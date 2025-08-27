ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली

राष्ट्रपति ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है. 2031 में सीजेआई भी बनेंगे-

पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली
पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली (ETV Bharat)
Published : August 27, 2025

Published : August 27, 2025 at 4:34 PM IST

पटना : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है. वह योगदान की तिथि से सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे.

2031 से डेढ़ साल रहेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश : विपुल एम पंचोली का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में लंबा रहेगा. वे अक्टूबर 2031 से मई 2033 तक भारत के चीफ जस्टिस के पद पर रहेंगे. इस नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 पद पूरी तरह भर गए हैं.

अहमदाबाद में हुआ जन्म : चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली का जन्म 28 मई 1968 को अहमदाबाद में हुआ था. उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी की डिग्री प्राप्त की.

1991 में शुरू की वकालत : पंचोली ने 1991 में गुजरात हाईकोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की. इसके बाद उन्होंने सरकारी अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया. उन्हें जज के रूप में गुजरात हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया.

जुलाई 2025 में बने थे पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस : गुजरात के बाद उनका स्थानांतरण पटना हाईकोर्ट में हुआ. उन्होंने 24 जुलाई 2023 को जज के रूप में पदभार संभाला. इस साल जुलाई में ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था.

