ETV Bharat / bharat

PM मोदी और उनकी मां को लेकर बनाए गए AI वीडियो पर पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को जारी किया नोटिस

पटना : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी मां को लेकर बनाये गये आर्टिफिशल जेनरेटेड (AI) वीडियो के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने इसे काफी गंभीरता से लिया. कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए सम्बन्धित पक्षों को नोटिस जारी किया है.

HC ने लगायी फटकार : कोर्ट ने कहा कि इस तरह का गलत ढंग से वीडियो बनाना सुप्रीम कोर्ट व अन्य हाईकोर्ट दिशानिर्देशों का उल्लंघन है. ये वीडियो गलतबयानी करते हुई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की माता जी का चित्रित किया गया है. इसमें नोटबंदी, चुनाव में धांधली संबंधित वीडियो में गलत बातें कही गयी है.

बिहार कांग्रेस ने जारी किया था वीडियो : कोर्ट ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव में गड़बड़ी करने भी गलत टिप्पणी की गयी है. दरअसल यह वीडियो बिहार कांग्रेस कमिटी के एक्स हैंडल से प्रचारित-प्रसारित किये जाने के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी. इस मामले पर आगे भी सुनवाई की जाएगी.

वीडियो में क्या था? : बता दें कि बीते 10 सितंबर को बिहार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल (X) से एक वीडियो पोस्ट किया गया था. जिसमें दर्शाया गया था कि पीएम मोदी जब सोने के लिए जाते हैं और नींद में होते हैं तो उनकी मां सपने में आती है. वीडियो में दिखाया गया था कि मां कह रही हैं कि नोटबंदी में मुझे लाइन में खड़ा किया, पैर छूते मेरा फोटो खिचवाया और अब मेरा इस्तेमाल बिहार चुनाव में कर रहा है.

पोस्ट को करना पड़ा था डिलीट : इस पोस्ट के बाद बिहार सहित पूरे देश में राजनीतिक भूचाल आ गया था. जहां एक ओर एनडीए के नेता विपक्ष को घेरने में लगे थे, वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता डिफेंडर की भूमिका में नजर आ रहे थे. हालांकि इस पोस्ट को बाद में हटा लिया गया था.

जब दी गई थी गाली : यहां यह बताना भी जरूरी है कि इससे पहले 27 अगस्त को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान महगठबंधन के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी. इसको लेकर पीएम मोदी ने भी कहा था कि जो मां स्वर्गवास हो गई हैं, उनपर भी विपक्ष के लोग हमला कर रहे हैं. इस मामले ने भी काफी तूल पकड़ा था. मामले में शिकायत भी दर्ज करायी गई थी.