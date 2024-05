ETV Bharat / bharat

पिथौरागढ़ के थल में अचानक बढ़ा रामगंगा का जलस्तर, रात में तटबंध निर्माण कर रहे पोकलैंड ऑपरेटर समेत 3 मजदूर फंसे - Laborers trapped in Ramganga

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 21, 2024, 6:31 AM IST | Updated : May 21, 2024, 7:28 AM IST

पिथौरागढ़ समाचार ( Photo- Pithoragarh Police )

रामगंगा में फंसे लोग (Video- Pithoragarh Police) पिथौरागढ़: नाचनी, तेजम और नापड़ घाटी में हुई तेज बारिश से शाम 7 बजे थल में रामगंगा नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया. इससे रामगंगा नदी किनारे तटबंध निर्माण कार्य में लगी पोकलैंड मशीन सहित ऑपरेटर और दो मजदूर रामगंगा में फंस गए. इसकी सूचना मिलने पर थल थाने के एसआई विनोद भट्ट, पुलिस कर्मियों और स्थानीय युवक मौके पर पहुंचे. पुलिस कांस्टेबल जगदीश द्वारा मशीन ऑपरेटर से फोन से सम्पर्क किया गया. इसके बाद मशीन ऑपरेटर ने मशीन को सुरक्षित स्थान पर निकाल लिया और बड़ा हादसा होने से बच गया. रात के अंधेरे में तटबंध निर्माण सवालों के घेरे में: सिंचाई विभाग पिथौरागढ़ के डीडीहाट डिवीजन द्वारा थल क्षेत्र में धामीगांव के पास रामगंगा नदी के बाएं ओर बाढ़ सुरक्षा के तहत करोड़ों की लागत से तटबंध (सुरक्षा दीवार) का निर्माण कार्य किया जा रहा है. यह निर्माण कार्य सवालों के घेरे में आ गया है. सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य विभागीय ठेकेदार द्वारा रात के अंधेरे में किया जा रहा है. इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है. आरोप है कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य बिना विभागीय अधिकारियों की देखरेख के किया जा रहा है. जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा निर्माण कार्य हेतु मशीनों की अनुमति सूर्य उदय के पहले और सूर्य अस्त होने के बाद ना करने की शर्तों पर अनुमति दी गई है. जिलाधिकारी के द्वारा दिये गए आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है. तटबंध निर्माण में पड़ने वाले स्लैब की गहराई भी नियमों के तहत नहीं हो रही है. स्लैब में पड़ने वाले कॉन्क्रीट का मानक के अनुसार मिश्रण भी नहीं किया जा रहा है. स्थानीय लोगों द्वारा इसकी शिकायत विभाग से बार बार करने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

