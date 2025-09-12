जम्मू कश्मीर के हजरतबल दरगाह पर लोगों ने जुमे की नमाज अदा की

ETV Bharat / bharat

कश्मीर की हजरतबल दरगाह पर सैकड़ों लोगों ने शुक्रवार को शांतिपूर्वक सामूहिक नमाज अदा की.

हजरतबल दरगाह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 12, 2025 at 5:53 PM IST

श्रीनगर: ईद मिलाद के बाद आए शुक्रवार को कश्मीर की हजरतबल दरगाह पर सैकड़ों लोगों ने शांतिपूर्वक सामूहिक नमाज अदा की. ईद मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद लूनर कैलेंडर के तीसरे महीने,12 रबी अल-अव्वल को मनाया गया था.

कश्मीर में इस अवसर पर विशेष और रात भर की नमाज़ें आयोजित की जाती हैं, जिसमें श्रीनगर की हजरतबल मस्जिद में सबसे बड़ी भीड़ होती है. इसके बाद जो शुक्रवार आता है, तो बड़ी संख्या में नमाजी रात भर की नमाज अदा करने के लिए दरगाह पर इकट्ठा होते हैं और इस्लाम के पैगंबर के पवित्र अवशेष के दर्शन करते हैं.

राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर विवाद
डल झील के किनारे स्थित गुंबदनुमा मस्जिद में पैगंबर (PBUH) का एक अवशेष रखा है, जिसे इस दिन जनता के देखने के लिए रखा जाता है. हालांकि, इस साल यह विशेष अवसर उस समय विवादों में घिर गया जब जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने दरगाह के अंदर एक पत्थर पर राष्ट्रीय प्रतीक उकेर दिया.

दरअसल, इस पत्थर पर दरगाह के रिनोवेशन वर्क के लिए वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरख़्शां अंद्राबी सहित वक्फ अधिकारियों के नाम अंकित थे. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता होने की वजह से दरख़्शां उस समय राजनीतिक विवादों में घिर गईं जब सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई राजनीतिक दलों ने धार्मिक स्थल के अंदर अशोक चिह्न स्थापित करके मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

दरगाह के आसपास कड़ी सुरक्षा
उन्होंने इस्लाम में मस्जिदों के अंदर तस्वीरें और मूर्तियां रखना वर्जित होने का हवाला दिया.श्रद्धालुओं की शांतिपूर्ण सभा सुनिश्चित करने के लिए दरगाह के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. सुबह से ही हर नमाज के बाद इस अवशेष को प्रदर्शित किया गया और पुरुष, महिलाएं और बच्चे दरगाह पर एकत्रित हुए.

फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में शांति की कामना की
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी श्रद्धालुओं में शामिल थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में शांति की कामना की है, ताकि वह इस चुनौतीपूर्ण दौर से बाहर निकल सकें. उन्होंने आगे कहा, "गाजा समेत हर जगह संघर्ष चल रहा है. मुसलमान बेबसी हैं, लेकिन जब तक हम बेईमानी नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर हम पर मेहरबान नहीं होगा."

बारामूला जिले के एक श्रद्धालु फारूक अहमद ने बताया कि उन्होंने सुबह पवित्र अवशेष के दर्शन करने के लिए पूरी रात दरगाह पर इबादत की. उनकी तरह सैकड़ों लोग दूर-दूर से इस पवित्र दरगाह पर इबादत करने आए. उन्होंने आगे कहा, "प्रतीक चिह्न के मुद्दे के कारण मैं ईद-ए-मिलाद पर नहीं आ पाया था, लेकिन आज, शांतिपूर्वक नमाज अदा करके मुझे खुशी हो रही है."

मीरवाइज उमर फारूक नजरबंद
इस बीच, घाटी के प्रमुख धर्मगुरु मीरवाइज़ उमर फारूक ने कहा कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है और श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि धार्मिक विद्वानों को जामा मस्जिद में 'मजलिस-ए-रहमत-उल-लिल-आलमीन (PBUH)' में भाग लेना था, लेकिन मस्जिद में सामूहिक नमाज की अनुमति दी गई.

मीरवाइज ने आगे कहा, "लेकिन दुर्भाग्य से मेरे दरवाज़े बंद कर दिए गए और मेरे घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई. हमारे मानवीय और राजनीतिक अधिकारों का हनन पहले ही हो चुका है."उनके अनुसार, "हमारे धार्मिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप हो रहा है, हमें नजरबंद करने से लेकर हजरतबल में अशोक पट्टिका से लेकर मुस्लिम कैलेंडर की छुट्टियों में दखलंदाजी और मस्जिदों में धार्मिक आयोजनों की अनुमति न देने जैसे मुद्दों पर आवाज दबाने तक."

मीरवाइज ने कहा, "लेकिन जामिया मस्जिद का मंच धार्मिक हस्तक्षेप या लोगों के अधिकारों के खुलेआम उल्लंघन और उनके अधिकारों को छीने जाने के मामलों पर अपनी आवाज उठाता रहेगा."

