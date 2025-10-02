पटना की वो काली रात, जब एक साथ 42 लोगों की गई थी जान, आज भी सहम उठते हैं लोग
गांधी मैदान भगदड़ कांड के 11 साल हो गए हैं लेकिन विजयदशमी पर यादें अब भी ताजा हैं. जिसमें 42 लोगों की जान गई थी.
Published : October 2, 2025 at 2:39 PM IST
पटना : पटना का गांधी मैदान आज विजयदशमी पर एक बार फिर रावण दहन का गवाह बनने जा रहा है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मैदान के सभी 13 गेट आम लोगों, मीडिया और वीआईपी के लिए अलग-अलग श्रेणी में खोल दिए गए हैं. यह वही दिन है जब हर साल लोग न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने आते हैं, बल्कि 11 साल पुरानी उस दर्दनाक घटना को भी याद करते हैं जिसने पटना को झकझोर कर रख दिया था.
3 अक्टूबर 2014, जब मची थी भगदड़ : साल 2014 में दशहरे की रात गांधी मैदान पर रावण दहन कार्यक्रम खत्म होते ही अचानक भगदड़ मच गई थी. उस घटना में 42 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे. उस दिन मैदान में मौजूद लोग अपनी आंखों के सामने एक भयावह मंजर देख रहे थे. प्रशासनिक लापरवाही और भीड़ नियंत्रण की कमी इस त्रासदी की बड़ी वजह मानी गई थी.
प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों से दर्दनाक रात : उस घटना को याद करते हुए प्रत्यक्षदर्शी मनोज कुमार बताते हैं कि यह उनकी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था. वह दोस्तों के साथ रावण वध देखने पहुंचे थे. कार्यक्रम खत्म होते ही मैदान से निकलने की कोशिश में अफरा-तफरी मच गई.
''आम लोगों के लिए केवल दो गेट खुले होने की वजह से हजारों लोग एक साथ उसी रास्ते से बाहर निकलने लगे. लोग एक-दूसरे पर चढ़ते-गिरते भाग रहे थे. एग्जीबिशन रोड की ओर रोशनी भी बहुत कम थी जिससे हालात और बिगड़ गए.''- मनोज कुमार, प्रत्यक्षदर्शी
अफवाह से बिगाड़े हालात : वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार के अनुसार, भीड़ नियंत्रण की तैयारी पर्याप्त नहीं थी. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस और प्रशासन दोनों ही नियंत्रण खो बैठे. इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने अफवाह फैला दी कि मैदान में करंट आ गया है. यह खबर आग की तरह फैली और लोग जान बचाने के लिए बेतहाशा भागने लगे. भगदड़ में महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक शिकार बने.
पुलिस का बयान और प्रशासन की सफाई : घटना के बाद पुलिस ने कहा था कि रावण दहन के साथ-साथ उसी दिन दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस भी चल रहा था. इसी वजह से गांधी मैदान और उसके आसपास का इलाका लोगों से खचाखच भरा हुआ था. भीड़ लौट रही थी तभी किसी ने बिजली का तार गिरने की अफवाह उड़ा दी. इसके बाद भगदड़ से हालात बेकाबू हो गए.
परिजनों के लिए अभी भी जिंदा हैं जख्म : उस रात जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया था, उनके लिए यह जख्म आज भी ताजा है. दशहरे का त्योहार उनके लिए मातमी दिन बन गया है. कई घायल आज भी उस हादसे की पीड़ा और डर को नहीं भूल पाए हैं. पटना का यह इतिहास हमें हर बार यह सिखाता है कि त्योहारों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजाम कितने जरूरी हैं.
आज की व्यवस्था और सबक : 2014 की घटना के बाद से प्रशासन हर साल विशेष एहतियात बरतता है. इसी वजह से आज गांधी मैदान में सभी 13 गेट खोले जाते हैं. वीआईपी, मीडिया और आम जनता के प्रवेश व निकास के लिए अलग गेट निर्धारित किए जाते हैं ताकि भीड़ एक जगह न जमा हो सके. सुरक्षा बलों की तैनाती और प्रकाश व्यवस्था को भी बेहतर किया गया है.
