'मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता', पत्नी ज्योति सिंह के विवाद पर खुलकर सामने आए पवन सिंह
ज्योति सिंह से विवाद पर पवन सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी. प्रेसवार्ता में पवन सिंह ने कहा कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है.
Published : October 8, 2025 at 1:49 PM IST
पटना: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के विवाद पर खुलकर सामने आए. उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में मीडिया के सामने वो सारी बातें कि जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है. इस दौरान पवन सिंह भावुक भी नजर आए.
'मर्द का दर्द नहीं दिखता': पवन सिंह ने कहा कि मेरा भी मन करता है कि जब मैं घर जाऊं तो दरवाजा मेरी बेटी-बेटा खोले, लेकिन दरवाजा मेरी मां खोलती है. उन्होंने अपना दर्द मीडिया के सामने रखा कहा कि 'औरत के आंसू दुनिया को दिख जाता है, लेकिन मर्द का दर्द नहीं दिखता है.'
#WATCH लखनऊ: भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक पवन सिंह ने उनकी पत्नी के साथ विवाद पर कहा, "हमारा मामला कोर्ट में 3-4 साल से चल रहा है। मार्केट में जो बातें चल रही हैं, उनसे हम क्या महसूस कर सकते हैं। आज ही अपनापन क्यों दिखा?... ये कौन सा अपनापन है, इसे हम राजनीति ही बोल सकते हैं कि… pic.twitter.com/9zppq2bKuK— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 8, 2025
विधायक बनना चाहती हैं ज्योति: ज्योति सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि ज्योति का व्यवहार अच्छे से जानता हूं. आरा में तलाक केस चल रहा है, अब चुनाव से पहले ज्योति अपनापन दिखा रही हैं. ज्योति विधायक बनना चाहती हैं. यह मेरे बस की बात नहीं है.
"मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गईं. परिवार की बात कमरे में होती है. हमारा मामला कोर्ट में 3-4 साल से चल रहा है. मार्केट में जो बातें चल रही हैं, उनसे हम क्या महसूस कर सकते हैं. आज ही अपनापन क्यों दिखा?. ये कौन सा अपनापन है, इसे हम राजनीति ही बोल सकते हैं कि मुझे परेशान करना है." -पवन सिंह, भोजपुरी अभिनेता
ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर लगायी थी आरोप: दो दिन पहले ज्योति सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वह अपने पति से मिलने के लिए लखनऊ जा रही हैं. वहां पहुंचने के बाद ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा कि पवन सिंह उनके खिलाफ पुलिस बुला ली है. अब वह क्या करे? इस दौरान पवन सिंह को लेकर ज्योति सिंह कई खुलासे किए, जिससे अभिनेता के खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी.
बड़ी खबर ज्योति सिंह पवन सिंह के घर पहुंच चुकी है।🚨 वीडियो सुन सकते है नीचे👇— Vinay Vishwakarma (@thename_vinay) October 5, 2025
ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर पूरी सच्चाई दिखा रही है।
फिलहाल पवन सिंह घर से फरार है लेकिन उसने ज्योति सिंह के खिलाफ FIR करके पुलिस बुलाकर ज्योति को डराकर गिरफ्तार करवाना चाहता है।
ज्योति… pic.twitter.com/1YaVRJZy0M
'मेरा इस्तेमाल किया गया': ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि पवन सिंह उन्हें अपनाना नहीं चा रहे हैं. वह पवन सिंह के साथ रहना चाहती है. लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के लिए पवन सिंह ने उनका इस्तेमाल किया. चुनाव खत्म होने के बाद संपर्क तोड़ दिया. ज्योति सिंह ने कहा कि एक शरीफ परिवार की बेटी को बदनाम किया जा रहा है.
'पत्नी स्वीकार करें..': ज्योति सिंह के इस पोस्ट पर पवन सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी. पवन सिंह का कहना था कि ज्योति सिंह विधायक का चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए उनके साथ रहने का नाटक कर रही है. पवन सिंह के इस पोस्ट पर ज्योति सिंह ने शशर्त जवाब दिया था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन पवन सिंह उन्हें अपना पत्नी स्वीकार करें.
पवन सिंह ने बताया साजिश: इस तरह का मामला सामने आने के बाद पवन सिंह मंगलवार को मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी और इसे एक साजिश करार दिया. कहा कि उनकी पत्नी जानबूझकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है.
विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा: बता दें कि यह विवाद तब से शुरू हुआ जब पवन सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा होने लगी. बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई और पवन सिंह एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए. हालांकि अभी तक सीट तय नहीं हुआ है कि पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे.
जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देख के साँप लोट रहा होगा। लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है, वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते है। आज हमारे माननीय गृह मंत्री @AmitShah जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष @JPNadda जी माननीय @UpendraKushRLM जी से मुलाक़ात हुई… pic.twitter.com/DyoqUe8VKw— Pawan Singh (@PawanSingh909) September 30, 2025
पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ी: इधर, खबर आ रही है कि केंद्र सरकार की ओर से पवन सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. अभिनेता को वाई-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. यह फैसला उनकी सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य एजेंसियों के संयुक्त आकलन के बाद लिया गया है.
मिल रही है धमकी: सूत्रों के मुताबिक, पवन सिंह की सुरक्षा को लेकर हाल के दिनों में कई स्तर पर समीक्षा की गई थी. उन्हें कई बार सोशल मीडिया पर धमकियां मिली थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड करने का निर्णय लिया.
क्या है वाई-प्लस सुरक्षा?: वाई-प्लस सुरक्षा में व्यक्ति को 11 सुरक्षा कर्मी प्रदान किए जाते हैं. इनमें दो एनएसजी या सीआरपीएफ के प्रशिक्षित कमांडो होते हैं, जबकि बाकी सुरक्षाकर्मी स्थानीय पुलिस और सुरक्षाबलों से लिए जाते हैं. यह सुरक्षा व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध रहती है. पवन सिंह के साथ अब हर वक्त सुरक्षाकर्मियों की टीम मौजूद रहेगी. घर से लेकर शूटिंग सेट और यात्राओं तक सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी.
ये भी पढ़ें:
- 'चुनाव लड़वाने की जिद कर रही थीं' पवन सिंह के आरोपों पर बोली ज्योति सिंह- 'सब झूठ'
- 'हिम्मत हार गयी, अब क्या करूं'..ज्योति सिंह के पहुंचते ही पवन सिंह ने बुला ली पुलिस
- 'प्रिय पतिदेव, मैं आ रही हूं'..चुनावी चर्चा के बीच पवन सिंह से मिलने लखनऊ पहुंचीं ज्योति सिंह
- "आपकी पत्नी दर-दर भटक रही" पवन सिंह की पत्नी का फिर छलका दर्द, आंखों में आंसू लिए लगाई गुहार