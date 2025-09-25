पैर पसार रहा इन्फ्लूएंजा: यूपी, दिल्ली, हरियाणा के कई जिलों में बढ़ रहा फ्लू, 3 महीने में देशभर में 13 मौतें
बीते तीन महीनों में देशभर से H1N1 के 2400 मामले आए और 13 मौतें हुईं. जबकि H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस के 88 मामले सामने आए.
Published : September 25, 2025 at 5:10 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: H1N1 और H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस पूरे भारत में कहर बरपा रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक, इस साल देश भर से H1N1 के 2400 मामले और 13 मौतें दर्ज की गई हैं.
इसके अलावा, पिछले तीन महीनों में भारत भर से H3N2 इन्फ्लूएंजा वायरस के 88 मामले सामने आए हैं और विशेषज्ञ इस संक्रमण से बचने के लिए अधिकतम सावधानी बरतने का सुझाव दे रहे हैं.
तमिलनाडु, केरल, एमपी, हिमाचल, कर्नाटक में बीमारी का कहर: ईटीवी भारत के पास मौजूद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जून तक तमिलनाडु में एच1एन1 के सबसे ज़्यादा 917 मामले दर्ज किए गए. उसके बाद कर्नाटक में 407 और केरल में 306 मामले दर्ज किए गए.
इसी तरह, केरल में सबसे ज़्यादा 8 मौतें दर्ज की गईं. उसके बाद महाराष्ट्र में 2 और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में एक-एक मौत दर्ज की गई.
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "केंद्र सरकार मौसमी इन्फ्लूएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और इस मुद्दे पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित संपर्क में है."
इसके अलावा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, इस साल जुलाई से एच3एन2, आरएसवी जैसे इन्फ्लूएंजा संक्रमणों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.
जुलाई में एच3एन2 के मामलों में अनुमानित 10-15 संक्रमणों के साथ वृद्धि शुरू हुई. जुलाई के अंत तक, यह संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़कर 20-30 हो गई, और अगस्त तक बढ़ती रही और 40-50 मामलों तक पहुंच गई. सितंबर में 86 मामलों के साथ यह चरम दर्ज किया गया था.
आईसीएमआर के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा, "बुखार और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के मामले में लोगों को डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और खुद दवा नहीं लेनी चाहिए."
H3N2: एक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में H3N2 फ्लू के प्रकोप में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. 69-70 प्रतिशत घरों में किसी न किसी सदस्य में फ्लू जैसे लक्षण पाए गए हैं.
सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि इन्फ्लूएंजा A का एक उपप्रकार, H3N2 वायरस, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे शहरों के अधिकतर घरों में फैल चुका है.
सर्वेक्षण के अनुसार, निवासियों ने वायरल बुखार, फ्लू और यहां तक कि COVID-19 जैसे लक्षणों का अनुभव करने की सूचना दी.
बदन दर्द, सिरदर्द, थकान, उल्टी और दस्त आम लक्षण: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के पूर्व अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने कहा, "इन्फ्लूएंजा (जिसे फ्लू भी कहा जाता है) एक संक्रामक श्वसन रोग है जो फ्लू के वायरस से होता है. इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) से पीड़ित लोगों में मांसपेशियों या शरीर में दर्द, सिरदर्द, थकान, उल्टी और दस्त (वयस्कों की तुलना में बच्चों में अधिक आम), बहती या बंद नाक जैसी समस्याएं हो सकती हैं."
डॉक्टरों के अनुसार, H3N2 फ्लू एक श्वसन वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से 50 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को प्रभावित करता है. इन्फ्लूएंजा A वायरस का एक उपप्रकार, H3N2, सतही प्रोटीन जैसे हीमाग्लगुटिनिन (H3) और न्यूरामिनिडेस (N2) द्वारा पहचाना जाता है. ये सतही प्रोटीन बार-बार उत्परिवर्तित होते हैं, जो टीकाकरण की प्रभावशीलता को कम करके प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर बनाते हैं. फ्लू के इस प्रकार को अत्यधिक संक्रामक माना जाता है और यह लोगों में दीर्घकालिक बीमारी का कारण बनता रहा है.
H1N1, जिसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है, सामान्य मौसमी फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है, जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, सिरदर्द, ठंड लगना, थकान और कभी-कभी मतली, उल्टी या दस्त आती है.
गंभीर H1N1 के कारण सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, भ्रम, लगातार उल्टी या त्वचा का नीला पड़ना जैसे अधिक गंभीर लक्षण हो सकते हैं, जिनके लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, फ्लू जैसे लक्षणों के लिए परामर्श लेने वाले सभी व्यक्तियों की सरकारी और निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधाओं में जांच की जानी चाहिए या डॉक्टर द्वारा जांच की जानी चाहिए.
इन्फ्लूएंजा से बचाव के उपाय: लोगों को खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढकने के अलावा नियमित रूप से अपने हाथ धोने और सुखाने चाहिए. अस्वस्थ महसूस होने पर लोगों को घर पर रहना चाहिए और बीमार लोगों के निकट संपर्क से बचना चाहिए। लोगों को अपनी आंखें, नाक या मुंह छूने से भी बचना चाहिए.
