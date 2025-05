ETV Bharat / bharat

बिहार का पहला फिल्म सेट और स्टूडियो तैयार, 14 फिल्मों की शूटिंग को मंजूरी - FILM MAKING IN BIHAR

बिहार में फिल्मों की शूटिंग को मंजूरी ( ETV Bharat )

Published : May 21, 2025

पटना: लाइट, कैमरा, एक्शन...अब ये शब्द सिर्फ मुंबई या हैदराबाद तक सीमित नहीं रह गए हैं. बदलते बिहार की बदली हुई तस्वीर अब दिखने लगी है. जिन जंगलों में कभी लोग जाने से डरते थे आज सीएम नीतीश सरकार के प्रयासों के बाद उनकी खूबसूरती और हरियाली से प्रभावित होकर देश के जाने माने फिल्म निर्देशक अपनी फिल्मों की शूटिंग करने पहुंच गए हैं. बिहार फिल्मों की शूटिंग: राज्य सरकार फिल्म निर्माण को लेकर काफी उत्साहित है. बिहार में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन नीति का फायदा दिखने लगा है. बिहार में लगातार फिल्मों की शूटिंग हो रही है. बिहार में 14 फिल्मों को अब तक शूटिंग की मंजूरी दी गई है. जिससे राज्य में रचनात्मकता, रोजगार और पर्यटन को नई गति मिली है. बिहार में बना फिल्म सेट (ETV Bharat) बिहार बना फिल्म शूटिंग का नया हॉटस्पॉट: नई फिल्म पॉलिसी के कारण बिहार फिल्मों की शूटिंग का नया हॉटस्पॉट बन गया है. भोजपुरी, हिंदी, मैथिली, मगही से लेकर अंग्रेजी फिल्मों तक की शूटिंग अब बिहार की मिट्टी पर हो रही है. इन फिल्मों में हो रही शूटिंग: राज्य में अब तक जिन 14 फिल्मों को शूटिंग की अनुमति दी गई है. उनमें संघतिया, टिया, ओह माय डॉग, सेनापति, लाइफ लीला, सुगनी, छठ, पेन ब्रश, नारी, बिहार का जलवा जैसी फिल्में शामिल हैं. कुछ की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जबकि कई पर कार्य जारी है. पंकज त्रिपाठी (ETV Bharat)

