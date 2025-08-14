ETV Bharat / bharat

रांची में भीषण सड़क हादसा: एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, बेकाबू ट्रक ने ऑटो को रौंदा - RANCHI ACCIDENT

रांची के अनगड़ा में ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई.

रांची: राजधानी रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

रांची -पुरुलिया मार्ग पर हादसा

रांची-पुरुलिया मार्ग पर बुधवार की रात दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें रांची के मौलाना आजाद नगर के रहने वाले शेख गयासुद्दीन, उनकी मां आयशा, पत्नी जरीना खातून और 12 वर्षीय बेटा अमन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में गयासुद्दीन का रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है.

ट्रक ने मारा टक्कर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मृतक गयासुद्दीन अपने परिवार के साथ टेंपो से झालदा से रांची लौट रहे थे, जैसे ही वाहन अनगड़ा के चमघटी के पास पहुंचा, रांची की ओर से पुरुलिया जा रहे धान से लदा एक ट्रक तेज रफ्तार में रॉन्ग साइड से आया और ऑटो को सामने से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक ऑटो को कई मीटर तक घसीटते हुए ले गया और फिर ऑटो पर चढ़ गया.

हादसे के बाद ट्रक भी कुछ दूर जाकर पलट गया. टक्कर के बाद ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही अनगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला.

