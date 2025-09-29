ETV Bharat / bharat

गुजरात के इस गांव में दशहरे पर लोग करते हैं रावण की पूजा, जानें- क्या है मान्यता

गुजरात के दाहोद जिले में एक ऐसा गांव है जहां दशहरे पर रावण दहन की जगह रावण की पूजा आस्था के साथ की जाती है.

Ravana Worship in Gujarat
पेड़ के नीचे रावण और मंदोदरी की खंडित मूर्तियां. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2025 at 5:39 PM IST

2 Min Read
दाहोद: पूरे देश में धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है. दशहरे पर हर जगह रावण के पुतले का दहन किया जाता है. इसकी तैयारी भी जोरों से चल रही है. लेकिन, क्या आप जानते हैं भारत में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ रावण दहन की जगह रावण की पूजा होती है. गुजरात के दाहोद जिले में एक ऐसा गांव है जहां रावण की पूजा पूरी आस्था के साथ की जाती है.

रावण की पूजाः

दाहोद जिले में एक गांव है गडोई. जहां एक पेड़ के नीचे रावण और मंदोदरी की खंडित मूर्तियां दिखाई देती हैं. दशहरे के दिन आसपास के गांवों के कुछ लोग यहां पूजा करने आते हैं. इसके अलावा, बाकी दिनों में भक्त धूपबत्ती और दीप जलाकर आरती करते हैं.

Ravana Worship in Gujarat
रावण और मंदोदरी की खंडित मूर्तियां (ETV Bharat)

क्या-क्या हैं मान्यताएंः

एक पौराणिक कथा के अनुसार, हज़ारों साल पहले, जब रावण और मंदोदरी पृथ्वी का अंतिम स्थान देखने निकले थे, तो वे गडोई गांव में एक पेड़ के नीचे रुके थे. तभी यहां मंदिर की स्थापना हुई थी. यहां रावण और मंदोदरी की नक्काशीदार टूटी हुई मूर्तियां मौजूद हैं, साथ ही एक शिवलिंग का टूटा हुआ भाग भी है. रावण के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध यह क्षेत्र लोगों के बीच आस्था का केंद्र बन गया है.

एक पौराणिक कथा यह भी है कि जब रावण और मंदोदरी विहार करने निकले थे तभी यही गोडाई गांव में उन्होंने आराम के क्षण बिताये थे. गांव के लोगों का मानना है कि यहीं रूकने के दौरान रावण की मृत्यु हो गई थी. इसी जगह वो धरती में समा गये थे.

Ravana Worship in Gujarat
पेड़ के नीचे रावण और मंदोदरी की खंडित मूर्तियां. (ETV Bharat)

स्थल की खुदाई कराने की मांगः

गांव के लोगों ने यह भी दावा किया है कि, इस स्थान पर जमीन के नीचे एक विशाल मंदिर है, जो धरती में समा गया था. स्थानीय लोगों का दावा है कि अगर पुरातत्व विभाग इस स्थान पर खुदाई करे, तो नीचे से एक मंदिर निकलेगा. इसके अलावा, यहां स्थित एक पौराणिक वृक्ष हैं और इसकी जड़ें दूर-दूर तक फैली हुई हैं. लोगों का यह भी मानना ​​है कि यह वृक्ष दो-तीन बार गिर गया था और फिर से खड़ा हो गया.

