इधर भाजपा का दामन छोड़ा, उधर विपक्षी खेमे में खुशी की लहर! राजेन गोहेन से कांग्रेस को उम्मीद

नई दिल्ली: असम भाजपा के कद्दावर नेता राजेन गोहेन के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के एक दिन बाद, विपक्षी कांग्रेस ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि उनके इस्तीफे से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष को निश्चित रूप से मदद मिलेगी.

बता दें कि, पूर्व केंद्रीय मंत्री और असम के नागांव संसदीय क्षेत्र से चार बार सांसद रहे राजेन गोहेन ने गुरुवार को 17 अन्य सदस्यों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया. सांसद गोहेन ने गुरुवार को गुवाहाटी में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया को अपना इस्तीफा सौंप दिया.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, कांग्रेस के सीनियर नेता और असम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा उन लोगों का स्वागत करती है जो पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं.

सिंह ने कहा कि, कांग्रेस हमेशा उन लोगों का स्वागत करती है जो पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करते हैं और हमेशा जनता के लिए काम करते हैं. उन्होंने कहा, "अगर कोई नेता हमारे पास आता है, तो हम निश्चित रूप से उसका स्वागत करेंगे." इससे यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस के दरवाजे गोहेन के लिए खुले हैं. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अभी तक गोहेन से संपर्क नहीं किया है. कांग्रेस नेता का कहना है कि, वे कुछ समय इंतजार करेंगे.

अपने त्यागपत्र में, गोहेन ने प्रदेश भाजपा पर असम के मूल निवासियों के हितों के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा असम के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है और बाहरी लोगों को राज्य में बसने की अनुमति देकर मूल निवासियों के साथ विश्वासघात किया है.

सिंह के मुताबिक, राज्य के सभी नेतृत्व को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने को कहा गया है. सिंह ने कहा, "राज्य के सभी नेता एआईसीसी से परामर्श करेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे."