पलामू के पथरा पंचायत की नई पहचान, नक्सल प्रभाव से विकास और ISO सर्टिफिकेशन तक का सफर

पथरा पंचायत ने स्वयं को नशा-मुक्त घोषित किया है. ग्रामीणों ने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया और पंचायत में एक बोर्ड लगाया, जो इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. नरेश पासवान कहते हैं, "नशा-मुक्ति हमारे 21 सूत्री एजेंडा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था. ग्रामीणों ने एकजुट होकर इस दिशा में काम किया, और आज हमारी पंचायत नशे से पूरी तरह मुक्त है."

ISO सर्टिफिकेशन ने पंचायत को छोटे-मोटे उद्योगों के लिए रजिस्ट्रेशन जारी करने की क्षमता प्रदान की है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं.

वर्ष 2024 में पथरा पंचायत को ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ, जो इसकी गुणवत्तापूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाओं और सेवा वितरण का प्रमाण है. यह सर्टिफिकेशन पंचायत की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही, और मानकीकरण को दर्शाता है. पलामू जिले की 269 पंचायतों में से केवल पथरा और चियांकी पंचायत को यह गौरव प्राप्त हुआ है.

इस एजेंडा ने पंचायत को एक नई दिशा दी. ग्रामीणों ने न केवल योजनाएँ बनाईं, बल्कि इन्हें लागू करने के लिए सामूहिक श्रमदान और अंशदान भी किया.

लॉकडाउन के दौरान शुरू हुई इन बैठकों में ग्रामीणों ने पंचायत के समग्र विकास के लिए 21 सूत्री एजेंडा तैयार किया. इस एजेंडा में शामिल प्रमुख बिंदु थे:

मुखिया नरेश पासवान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नियमित मासिक बैठकों का आयोजन शुरू किया. इन बैठकों में पंचायत के विकास के लिए योजनाएं बनाई गईं. नरेश पासवान बताते हैं, "लॉकडाउन के दौरान हमने ग्राम सभा को मजबूत करने का फैसला लिया. हर घर से एक महिला और पुरुष की भागीदारी सुनिश्चित की गई. इन बैठकों में हमने न केवल विकास योजनाएँ बनाईं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी अभियान शुरू किया."

वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन ने पथरा पंचायत के लिए एक नया मोड़ लाया. इस दौरान स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी. इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए, ग्रामीणों ने एक छोटी सी बैठक आयोजित की, जिसमें हर घर से एक पुरुष और एक महिला को शामिल किया गया. इस पहल ने पंचायत में सामुदायिक भागीदारी की नींव रखी.

पथरा पंचायत की इस उपलब्धि के पीछे 25 वर्षीय युवा मुखिया नरेश पासवान की अगुवाई, ग्रामीणों की एकजुटता और लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई योजनाएं हैं. नरेश, जो भौतिकी (फिजिक्स) में एमएससी की डिग्री रखते हैं, ने पंचायत को नशा-मुक्त, सामाजिक कुरीतियों से मुक्त और विकास के पथ पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. 6,108 की आबादी वाली यह पंचायत, जो झारखंड के हुसैनाबाद और बिहार के टंडवा थाने की सीमा पर स्थित है, आज न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है.

पलामू: झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 285 किलोमीटर दूर पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड में स्थित पथरा पंचायत ने अपनी पहचान को पूरी तरह बदल दिया है. कभी नक्सल गतिविधियों के लिए कुख्यात यह पंचायत आज ग्रामीण एकजुटता, हाईटेक प्रशासन, और विकास कार्यों के लिए देशभर में मिसाल बन चुकी है. वर्ष 2024 में पथरा पंचायत को ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ, जो इसकी बेहतर प्रशासनिक प्रक्रियाओं, पारदर्शिता, और गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण का प्रमाण है. पलामू जिले की 269 पंचायतों में से केवल दो पंचायतों मेदिनीनगर सदर प्रखंड की चियांकी और हुसैनाबाद प्रखंड की पथरा को यह प्रतिष्ठित सर्टिफिकेशन मिला है.

इस अभियान में महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही. ग्रामीण कमला कुमारी वर्मा बताती हैं, "लॉकडाउन के दौरान हमने नशा-मुक्ति और बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान शुरू किया. महिलाओं ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया."

जल संरक्षण: पर्यावरणीय जागरूकता

पथरा पंचायत ने जल संरक्षण को प्राथमिकता दी. प्रत्येक घर में सोख्ता गड्ढा बनाया गया, जिससे वर्षा जल का संरक्षण हो रहा है. इसके अतिरिक्त, कुओं की मरम्मत और नए जल स्रोतों का विकास किया गया. ग्रामीण विजय पासवान, जो स्थानीय ग्राम सभा के अध्यक्ष भी हैं, कहते हैं, "जल संरक्षण हमारी प्राथमिकता थी. हमने एक चेन बनाया, जिसमें ग्राम सभा के माध्यम से सभी समस्याओं और विकास योजनाओं पर चर्चा होती है."

पथरा पंचायत के मुखिया को सीएम ने किया था सम्मानित (ईटीवी भारत)

शिक्षा और सामुदायिक कोचिंग

लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी. पथरा पंचायत ने इस चुनौती को अवसर में बदला. उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं ने सामुदायिक कोचिंग शुरू की, जिसमें बच्चों को मुफ्त पढ़ाई कराई गई. बिनोद कुमार, एक ग्रामीण, बताते हैं, "लॉकडाउन में हमने बच्चों की पढ़ाई के लिए योजना बनाई. इसके बाद धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में भी बदलाव शुरू हुआ."

सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान

पथरा पंचायत ने सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, डायन प्रथा, ओझा-गुणी प्रथा, और बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया. इन अभियानों में ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी रही. पंचायत को बोली-मुक्त (विवाद-मुक्त) और गली-मुक्त (सामाजिक तनाव-मुक्त) बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए.

गाव में चर्चा करते ग्रामीण (ईटीवी भारत)

पथरा पंचायत का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव

पथरा पंचायत की आबादी में अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं. सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर इस समुदाय ने अपनी एकजुटता और मेहनत से पंचायत की तस्वीर बदल दी. ग्राम सभा की नियमित बैठकों में महिलाओं की भागीदारी ने सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया. कमला कुमारी वर्मा कहती हैं, "महिलाएं अब हर निर्णय में शामिल होती हैं. हमने सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए कदम उठाए और आज हमारी पंचायत एक मिसाल है."

पंचायत ने मंदिर निर्माण और कुओं की मरम्मत जैसे कार्यों को सामुदायिक अंशदान और श्रमदान से पूरा किया. यह सामूहिक प्रयास न केवल बुनियादी ढांचे के विकास में मददगार रहा, बल्कि ग्रामीणों में एकता और सामुदायिक भावना को भी मजबूत किया.

ISO सर्टिफिकेशन का महत्व और भविष्य की संभावनाएं

ISO सर्टिफिकेशन ने पथरा पंचायत को न केवल प्रशासनिक दक्षता प्रदान की है, बल्कि इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. यह सर्टिफिकेशन पंचायत को निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:

भविष्य और संभावनाएं (ईटीवी भारत)

पथरा पंचायत की यह उपलब्धि अन्य पंचायतों के लिए एक मॉडल बन सकती है. नरेश पासवान कहते हैं, "हमारा सपना है कि पथरा पंचायत की पहचान देश स्तर पर हो. हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत न केवल विकास के लिए, बल्कि सामाजिक एकता और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जानी जाए."

चुनौतियां और भविष्य की दिशा

हालांकि पथरा पंचायत ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी हैं:

क्या है चुनैतियां और भविष्य की दिशा (ईटीवी भारत)

भविष्य में पथरा पंचायत अपने 21 सूत्री एजेंडा को और मजबूत करने की योजना बना रही है. ग्रामीणों का सपना है कि उनकी पंचायत को स्मार्ट पंचायत के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें डिजिटल सेवाएँ, स्वच्छ ऊर्जा, और टिकाऊ विकास पर ध्यान दिया जाए.

पलामू में पथरा पंचायत का योगदान

पलामू जिले में पथरा पंचायत की सफलता ने अन्य पंचायतों को भी प्रेरित किया है. मेदिनीनगर की चियांकी पंचायत, जो दूसरी ISO सर्टिफाइड पंचायत है, के साथ मिलकर पथरा ने जिले के ग्रामीण प्रशासन को नई दिशा दी है. पलामू, जो कभी नक्सल प्रभाव के लिए जाना जाता था, अब विकास और सामाजिक सुधारों के लिए चर्चा में है.

ग्रामीण बिनोद कुमार कहते हैं, "पथरा की पहचान अब नक्सल से नहीं, बल्कि विकास से है. हम चाहते हैं कि हमारी पंचायत का मॉडल पूरे देश में अपनाया जाए."

पथरा पंचायत ने अपनी मेहनत, एकजुटता, और युवा नेतृत्व के दम पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से एक हाईटेक और ISO सर्टिफाइड पंचायत बनने का सफर तय किया है. लॉकडाउन के दौरान शुरू हुई छोटी सी पहल आज एक राष्ट्रीय मॉडल बन चुकी है. नशा-मुक्ति, जल संरक्षण, शिक्षा, और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान ने पंचायत को न केवल विकास के पथ पर ले जाया, बल्कि ग्रामीणों में एकता और आत्मविश्वास भी जगाया.

नरेश पासवान जैसे युवा नेतृत्व और ग्रामीणों की सामूहिक भागीदारी ने साबित कर दिया कि सही दिशा और इच्छाशक्ति से कोई भी क्षेत्र अपनी पहचान बदल सकता है. पथरा पंचायत न केवल पलामू या झारखंड, बल्कि पूरे देश की पंचायतों के लिए एक प्रेरणा है. यह कहानी दर्शाती है कि ग्रामीण भारत में भी नवाचार और एकजुटता के माध्यम से बड़े बदलाव संभव हैं.

