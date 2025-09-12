ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर के हजरतबल दरगाह पर लोगों ने जुमे की नमाज अदा की

श्रीनगर: ईद मिलाद के बाद आए शुक्रवार को कश्मीर की हजरतबल दरगाह पर सैकड़ों लोगों ने शांतिपूर्वक सामूहिक नमाज अदा की. ईद मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद लूनर कैलेंडर के तीसरे महीने,12 रबी अल-अव्वल को मनाया गया था.

कश्मीर में इस अवसर पर विशेष और रात भर की नमाज़ें आयोजित की जाती हैं, जिसमें श्रीनगर की हजरतबल मस्जिद में सबसे बड़ी भीड़ होती है. इसके बाद जो शुक्रवार आता है, तो बड़ी संख्या में नमाजी रात भर की नमाज अदा करने के लिए दरगाह पर इकट्ठा होते हैं और इस्लाम के पैगंबर के पवित्र अवशेष के दर्शन करते हैं.

राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर विवाद

डल झील के किनारे स्थित गुंबदनुमा मस्जिद में पैगंबर (PBUH) का एक अवशेष रखा है, जिसे इस दिन जनता के देखने के लिए रखा जाता है. हालांकि, इस साल यह विशेष अवसर उस समय विवादों में घिर गया जब जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने दरगाह के अंदर एक पत्थर पर राष्ट्रीय प्रतीक उकेर दिया.

दरअसल, इस पत्थर पर दरगाह के रिनोवेशन वर्क के लिए वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख़्शां अंद्राबी सहित वक्फ अधिकारियों के नाम अंकित थे. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता होने की वजह से दरख़्शां उस समय राजनीतिक विवादों में घिर गईं जब सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई राजनीतिक दलों ने धार्मिक स्थल के अंदर अशोक चिह्न स्थापित करके मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

दरगाह के आसपास कड़ी सुरक्षा

उन्होंने इस्लाम में मस्जिदों के अंदर तस्वीरें और मूर्तियां रखना वर्जित होने का हवाला दिया.श्रद्धालुओं की शांतिपूर्ण सभा सुनिश्चित करने के लिए दरगाह के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. सुबह से ही हर नमाज के बाद इस अवशेष को प्रदर्शित किया गया और पुरुष, महिलाएं और बच्चे दरगाह पर एकत्रित हुए.

फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में शांति की कामना की

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी श्रद्धालुओं में शामिल थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में शांति की कामना की है, ताकि वह इस चुनौतीपूर्ण दौर से बाहर निकल सकें. उन्होंने आगे कहा, "गाजा समेत हर जगह संघर्ष चल रहा है. मुसलमान बेबसी हैं, लेकिन जब तक हम बेईमानी नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर हम पर मेहरबान नहीं होगा."