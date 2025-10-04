ETV Bharat / bharat

'प्रिय पतिदेव, मैं आ रही हूं'..चुनावी चर्चा के बीच पवन सिंह से मिलने लखनऊ पहुंचीं ज्योति सिंह

पत्नी ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह ( Social Media )

पटना: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच पिछले कई सालों से सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. दोनों के रिश्ते को लेकर आरा कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है. इसी बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वह अपने पति से मिलने के लिए लखनऊ जा रही है. ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह जी..मैं कल आप से एवं आपके परिवार से मिलने आपके निवास स्थान लखनऊ में आ रही हूं. मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे जरूर मिलेंगे. अगर आप कही और भी होंगे तो मैं आपका इंतजार अगले दो दिन तक वहां करूंगी या फिर आप जहां भी मुझे बुलाएंगे, मैं वहां भी मिलने आजाऊंगी.' ज्योति सिंह ने विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि 'आप मुझसे जरूर मिलें. बहुत सारी बातें और बहुत कुछ निर्णय आपके साथ बैठकर लेना हैं. इसलिए आप प्लीज मुझसे जरूर मिलिएगा. आपकी पत्नी ज्योति' ज्योति सिंह आगे यह भी लिखती है कि पवन सिंह उनका फोन नहीं उठाते हैं. अपने पोस्ट में लिखा कि 'मैं कई दिनों से मैसेज कॉल लगातार कर रही हूं. ना वो कोई रिप्लाई दे रहे हैं ना उनके कोई परिवार के सदस्य तो मजबूरन मुझे सोशल प्लेटफार्म के माध्यम से संदेश देना पड़ता है.' अपने पोस्ट में ज्योति सिंह ने दर्द भी बयां किया. पवन सिंह के समर्थक से कहा कि 'अगर आप सभी इसको उनके प्रति द्वेष की भावना से देख रहे हैं तो मेरी जगह आपके परिवार के किसी बहन-बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो क्या आप भी उस समय यही बातें करते. लेकिन मैं ईश्वर से कामना करती हूं कि मेरे जैसा हालत किसी परिवार का ना हो.'

