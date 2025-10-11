पत्नी ज्योति सिंह से विवादों के बीच पवन सिंह का बड़ा ऐलान, बिहार चुनाव को लेकर कही ये बात
पवन सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.
Published : October 11, 2025 at 12:17 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सभी दल प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाने में लगे हैं. इस बीच भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा दी है. साथ ही अपने चुनाव लड़ने की सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का फोटो शेयर करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दिये हैं.
पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव: पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि, "मैं पवन सिंह अपने भोजपुरीया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और नाहीं मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है. मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा."
मैं पवन सिंह अपने भोजपुरीया समाज से बताना चाहता हूँ कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और नाहीं मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है |— Pawan Singh (@PawanSingh909) October 11, 2025
मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और रहूँगा। pic.twitter.com/reVNwocoav
सारे कयासों पर लगा विराम: पवन सिंह के इस पोस्ट के बाद उन कयासों पर विराम लग गया है, जिनमें कहा जा रहा था कि इस बार वह बिहार चुनाव में किसी सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं. कुछ दिनों से अटकलें लगायी जा रही थी कि बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है. इस बीच पवन सिंह ने सारे अटकलों पर विराम लगाते हुए पोस्ट शेयर किया है. अब पवन सिंह एक सच्चा सिपाही बनकर बीजेपी के लिए काम करेंगे और एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर सकते हैं.
पवन सिंह ने की है बीजेपी में वापसी: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह बीजेपी में वापस आ गए हैं. पिछले साल लोकसभा चुनाव में उन्होंने बगावत किया था और निर्दलीय ही काराकाट सीट से चुनाव लड़े थे. इसके कारण उनको पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन अब उनकी वापसी से शाहाबाद इलाके में पार्टी और गठबंधन को फायदा हो सकता है.
पत्नी ज्योति को लेकर चल रहा विवाद: पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. गुरुवार को पवन सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर खुलासा करते हुए कहा था कि मेरी पत्नी से जो विवाद चल रहा है, मामला कोर्ट में है. कोर्ट से जो तय होगा, वह मुझे मान्य होगा. 5 अक्टूबर को जब वह लखनऊ में मेरे आवास पर आईं तो उससे पहले भी वह आ सकती थीं. मुझ से संपर्क कर सकती थीं. लेकिन उन्होंने चुनाव के समय ऐसा किया. चुनाव की घोषणा के बाद ऐसा माहौल बनता है.
कौन हैं पवन सिंह?: भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े स्टार माने जाने वाले पवन सिंह अभिनेता और सिंगर हैं. उनके गाने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुने जाते हैं. भोजपुर के रहने वाले 39 वर्षीय पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, वह भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं. पवन सिंह के आरा और शाहाबाद से मैदान में उतरने के कयास लगाए जा रहे थे.
ये भी पढ़ें
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से की मुलाकात, मांगी मदद
भोजपुरी 'पावर स्टार' पवन सिंह को Y श्रेणी सुरक्षा, चार सशस्त्र कमांडो रहेंगे तैनात
'मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता', पत्नी ज्योति सिंह के विवाद पर खुलकर सामने आए पवन सिंह
'चुनाव लड़वाने की जिद कर रही थीं' पवन सिंह के आरोपों पर बोली ज्योति सिंह- 'सब झूठ'ट
आरा से टिकट और शाहाबाद में जिताने की गारंटी? अमित शाह से मिलकर बोले पवन सिंह- पूरा पावर लगा देंगे