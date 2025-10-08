ETV Bharat / bharat

भोजपुरी 'पावर स्टार' पवन सिंह को Y श्रेणी सुरक्षा, चार सशस्त्र कमांडो रहेंगे तैनात

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह के संभावित खतरों से संबंधित खुफिया रिपोर्ट को संज्ञान में लिया था.

Pawan Singh security
अमित शाह से मुलाकात करते पवन सिंह. (फाइल फोटो) (@Pawansingh)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 2:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह को 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. खुफिया रिपोर्टों में उन्हें संभावित खतरों का हवाला दिया गया है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की वीआईपी सुरक्षा शाखा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. केंद्रीय सुरक्षा सूची के तहत वीआईपी सुरक्षा कवर उच्चतम जेड-प्लस (एएसएल) से शुरू होकर जेड-प्लस, जेड, वाई, वाई-प्लस और एक्स तक होता है.

क्यों दी गयी सुरक्षाः

39 वर्षीय सिंह को केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान की गई है. मंत्रालय ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनको संभावित खतरों से संबंधित खुफिया रिपोर्ट को संज्ञान में लिया था. बिहार में उनके आवागमन के दौरान लगभग चार सशस्त्र कमांडो उनकी सुरक्षा करेंगे, जहां 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे.

Pawan Singh security
उपेंद्र कुशवाहा और विनोद तावड़े के साथ पवन सिंह. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

पवन सिंह की बीजेपी में वापसी:

बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पवन सिंह बीजेपी में वापस आ गए हैं. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए यह खबर राहत भरी है. पवन सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर बता दिया कि पह बिहार के विकास के लिए पुराने दल में लौट आए हैं. कयास लगाये जा रहे हैं कि वो शाहबाद इलाके से चुनाव लड़ सकते हैं.

क्यों छोड़ी थी पार्टीः

पवन सिंह को भाजपा ने 2024 के आम चुनाव में पश्चिम बंगाल के आसनसोल निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा था. उनके संगीत वीडियो और गानों में बंगाली महिलाओं को अश्लील तरीके से दर्शाने के आरोपों के बाद पार्टी ने उनसे टिकट वापस ले लिया था. जिसके बाद वो बगावत कर निर्दलीय ही काराकाट सीट से चुनाव लड़े. जिस वजह से उनको पार्टी से निकाल दिया था.

भाजपा के लिए क्यों है महत्वपूर्णः

पवन सिंह के कारण लोकसभा चुनाव 2024 में शाहाबाद इलाके में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सूपड़ा साफ हो गया था. काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गये थे. बिहार से राजपूत नेता आरके सिंह भी इन दिनों बगावती मूड में हैं. इसलिए पवन सिंह की वापसी से शाहाबाद इलाके में पार्टी और गठबंधन को फायदा होने की उम्मीद है.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

BHOJPURI ACTOR PAWAN SINGHपवन सिंह को वाई केटोगरी सुरक्षापवन सिंहबिहार विधानसभा चुनावPAWAN SINGH SECURITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला

WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.