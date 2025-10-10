इधर भाजपा का दामन छोड़ा, उधर विपक्षी खेमे में खुशी की लहर! राजेन गोहेन से कांग्रेस को उम्मीद
कांग्रेस को उम्मीद है कि, राजेन के इस्तीफे से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष को मदद मिलेगी.
Published : October 10, 2025 at 7:37 PM IST
नई दिल्ली: असम भाजपा के कद्दावर नेता राजेन गोहेन के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के एक दिन बाद, विपक्षी कांग्रेस ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि उनके इस्तीफे से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष को निश्चित रूप से मदद मिलेगी.
बता दें कि, पूर्व केंद्रीय मंत्री और असम के नागांव संसदीय क्षेत्र से चार बार सांसद रहे राजेन गोहेन ने गुरुवार को 17 अन्य सदस्यों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया. सांसद गोहेन ने गुरुवार को गुवाहाटी में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया को अपना इस्तीफा सौंप दिया.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, कांग्रेस के सीनियर नेता और असम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा उन लोगों का स्वागत करती है जो पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं.
सिंह ने कहा कि, कांग्रेस हमेशा उन लोगों का स्वागत करती है जो पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करते हैं और हमेशा जनता के लिए काम करते हैं. उन्होंने कहा, "अगर कोई नेता हमारे पास आता है, तो हम निश्चित रूप से उसका स्वागत करेंगे." इससे यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस के दरवाजे गोहेन के लिए खुले हैं. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अभी तक गोहेन से संपर्क नहीं किया है. कांग्रेस नेता का कहना है कि, वे कुछ समय इंतजार करेंगे.
अपने त्यागपत्र में, गोहेन ने प्रदेश भाजपा पर असम के मूल निवासियों के हितों के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा असम के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है और बाहरी लोगों को राज्य में बसने की अनुमति देकर मूल निवासियों के साथ विश्वासघात किया है.
सिंह के मुताबिक, राज्य के सभी नेतृत्व को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने को कहा गया है. सिंह ने कहा, "राज्य के सभी नेता एआईसीसी से परामर्श करेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे."
इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए, एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रिपुन बोरा ने ईटीवी भारत को बताया कि गोहेन का इस्तीफा असम में विपक्ष के लिए अच्छी खबर है. बोरा ने कहा, "कांग्रेस के दरवाजे हमेशा जनता के लिए खुले हैं. और वास्तव में, राजेन गोहेन जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं के इस्तीफे ने असम भाजपा में मौजूदा सत्ता-विरोधी लहर को साबित कर दिया है."
बोरा के मुताबिक, इस्तीफों का सिलसिला पार्टी की राज्य इकाई के कुछ वर्गों, खासकर उन नेताओं के बीच असंतोष का स्पष्ट संकेत है, जिन्हें लगता है कि स्थानीय मुद्दों और मूल निवासियों की भावनाओं को दरकिनार किया जा रहा है. हालांकि, भाजपा ने दावा किया कि असम में कोई सत्ता-विरोधी लहर नहीं है.
भाजपा प्रवक्ता राजीव बब्बर ने ईटीवी भारत से कहा, "हमारा राज्य नेतृत्व जनता के साथ मिलकर काम कर रहा है. हिमंत बिस्वा सरमा जैसे नेता हमेशा जनता को अपने साथ लेकर चलते हैं. यह सच है कि राजेन गोहेन का इस्तीफा पार्टी के लिए एक झटका है. हम एक नेता खो सकते हैं, लेकिन राज्य की जनता हमारे साथ है."
बब्बर ने दावा किया कि असम में विपक्ष भाजपा को कभी नहीं हरा पाएगा. असम में विधानसभा चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल में होने हैं. 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी.
