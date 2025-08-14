नई दिल्ली: देश गुरुवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों लोगों द्वारा झेली गई उथल-पुथल और पीड़ा को याद करते हुए इसे इतिहास का एक दुखद अध्याय बताया. प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात उस अकथनीय पीड़ा के संदर्भ में कही जब लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा. अनुमान है कि सांप्रदायिक हिंसा में लाखों लोग मारे गए.
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उन लोगों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने भारत के विभाजन के 'उथल-पुथल और दर्द' को सहन किया. एक एक्स पोस्ट साझा करते हुए पीएम मोदी ने विभाजन को भारतीय इतिहास का एक 'दुखद अध्याय' कहा.
India observes #PartitionHorrorsRemembranceDay, remembering the upheaval and pain endured by countless people during that tragic chapter of our history. It is also a day to honour their grit...their ability to face unimaginable loss and still find the strength to start afresh.…— Narendra Modi (@narendramodi) August 14, 2025
एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा,' भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है. हमारे इतिहास के उस दुखद अध्याय के दौरान अनगिनत लोगों द्वारा झेले गए उथल-पुथल और दर्द को याद करते हुए यह उनके साहस का सम्मान करने का भी दिन है. अकल्पनीय क्षति का सामना करने और फिर भी नए सिरे से शुरुआत करने की ताकत पाने की उनकी क्षमता का. प्रभावित हुए कई लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की. यह दिन हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सद्भाव के बंधन को मजबूत करने की हमारी स्थायी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है.
#PartitionHorrorsRemembranceDay देश के विभाजन और उसकी त्रासदी के शिकार लोगों के दर्द को याद कर संवेदना व्यक्त करने का दिन है। इस दिन कांग्रेस ने देश को टुकड़ों में बाँटकर माँ भारती के स्वाभिमान को चोट पहुँचाई। विभाजन के कारण हिंसा, शोषण और अत्याचार हुए, और करोड़ों लोगों ने… pic.twitter.com/a6y8Q4lza3— Amit Shah (@AmitShah) August 14, 2025
अमित शाह ने देश के विभाजन की निंदा की
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को भारत के 1947 के विभाजन से प्रभावित लाखों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके कारण हुए दर्द, हिंसा और विस्थापन को याद किया. विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर शाह ने देश के विभाजन की निंदा की और इस दुखद दौर में जान गंवाने वालों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की.
एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने लिखा, 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस देश के विभाजन और उसकी त्रासदी से पीड़ित लोगों के दर्द को याद करके संवेदना व्यक्त करने का दिन है. इस दिन कांग्रेस पार्टी ने देश के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, जिससे भारत माता के गौरव को ठेस पहुंची. विभाजन के कारण हिंसा, शोषण और अत्याचार हुए और लाखों लोगों को विस्थापन सहना पड़ा.'
पोस्ट में लिखा, 'मैं उन सभी लोगों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. देश विभाजन के इस इतिहास और दर्द को कभी नहीं भूलेगा. मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने विभाजन की इस भयावहता में अपनी जान गंवाई.'
14 अगस्त 1947 का दिन हमारे राष्ट्र के इतिहास में गहरी पीड़ा और अपार क्षति का प्रतीक है। इस दिन निजी स्वार्थ, सत्ता की लोलुपता और संकीर्ण मानसिकता ने देश की एकता को तोड़ने का अपराध किया था। यह मानव सभ्यता की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी, जिसमें अनगिनत लोग अपने प्रियजनों, अपने… pic.twitter.com/Vvo7EtGnlU— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) August 14, 2025
धर्मेंद्र प्रधान ने श्रद्धांजलि अर्पित की
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी विभाजन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने एकता, भाईचारे और करुणा के महत्व पर प्रकाश डाला और इस त्रासदी का सामना करने वाले साहस का परिचय देने वालों को नमन किया.
एक्स पर एक पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, '14 अगस्त 1947 का दिन हमारे राष्ट्र के इतिहास में गहरे दर्द और अपार क्षति का प्रतीक है. इस दिन व्यक्तिगत लालच, सत्ता की लालसा और संकीर्णता ने देश की एकता को तोड़ने का अपराध किया.
यह मानव सभ्यता की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी, जिसमें अनगिनत लोग अपने प्रियजनों, अपने घरों और अपनी मातृभूमि से अलग हो गए. यह घाव हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि नफरत और दुश्मनी के परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं. 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' हमें एकता, भाईचारे और करुणा को जीवन का आधार बनाने के लिए प्रेरित करता है.'
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर 1947 के उस दर्दनाक अध्याय को स्मरण करते हुए, मैं उन सभी भाइयों-बहनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्हें भारत के विभाजन के बाद नफरत और हिंसा के भयावह परिणाम भुगतने पड़े और जन-धन की हानि देखनी पड़ी। उन पीड़ित परिवारों के प्रति आज भी हर भारतीय के…— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 14, 2025
राजनाथ सिंह ने विभाजन विभीषिका पीड़ितों को नमन किया
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को 1947 में भारत के विभाजन के बाद 'भयावह परिणाम' सहने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की. जैसा कि भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाता है, राजनाथ सिंह ने घृणा और हिंसा को याद किया और विभाजन को एक 'दर्दनाक अध्याय' कहा.
एक एक्स पोस्ट साझा करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने लिखा, 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर, 1947 के उस दर्दनाक अध्याय को याद करते हुए मैं उन सभी भाइयों और बहनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्हें भारत के विभाजन के बाद घृणा और हिंसा के भयावह परिणाम सहने पड़े और जान-माल का नुकसान हुआ.'
The Partition caused immense suffering and had far-reaching human and strategic consequences.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 14, 2025
On #PartitionHorrorsRemembranceDay, we recall the resilience of those who endured this terrible tragedy. There are many lessons to be learnt from this painful chapter.
पीयूष गोयल ने विभीषिका पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री ने गुरुवार को भारत के विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विभाजन के दूरगामी मानवीय और रणनीतिक परिणामों का उल्लेख किया. जयशंकर ने एक्स पर लिखा, 'विभाजन के कारण अपार पीड़ा हुई और इसके दूरगामी मानवीय और रणनीतिक परिणाम हुए.
इससे पहले आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया और राष्ट्र-विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने का आह्वान किया. विस्थापन की पीड़ा को सहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लाखों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, वरिष्ठ भाजपा नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, '1947 का काला दिन हमें उस क्रूर घटना की याद दिलाता है जब राष्ट्र के नागरिकों ने पलायन के निर्दयी दर्द को झेला और अमानवीय यातनाओं को सहन करते हुए अपने घर, संपत्ति और जीवन खो दिए.'
ये भी पढ़ें- 15 अगस्त विशेष: भारत-पाक विभाजन के दर्द को बयां करता दिल्ली का 'विभाजन संग्रहालय', जानें टिकट और घूमने का समय