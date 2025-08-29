ETV Bharat / bharat

दिल्ली में गणेशजी को सात अनाज और चॉकलेट वाले मोदक का लग रहा भोग, इस बार बाजारों में नए स्वाद और क्वालिटी का तड़का - GANESHA UTSAV 2025

गणेशोत्सव के दौरान दिल्ली के बाजारों में तरह तरह के मोदक बिक रहे हैं. पढ़िए इस बार बाजार में क्या है खास..

दिल्ली में बन रहे सात अनाज के मोदक
दिल्ली में बन रहे सात अनाज के मोदक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2025 at 8:38 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 9:12 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गणेशोत्सव की धूम है. बाजार सजे हुए हैं. तरह-तरह के पंडाल निर्माण कर उसमें भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है. लोग घरों में भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित कर विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं. इन तैयारियों के बीच एक चीज जो सबसे खास है वो है मोदक. भगवान गणेश जी को भोग में सबसे ज्यादा मोदक पसंद हैं. दिल्ली के बाजारों में मिठाई में कई तरह के मोदक है, जो खासा पसंद किए जा रहे हैं. पढ़िए ईटीवी भारत संवाददाता शशिकला सिंह की खास मोदक के बारे में बताती हुई यह रिपोर्ट..

चावड़ी बाजार के मोदक हैं खास: दिल्ली के ऐतिहासिक चावड़ी बाजार में लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस बार, मिठाई विक्रेताओं के पास कई तरह के मोदक उपलब्ध हैं. इसमें सात अनाज मोदक, मलाई मोदक, चॉकलेट मोदक, ड्राईफ्रूट मोदक आदि शामिल हैं. इनमें सबसे ज्यादा अनाज और चॉकलेट मोदक की मांग है.

गणेशोत्सव पर बाजार में सात अनाज और चॉकलेट मोदक की मांग (ETV Bharat)

सात अनाज से बनाया जाता है मोदक: मिठाई विक्रेता अजय अग्रवाल ने बताया, "हम हर साल गणेश चतुर्थी से पहले मोदक बनाना शुरू कर देते हैं. शॉप पर कई प्रकार के मोदक उपलब्ध हैं. इनमें सबसे ज्यादा सात अनाज का मोदक खरीदा जा रहा है. यह दाल, चावल, गेहूं और बेसन जैसे सात अनाज को मिलाकर बनाया जाता है."

ड्राईफ्रूट्स मोदक की अलग है बात: वहीं, ड्राईफ्रूट्स मोदक की भी अच्छी सेल हो रही है. चॉकलेट और मलाई मोदक बच्चों को अधिक पसंद आते हैं. मलाई के मोदक को खासतौर पर खोवा, मलाई और मिश्री से बनाया जाता है. हर साल मोदक में नयापन लाने के लिए कुछ न कुछ अलग स्वाद लाया जाता है.

अजय अग्रवाल ने बताया उनकी दुकान में किस तरह के हैं मोदक
अजय अग्रवाल ने बताया उनकी दुकान में किस तरह के हैं मोदक (ETV Bharat)

महाराष्ट्र से लाए सांचे: दुकानदार संजय अग्रवाल ने बताया कि सुबह और शाम में भगवान गणपति की आरती से पहले मोदक का भोग लगाया जाता है. दिल्ली में 20-25 साल से गणपति उत्सव मनाया जाना शुरू हुआ. शुरू में मोदक बनाने के लिए महाराष्ट्र गए थे और मुंबई से सांचे और मोदक लेकर आए थे. इसके बाद ही हमने मोदक बनाने शुरू किए. उस वक्त दिल्ली में मोदक के सांचे भी नहीं मिला करते थे, लेकिन आज पूरी दिल्ली में यह आसानी से मिल जाया करते हैं.

इन मोदक को सबसे अधिक पसंद कर रहे लोग
इन मोदक को सबसे अधिक पसंद कर रहे लोग (ETV Bharat)

बच्चे पसंद करते हैं ये मोदक: वहीं, मोदक खरीदने आईं शिवानी ने बताया, "गणेश उत्सव के लिए मोदक खरीदने आईं हूं. बच्चों को मोदक खूब पसंद आते हैं. मेरी बेटी को चॉकलेट और गुलाब मोदक बहुत अच्छे लगते हैं. मैं करीब 10-12 साल से यहीं से मोदक खरीद रही हूं."

पसंद आता है यहां का स्वाद: उनके अलावा, एक अन्य ग्राहक आशिमा माथुर ने बताया, "मैं पहली बार चावड़ी बाजार मोदक खरीदने आई हूं. मेरे दोस्त, जो कि चावड़ी बाजार का ही रहने वाला है, उसी ने यहां मिलने वाले मोदक के बारे में बताया था. मुझे यहां मोदक का स्वाद बहुत ही पसंद आया."

मोदक खरीदने बाजार पहुंची शिवानी ने बताई खासियत
मोदक खरीदने बाजार पहुंची शिवानी ने बताई खासियत (ETV Bharat)

जानिए, मोदक की विशेषता: यह मुख्य रूप से भगवान गणेश को चढ़ाई जाने वाली एक प्रकार की मिठाई है. 'मोद' संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ खुशी या आनंद होता है और मोदक इसी शब्द से बना है. ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है और इसका भोग लगाने से सभी मनोकमानाएं पूर्ण होती हैं. इसलिए गणेश उत्सव में मोदक का ही भोग लगाया जाता है. एलोरा (600-1000 ई.) की कलाकृतियों में गणेश जी को मोदक जैसी दिखने वाली कोई चीज खाते हुए दर्शाया गया है. बाजार में विभिन्न प्रकार के मोदक उपलब्ध हैं जैसे उकड़िचे मोदक, तले हुए मोदक, नारियल मोदक, मावा मोदक, सूखे मेवे के मोदक, चॉकलेट मोदक इत्यादि.

