अस्पताल में भर्ती मरीजों ने गणेश जी का किया वर्चुअल दर्शन, पुणे में पूजा समिति की अनोखी व्यवस्था - GANESH CHATURTHI 2025

पुणे में धनी दगडूशेठ हलवाई गणपति बप्पा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं.

Ganesh Chaturthi 2025
गणेश पूजा को देखती अस्पताल में भर्ती मरीज. (ETV Bharat)
Published : August 31, 2025 at 4:17 PM IST

पुणे: महाराष्ट्र में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है. छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, दिव्यांगों से लेकर बीमारों तक, सभी इस त्योहार का आनंद लेते हैं. अस्पताल में इलाजरत मरीज गणेशोत्सव में शामिल नहीं हो पाते हैं. पुणे के प्रसिद्ध दगडूशेठ हलवाई गणेश मंडल ने मरीजों के लिए एक अनोखी व्यवस्था की है. अस्पताल में भर्ती मरीज ऑनलाइन गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं.

अस्पताल से दर्शन:

पुणे में धनी दगडूशेठ हलवाई गणपति बप्पा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं. इस बीच, जो लोग व्यक्तिगत रूप से उत्सव में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए ट्रस्ट ने एक अभिनव पहल लागू की है. मंगलवार पेठ में कमला नेहरू अस्पताल और कस्बा पेठ में सूर्या सह्याद्री अस्पताल में मरीजों को 'वर्चुअल रियलिटी' के माध्यम से बप्पा के दर्शन कराये गये.

Ganesh Chaturthi 2025
पुणे में धनी दगडूशेठ हलवाई गणपति बप्पा. (ETV Bharat)

मरीजों को हुए बप्पा के दर्शन:

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट की ओर से मंगलवार पेठ स्थित कमला नेहरू अस्पताल और कस्बा पेठ स्थित सूर्या सह्याद्री अस्पताल के मरीजों को बप्पा के दर्शन कराए गए. पिछले 10 वर्षों से, श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट उन लोगों को 'इमर्जिव दर्शन' प्रदान करता आ रहा है जो व्यक्तिगत रूप से उत्सव में शामिल नहीं हो पाते.

Ganesh Chaturthi 2025
गणेश पूजा को देखते अस्पताल में भर्ती मरीज. (ETV Bharat)

कई लोग हुए भावुक:

'वर्चुअल रियलिटी' के जरिए अस्पताल में भर्ती मरीजों ने इस साल गणपति सजावट में शामिल होने और गुरुजी के ठीक बगल में खड़े होकर आरती में शामिल होने का अनुभव प्राप्त किया. कई लोग भावुक हो गए क्योंकि अस्पताल में रहते हुए भी उन्हें बप्पा के दर्शन हो पाए. मरीजों ने भी बताया कि इस सिस्टम के जरिए उन्हें आराम से बप्पा के दर्शन हुए.

Ganesh Chaturthi 2025
गणेश पूजा को देखतीं अस्पताल में भर्ती मरीज. (ETV Bharat)

उत्सव मंडप में होने का एहसास:

बीमारी के कारण अस्पताल के बिस्तर से कहीं जा पाने में असमर्थ मरीजों को गणेशोत्सव के दौरान अपने आराध्य गणेश के दर्शन की हार्दिक इच्छा होती है. ऐसे मरीजों को लगता है जैसे वे 'वर्चुअल रियलिटी' के जरिए उत्सव मंडप में हैं. गणेश जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक हैं. उनलोगों ने शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की.

Ganesh Chaturthi 2025
अस्पताल में भर्ती मरीजों ने गणेश जी का किया वर्चुअल दर्शन. (ETV Bharat)

