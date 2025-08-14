ETV Bharat / bharat

'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' बंटवारे के दौरान जान गंवाने वालों को पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने याद किया

स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले देश आज 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मना रहा है.

PARTITION HORRORS REMEMBRANCE DAY
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस (फाइल फोटो) (IANS)
August 14, 2025

नई दिल्ली: देश गुरुवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों लोगों द्वारा झेली गई उथल-पुथल और पीड़ा को याद करते हुए इसे इतिहास का एक दुखद अध्याय बताया. प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात उस अकथनीय पीड़ा के संदर्भ में कही जब लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. अनुमान है कि सांप्रदायिक हिंसा में लाखों लोग मारे गए.

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उन लोगों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने भारत के विभाजन के 'उथल-पुथल और दर्द' को सहन किया. एक एक्स पोस्ट साझा करते हुए पीएम मोदी ने विभाजन को भारतीय इतिहास का एक 'दुखद अध्याय' कहा.

एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा,' भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है. हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान अनगिनत लोगों द्वारा झेले गए उथल-पुथल और दर्द को याद करते हुए यह उनके साहस का सम्मान करने का भी दिन है. अकल्पनीय क्षति का सामना करने और फिर भी नए सिरे से शुरुआत करने की ताकत पाने की उनकी क्षमता का. प्रभावित हुए कई लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की. यह दिन हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सद्भाव के बंधन को मजबूत करने की हमारी स्थायी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है.

अमित शाह ने देश के विभाजन की निंदा की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को भारत के 1947 के विभाजन से प्रभावित लाखों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके कारण हुए दर्द, हिंसा और विस्थापन को याद किया. विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर शाह ने देश के विभाजन की निंदा की और इस दुखद दौर में जान गंवाने वालों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की.

एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने लिखा, 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस देश के विभाजन और उसकी त्रासदी से पीड़ित लोगों के दर्द को याद करके संवेदना व्यक्त करने का दिन है. इस दिन कांग्रेस पार्टी ने देश के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, जिससे भारत माता के गौरव को ठेस पहुंची. विभाजन के कारण हिंसा, शोषण और अत्याचार हुए और लाखों लोगों को विस्थापन सहना पड़ा.'

पोस्ट में लिखा, 'मैं उन सभी लोगों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. देश विभाजन के इस इतिहास और दर्द को कभी नहीं भूलेगा. मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने विभाजन की इस भयावहता में अपनी जान गंवाई.'

धर्मेंद्र प्रधान ने श्रद्धांजलि अर्पित की

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी विभाजन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने एकता, भाईचारे और करुणा के महत्व पर प्रकाश डाला और इस त्रासदी का सामना करने वाले साहस का परिचय देने वालों को नमन किया.

एक्स पर एक पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, '14 अगस्त 1947 का दिन हमारे राष्ट्र के इतिहास में गहरे दर्द और अपार क्षति का प्रतीक है. इस दिन व्यक्तिगत लालच, सत्ता की लालसा और संकीर्णता ने देश की एकता को तोड़ने का अपराध किया.

यह मानव सभ्यता की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी, जिसमें अनगिनत लोग अपने प्रियजनों, अपने घरों और अपनी मातृभूमि से अलग हो गए. यह घाव हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि नफरत और दुश्मनी के परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं. 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' हमें एकता, भाईचारे और करुणा को जीवन का आधार बनाने के लिए प्रेरित करता है.'

राजनाथ सिंह ने विभाजन विभीषिका पीड़ितों को नमन किया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को 1947 में भारत के विभाजन के बाद 'भयावह परिणाम' सहने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की. जैसा कि भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाता है, राजनाथ सिंह ने घृणा और हिंसा को याद किया और विभाजन को एक 'दर्दनाक अध्याय' कहा.

एक एक्स पोस्ट साझा करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने लिखा, 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर, 1947 के उस दर्दनाक अध्याय को याद करते हुए मैं उन सभी भाइयों और बहनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्हें भारत के विभाजन के बाद घृणा और हिंसा के भयावह परिणाम सहने पड़े और जान-माल का नुकसान हुआ.'

पीयूष गोयल ने विभीषिका पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री ने गुरुवार को भारत के विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विभाजन के दूरगामी मानवीय और रणनीतिक परिणामों का उल्लेख किया. जयशंकर ने एक्स पर लिखा, 'विभाजन के कारण अपार पीड़ा हुई और इसके दूरगामी मानवीय और रणनीतिक परिणाम हुए.

इससे पहले आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया और राष्ट्र-विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने का आह्वान किया. विस्थापन की पीड़ा को सहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लाखों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, वरिष्ठ भाजपा नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, '1947 का काला दिन हमें उस क्रूर घटना की याद दिलाता है जब राष्ट्र के नागरिकों ने पलायन के निर्दयी दर्द को झेला और अमानवीय यातनाओं को सहन करते हुए अपने घर, संपत्ति और जीवन खो दिए.'

