पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से की मुलाकात, मांगी मदद

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज है. पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की. चर्चाओं का बाजार गर्म है.

JYOTI SINGH MEET PRASHANT KISHOR
ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर की मुलाकात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 10, 2025 at 3:23 PM IST

3 Min Read
पटना : भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार से मशहूर और बीजेपी नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अचानक प्रशांत किशोर से मिलने शेखपुरा हाउस पहुंच गईं. जन सुराज के कार्यालय में ज्योति सिंह की नेताओं से मुलाकात हुई. बाहर कयास लगाये जाने लगे कि ज्योति सिंह टिकट के लिए पहुंची हैं.

'मैं टिकट के लिए नहीं आई हूं' : हालांकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद कहा ज्योति सिंह ने कहा कि यहां पर मैं चुनाव लड़ने के लिए या टिकट के लिए नहीं आई हूं. मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वह किसी और महिला के साथ ना हो.

''मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूं जिनके साथ यह अन्याय हो रहा है. बस इसलिए मैं प्रशांत किशोर से मिलने आई हूं. यहां पर चुनाव को लेकर या टिकट को लेकर कोई बात नहीं हुई है."- ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी

'इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा' : जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि ज्योति सिंह यहां बिहार की महिला के तौर पर आई हैं. इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है. इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं की है. बस अपनी यह बात रखी है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है. यह चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ है कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ ऐसा ना हो.

''ज्योति सिंह चाहती हैं कि उन्हें जन सुराज से मदद मिले. किसी भी पारिवारिक मामले में जन सुराज की कोई भूमिका नहीं है लेकिन सुरक्षा के मामले में जन सुराज पूरी तरह से इनके साथ खड़ा रहेगा. पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं, यह उनका पारिवारिक मामला है और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं.''- प्रशांत किशोर, संयोजक, जन सुराज

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मेरी ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि मैं इनसे मुलाकात करूं और इनकी बात सुनूं. बिहार की कोई भी महिला, शहरी या अन्य व्यक्ति यदि उसे लगता है कि हमारे सामने अपनी बात रखने से उसे मदद मिल सकती है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं.

PAWAN SINGH WIFE JYOTI SINGपवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंहज्योति सिंह प्रशांत किशोर मुलाकातBIHAR ELECTION 2025JYOTI SINGH MEET PRASHANT KISHOR

