नेपाल में एफबी, इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन, ईटीवी भारत पर उभरा नेपालियों का दर्द

नेपाल ने 26 विदेशी एप के अपने देश में पंजीकृत ना होने के चलते उन पर बैन लगाया, कम्युनिकेशन के साधन बंद होने से हाहाकार

SOCIAL MEDIA BANNED IN NEPAL
बनबसा में नेपाल बॉर्डर (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 8, 2025 at 11:46 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 12:34 PM IST

6 Min Read

दीपक फुलेरा की रिपोर्ट

चंपावत, बनबसा: नेपाल के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित 26 विदेशी सोशल साइटों को बैन करने के बाद अब अपनी सरकार के फैसले से नेपाल की आवाम ही असहज महसूस कर रही है. कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण एप बंद हो जाने के बाद ईटीवी भारत की टीम ने उत्तराखंड के बनबसा से लगे नेपाल गड्ढा चौकी इलाके में पहुंच नेपाली जनता से नेपाल सरकार के फैसले पर उनकी राय ली.

नेपाल में 26 विदेशी सोशल मीडिया एप बैन: नेपाल के भारत के साथ रोटी बेटी के संबंध हैं. वहां की सरकार के फैसले से नेपाल और भारत में रहने वाले नेपाली नागरिकों को कम्युनिकेशन बंद होने के कारण परेशानी होने लगी है. नेपाली जनता अब अपनी ही सरकार से इन विदेशी सोशल साइट के बैन करने के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रही है. फिलहाल नेपाल की आवाम अपनी ही सरकार के इस फैसले से असहज नजर आ रही है.

Social media banned in Nepal
नेपाल सरकार का विदेशी सोशल मीडिया को बैन करने का आदेश (Photo Courtesy- Nepali Citizen)

सोशल मीडिया एप बैन होने से नेपाल में मचा हाहाकार: भारत सरकार ने जून 2020 को चीनी एप टिक टॉक सहित 59 चीनी एप को जहां बैन किया था, लेकिन इन सभी एप को बैन करने का भारत में कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिला था. अब भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित 26 विदेशी एप को अपने देश में 05 सितंबर 2025 से बैन कर दिया है. नेपाल सरकार ने इन विदेशी एप के अपने देश में पंजीकृत ना होने के चलते यह सख्त फैसला लिया है. साथ ही अपने देश की जनता से सरकार के फैसले के साथ चलने की भी अपील की है.

Social media banned in Nepal
उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा में भारत-नेपाल बॉर्डर (Photo- ETV Bharat)

ईटीवी भारत ने लिया सोशल मीडिया बैन के असर का जायजा: नेपाल सरकार के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 26 विदेशी सोशल साइट्स को बैन करने के निर्णय के उपरांत नेपाल की जनता पर इसका क्या फर्क पड़ रहा है. नेपाल की जनता का इस पर क्या विचार है. लोग इन विदेशी सोशल साइट्स के बंद होने से कितने परेशान हैं. इन सभी विषयों की पड़ताल करने ईटीवी भारत की टीम ने उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा से लगे नेपाल के सीमांत सुदूर पश्चिम प्रदेश के कंचनपुर जिले के गड्ढा चौकी इलाके में पहुंच नेपाली जनता से उनकी सरकार के फैसले के विषय में जानने का प्रयास किया.

Social media banned in Nepal
बनबसा से नेपाल में प्रवेश करते हैं (Photo- ETV Bharat)

नेपाली नागरिकों को हो रही परेशानी: नेपाल की जनता का साफ कहना है कि नेपाल में फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब कई अन्य विदेशी सोशल साइट्स वर्चुअल संचार का मुख्य साधन हैं. नेपाल सरकार के द्वारा इन 26 सोशल साइटों को बंद करने के उपरांत उन्हें कम्युनिकेशन को लेकर भारी परेशानी उठानी पड़ रही है. नेपाल सरकार के इस फैसले से स्थानीय व्यापार जो भारत से संबंधित हैं, वह भी प्रभावित हो रहे हैं. क्योंकि व्यापारी अब व्यापारिक दृष्टि से भारत में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर या फेसबुक के माध्यम से इन साइट्स के बैन होने के उपरांत कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं.

छलक उठा नेपालियों का दर्द: नेपाली नागरिक मनमोहन पंत ने कहा कि-

विदेशी सोशल साइट बैन करने से विदेश में कॉलिंग आठ रुपए प्रति मिनट पड़ रही है. इससे उन्हें आर्थिक बोझ पड़ रहा है. इसके अलावा नेपाल भारत के रोटी बेटी के संबंध होने के चलते उनके रिश्तेदार जो भारत में हैं, उनसे वीडियो कॉल या फेसबुक, व्हाट्सएप कॉलिंग जो उन्हें बेहद सस्ती पड़ती थी, वह भी बंद हो गई है.
-मनमोहन पंत, नेपाली नागरिक-

विदेशी सोशल साइट बैन होने से कम्युनिकेशन टूटा: एक और नेपाली नागरिक ने कहा कि-

नेपाल के कई छात्र या निवासी भारत सहित विश्व के कई देशों में हैं. उनसे भी कम्युनिकेशन की इन सभी विदेशी एप के बैन होने के बाद संपर्क करना काफी महंगा पड़ रहा है. इसलिए नेपाल सरकार के इस निर्णय से नेपाल की आवाम फिलहाल परेशानी में है. नेपाल की जनता ने अपनी सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है. ताकि एक बार फिर नेपाल की जनता का कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, वह सहज, सरल और सस्ता हो सके.
-गणेश सुनारा, नेपाली नागरिक-

नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने नेपाल में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सहित 26 विदेशी सोशल साइट्स को आवश्यक पंजीकरण ना होने के चलते अपने देश में बैन तो जरूर कर दिया, लेकिन अब इसका असर नेपाल की जनता में पड़ता दिख रहा है. हालांकि बैन सभी एप को भले ही नेपाल की जनता यूज ना करती हो, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जो नेपाल में कम्युनिकेशन के प्रमुख साधन हैं, उनके बंद होने से नेपाल की जनता अब पशोपेश में है.
-गोपाल कार्की, नेपाली नागरिक-

लोग सरकार से फैसला वापस लेने की कर रहे अपील: सरकार के इस कड़े फैसले के बाद जनता के सामने सवाल आ गया है कि उनके वर्चुअल संवाद जो कि वह इन विदेशी एप के माध्यम से भारत में अपने रिश्तेदार, विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों और व्यापार माध्यम में प्रयोग लाते हैं, उनका ऑप्शन क्या ढूंढें. इसलिए अब नेपाल की जनता अपनी सरकार से इस फैसले को वापस लेने की गुहार लगा रही है. फिलहाल नेपाल के इस कड़े फैसले के उपरांत विदेशी एप कंपनियां या नेपाल सरकार के नियमों के हिसाब से वहां इनके पंजीकरण कराएंगी. या नेपाल सरकार अपने देश की जनता की संचार परेशानियों को देखते हुए आगे कोई कदम उठाएगी. यह फिलहाल भविष्य के गर्भ में है. लेकिन नेपाल के 26 विदेशी सोशल साइट्स बंद करने से नेपाली जनता और देश से बाहर रह रहे उनके लोग असहज नजर आ रहे हैं.
ये भी पढ़ें: सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया को किया बैन, इस वजह से लिया बड़ा फैसला

