षेत्र में बड़े हिस्से के बह जाने और बाढ़ आने के बाद आई भीषण त्रासदी के बीच, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्माफ्रॉस्ट (permafrost) का पिघलना पर्यावरणीय जोखिमों के पीछे एक प्रमुख खतरा बनकर उभर रहा है.

मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़, जम्मू-कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र के कई गांवों के तबाह हो जाने और बड़ी आबादी के विस्थापित होने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं.

पर्माफ्रॉस्ट, ग्लेशियरों और बर्फ के अलावा किसी भी प्रकार की जमीन होती है जो दो साल तक जमी रहती है. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सतह के तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण यह पिघल रही है, जिसके कारण यह अस्थिर हो रही है.

कश्मीर विश्वविद्यालय में भू-सूचना विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर इरफान राशिद ने कहा कि उपग्रह चित्रों से प्राप्त प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि किश्तवाड़ के चिशोटी के पीछे 'स्थायी बर्फ पिघलने' की स्थिति है, जहां सुदूर और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों में हिंदू तीर्थस्थल माता मचैल जाते समय 65 लोगों की मौत हो गई.

उन्होंने 'रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन: सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट' में प्रकाशित अपने पहले अध्ययन का सह-लेखन किया है, जो पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में पर्माफ्रॉस्ट कवर का मानचित्रण करता है और उपग्रह इमेजिंग के जरिये उनकी निगरानी करता है.

14 अगस्त 2025 किश्तवाड़ जिले के चिशोती गांव में अचानक आई बाढ़ के बाद का दृश्य (AFP)

एक बार जब मौसम संबंधी आंकड़ों और क्षेत्रीय अवलोकनों के साथ वैज्ञानिक अध्ययन बाढ़ के पीछे का सटीक कारण स्थापित कर देते हैं, तो यह 2023 में सिक्किम में बर्फ के द्रव्यमान से उत्पन्न आपदा की नकल कर सकता है. साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, शोधकर्ताओं को यह पता लगाने में एक वर्ष का समय लगा कि दक्षिण ल्होनक ग्लेशियल झील (South Lhonak lake) में 14.7 मिलियन क्यूबिक मीटर चट्टान, बर्फ और तलछट (पर्माफ्रॉस्ट) का ढहना ही विनाशकारी हिमालयी सुनामी का कारण था, जिसमें 55 लोगों की मौत हो गई थी और तीस्ता नदी पर 1,200 मेगावाट (MW) का जलविद्युत बांध नष्ट हो गया था.

लद्दाख के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 64.8 प्रतिशत पर्माफ्रॉस्ट (स्थायी हिम) आवरण है. इसमें से 26.7 प्रतिशत सतत पर्माफ्रॉस्ट (स्थायी हिम) है, 23.8 प्रतिशत असंतत, 14.3 प्रतिशत छिटपुट और 35.2 प्रतिशत गैर-स्थायी हिम है.

कश्मीर विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के शोधकर्ताओं द्वारा सह-लिखित अध्ययन में पाया गया कि लद्दाख में सबसे अधिक 87 प्रतिशत पर्माफ्रॉस्ट आवरण है. अध्ययन के अनुसार, संवेदनशीलता विश्लेषण से पता चला है कि इस क्षेत्र में 193 किलोमीटर सड़क मार्ग, 2415 घर, 903 अल्पाइन झीलें और आठ जल विद्युत परियोजनाएं संभावित रूप से पर्माफ्रॉस्ट के क्षरण से संबंधित खतरों के प्रति संवेदनशील हैं.

प्रोफेसर इरफान ने कहा कि गर्मियों में सतह के तापमान में वृद्धि के कारण किश्तवाड़ जैसे ऊपरी क्षेत्रों में चट्टानों में बर्फ जमने से दरारें पड़ जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनका क्षरण होता है.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "हमारे यहां भीषण गर्मी पड़ रही है और इससे ऊपरी इलाकों में पर्माफ्रॉस्ट अस्थिर हो सकता है. ऐसे खतरों में मलबे का बहाव आम है. इसमें विशाल पत्थर और चट्टानें तेज गति से नीचे की ओर लुढ़कती हैं, जैसा कि हमने किश्तवाड़ में देखा था. इससे रास्ते में आने वाले घर और बुनियादी ढांचे ध्वस्त हो जाते हैं."

उन्होंने हिमालय क्षेत्र में पर्माफ्रॉस्ट पर अधिक अध्ययन और अनुसंधान का सुझाव दिया, तथा ग्लेशियल लेक फ्लड आउटबर्स्ट (GLOF) को खतरों के लिए जिम्मेदार ठहराने में 'गलत सूचना' के पीछे अध्ययनों की कमी का हवाला दिया.

भारतीय हिमालयी नदी बेसिन 2023 के ग्लेशियल झील एटलस के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कुल 7,570 ग्लेशियल झीलें हैं, जो 30,148.53 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई हैं. इनमें से 546 ग्लेशियल झीलें जम्मू-कश्मीर के 15 जिलों में फैली हुई हैं, जिनमें से दो दर्जन उच्च जोखिम वाली झीलें 50 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं.

लेकिन किश्तवाड़ जैसा दूरदराज और ऊंचाई वाला जिला 197 हिमनद झीलों के साथ सबसे संवेदनशील श्रेणी में आता है.

चिनाब नदी और उसकी सहायक नदियों पर कई जल विद्युत परियोजनाओं से लगभग 6000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए इसे उत्तर भारत का 'पावर हब' कहा जाता है, जिसमें महत्वाकांक्षी पाकल दुल परियोजना (1000 मेगावाट)- पहली जल भंडारण सुविधा, किरू (624 मेगावाट) और क्वार (540 मेगावाट) शामिल हैं.

14 अगस्त 2025 किश्तवाड़ जिले के चिशोती गांव में अचानक आई बाढ़ के बाद का दृश्य (AFP)

हालांकि, जीएलओएफ प्रबंधन योजना के अनुसार, नदी के बहाव पर चलने वाली इन परियोजनाओं ने संवेदनशील क्षेत्रों में ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) से जुड़े जोखिमों का आकलन करने और उन्हें कम करने की रणनीतियों को रेखांकित किया है, जिससे वे उच्च जोखिम में आ गए हैं.

हिमनद झीलों को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें हिमोढ़-बांधित झील, बर्फ-बांधित झील, हिमनद अपरदन झील (जिसे बेड-रॉक झील भी कहा जाता है) और अन्य हिमनद झीलें शामिल हैं.

प्रोफेसर राशिद ने बताया कि बर्फ के संपर्क में आने वाली हिमनद झीलें, जो उच्च जोखिम पैदा करती हैं, सिर्फ किश्तवाड़ तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में फैली हुई हैं. दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी 350 से ज्यादा उच्च जोखिम वाली झीलें मौजूद हैं.

वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ. कलाचंद सैन ने झील निर्माण का कारण तापमान में परिवर्तन को बताया और कहा कि हिमालयी क्षेत्र तेजी से गर्म हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बर्फ और ग्लेशियर पिघल रहे हैं.

गर्मियों में कश्मीर में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी और जुलाई में सात दशक बाद तापमान 36 डिग्री से ऊपर पहुंच गया.

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (बिट्स), पिलानी, गोवा के सहयोग से किए गए अध्ययनों ने आने वाले वर्षों में और भी तीव्र गर्मी की भविष्यवाणी की है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 'भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन के हॉटस्पॉट्स के मानचित्रण' में 2030, 2050 और 2085 में तापमान में 'सबसे अधिक वृद्धि' का अनुमान लगाया गया है.

ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) द्वारा 2025 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, आधे से अधिक भारतीय जिले, जिनमें 76 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, अत्यधिक गर्मी के कारण जोखिम या उच्च जोखिम में हैं.

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ताप कार्रवाई योजना (एचएपी) अपनाने का काम सौंपा है, जिसके तहत भीषण गर्मी वाले 23 राज्यों के 250 से अधिक शहरों और जिलों में एनडीएमए द्वारा समर्थित एचएपी हैं.

जम्मू-कश्मीर में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख करने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जिला अधिकारियों को इन क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं और भूगोल के अनुसार अपनी योजना बनाने का काम सौंपा है. अधिकारी ने बताया कि उन्होंने ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) की निगरानी के लिए विशेषज्ञों की एक पैनल समिति गठित की है. इस पैनल को संवेदनशील ग्लेशियल झीलों की पहचान करने और उनके खतरे को कम करने के उपाय करने का काम सौंपा गया है.

अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "यह वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा समर्थित कई एजेंसियों के बीच सहयोग वाला कार्य है, जो नीचे की ओर स्थित बस्तियों की भेद्यता का आकलन करने और किसी भी स्थिति के लिए तैयारी की योजना बनाने के लिए है, विशेष रूप से पर्माफ्रॉस्ट पिघलने जैसे नए खतरों के सामने."

जम्मू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने नुकसान के बाद समीक्षा की, ने जीएलओएफ और बादल फटने की पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा प्रारंभिक चेतावनी ऐप्स (ईडब्ल्यूए), उनकी सटीकता और जमीनी स्तर तक पहुंच का गहन विश्लेषण "शून्य-हताहत" दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है. साथ ही उन्होंने मौसम विभाग और एनडीएमए को डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बेहतर पूर्वानुमान तंत्र के लिए मौसम के पैटर्न का संयुक्त रूप से अध्ययन करने का निर्देश दिया.

यह भी पढ़ें- जलवायु संकट से जूझ रहे भारत के शहर, निजी कंपनियों की भागीदारी से समाधान संभव