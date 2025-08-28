ETV Bharat / bharat

'अमेरिका ने दी भारतीय खेती को सबसे बड़ी समस्या! पार्थेनियम के कहर से किसान परेशान' - PARTHENIUM HYSTEROPHORUS

अमेरिका से आए गेहूं के साथ एक बड़ी समस्या पार्थेनियम भारत को मिली. इसके बारे में जानिए रांची से उपेंद्र कुमार की स्पेशल रिपोर्ट में.

PARTHENIUM HYSTEROPHORUS
डिजाइन इमेज (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2025 at 2:53 PM IST

9 Min Read

रांची: जब 1947 में भारत को आजादी मिली, तो देश की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी. अंग्रेजों के शासन ने भारत को लगभग कंगाल कर दिया था. उस समय अनाज की कमी के कारण भारत को विदेशों पर निर्भर होना पड़ता था. इसी दौर में अमेरिका की PL-480 योजना के तहत भारत ने गेहूं का आयात शुरू किया. लेकिन इस आयात के साथ एक ऐसी अनचाही मेहमान भारत पहुंची, जो आज देश के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है. पार्थेनियम, जिसे आम बोलचाल में गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है. यह खरपतवार न केवल कृषि, पर्यावरण और जैव विविधता के लिए खतरा बन चुका है, बल्कि मानव और पशु स्वास्थ्य को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है.

पार्थेनियम: एक विदेशी घुसपैठिया

पार्थेनियम, जिसका वैज्ञानिक नाम Parthenium hysterophorus है, मूल रूप से मध्य और उत्तरी अमेरिका, विशेष रूप से मैक्सिको का पौधा है. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (BAU), रांची के एग्रोनॉमी विभाग की शोध वैज्ञानिक डॉ. शीला बारला बताती हैं कि यह खरपतवार पहली बार 1954-55 में पुणे में देखा गया था. उनके अनुसार, पार्थेनियम की आक्रामक प्रकृति और तेजी से फैलने की क्षमता ने इसे भारत के हर कोने में पहुंचा दिया. आज यह देश के लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फैल चुका है. झारखंड जैसे राज्य, जहां पहले से ही खेती योग्य भूमि सीमित है, वहां यह खरपतवार एक बड़ी चुनौती बन गया है. डॉ. बारला के अनुसार, झारखंड के कुल 80 लाख हेक्टेयर भूभाग में से 25-28 लाख हेक्टेयर पर पार्थेनियम का कब्जा हो चुका है.

कृषि वैज्ञानिक का बयान (ईटीवी भारत)

कृषि और पर्यावरण पर पार्थेनियम का कहर

रांची विश्वविद्यालय के भूगर्भविज्ञान विभाग के प्रोफेसर और पर्यावरणविद डॉ. नितिश प्रियदर्शी बताते हैं कि पार्थेनियम की सबसे बड़ी खासियत इसकी आक्रामक प्रकृति है. यह उस क्षेत्र की मिट्टी से सभी पोषक तत्व सोख लेता है, जिससे अन्य फसलों को पोषण नहीं मिल पाता. नतीजतन, फसलों की उपज में भारी कमी आती है. यह खरपतवार इतना प्रभावी है कि यह अन्य पौधों को उगने ही नहीं देता, जिससे जैव विविधता को गंभीर खतरा पैदा हो गया है. डॉ. प्रियदर्शी कहते हैं, “पार्थेनियम न केवल खेती के लिए, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है. यह मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करता है और जैविक संतुलन को बिगाड़ता है.”

कृषि वैज्ञानिक का बयान (ईटीवी भारत)

मानव और पशु स्वास्थ्य पर खतरा

पार्थेनियम का प्रभाव केवल कृषि और पर्यावरण तक सीमित नहीं है. यह मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है. झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. साकेत कुमार बताते हैं कि पार्थेनियम के परागकण (पॉलन) श्वसन तंत्र के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचकर गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं. यह अस्थमा, राइनाइटिस और अन्य श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बनता है. इसके अलावा, इसके संपर्क में आने से त्वचा रोग जैसे एलर्जिक डर्मेटाइटिस, खुजली, चकत्ते और सूजन की समस्या हो सकती है.

डॉ. शीला बारला और भी गंभीर चेतावनी देती हैं. वे कहती हैं कि पार्थेनियम में मौजूद पार्थेनिन नामक विषाक्त रसायन पशुओं में त्वचा रोगों का कारण बनता है और दुधारू पशुओं के दूध को भी विषाक्त कर देता है. मनुष्यों में यह एक्जिमा, अस्थमा और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारक बन सकता है. पार्थेनियम के परागकण श्वसन नलिकाओं में घाव पैदा करते हैं, जो लंबे समय तक कैंसर जैसी घातक बीमारी को जन्म दे सकते हैं.

डॉ साकेत कुमार,चिकित्सक, आयुष (ईटीवी भारत)

पार्थेनियम का तेजी से फैलाव: कारण और चुनौतियां

डॉ. शीला बारला बताती हैं कि पार्थेनियम के तेजी से फैलने का प्रमुख कारण यह है कि भारत में इसका कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं है. एक पार्थेनियम का पौधा 25,000 नए पौधे पैदा कर सकता है, जिससे इसका नियंत्रण बेहद मुश्किल हो जाता है. इसकी जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं जो इसे विभिन्न जलवायु और मिट्टी में आसानी से उगने में सक्षम बनाती हैं. यह खरपतवार सड़कों के किनारे, खेतों, जंगलों और यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में भी तेजी से फैल रहा है.

पार्थेनियम से निपटने के उपाय

पार्थेनियम के नियंत्रण के लिए कई उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन प्रत्येक की अपनी सीमाएं हैं. कुछ प्रमुख उपाय हैं:

जैविक नियंत्रण (Biological Control):

भारत सरकार ने मैक्सिको से Calligrapha bicolorata नामक बीटल आयात किया, जो पार्थेनियम की पत्तियों को खाकर इसे नष्ट करता है. हालांकि, डॉ. बारला बताती हैं कि यह बीटल पार्थेनियम की तुलना में अपनी संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ा पाता, जिससे इसका प्रभाव सीमित रहता है.

डॉ नितिश प्रियदर्शी, पर्यावरण विद एवं प्रोफेसर, भूगर्भ विज्ञान, आरयू (ईटीवी भारत)

रासायनिक नियंत्रण (Chemical Control):

पार्थेनियम को नियंत्रित करने के लिए ग्लाइफोसेट, 2,4-डी और मेटसल्फ्यूरॉन-मिथाइल जैसे हर्बीसाइड्स का उपयोग किया जाता है. लेकिन डॉ. नितिश प्रियदर्शी चेतावनी देते हैं कि रासायनिक छिड़काव से मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जिससे दीर्घकालिक समस्याएं बढ़ सकती हैं.

यांत्रिक और भौतिक नियंत्रण

पार्थेनियम को छोटी अवस्था में दस्ताने पहनकर हाथ से उखाड़ना एक प्रभावी तरीका है. लेकिन भारत जैसे बड़े देश में इसे बड़े पैमाने पर लागू करना चुनौतीपूर्ण है. इसके लिए व्यापक जन-जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी की जरूरत है.

PARTHENIUM HYSTEROPHORUS
पार्थेनियम की उत्पत्ति और भारत में प्रवेश (ईटीवी भारत)

जागरूकता अभियान

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) हर साल 16 से 22 अगस्त तक पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह आयोजित करता है. इस दौरान किसानों, छात्रों और आम लोगों को इस खरपतवार के खतरों और नियंत्रण के उपायों के बारे में जागरूक किया जाता है.

BAU की क्रांतिकारी पहल: पार्थेनियम से जैविक खाद

पार्थेनियम को नियंत्रित करने और इसके नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (BAU) ने एक अनूठा प्रयोग किया है. डॉ. शीला बारला और उनकी टीम ने पार्थेनियम से जैविक खाद (कंपोस्ट) बनाने की तकनीक विकसित की है. इस शोध ने न केवल पार्थेनियम के फैलाव को रोकने की दिशा में आशा की किरण जगाई है, बल्कि किसानों के लिए एक नया अवसर भी खोला है.

PARTHENIUM HYSTEROPHORUS
पार्थेनियम का स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है असर (ईटीवी भारत)

डॉ. बारला बताती हैं कि जब BAU ने पार्थेनियम से बने कंपोस्ट का खेतों में उपयोग किया, तो परिणाम चौंकाने वाले थे:

  • पार्थेनियम का उन्मूलन: जिन खेतों में इस कंपोस्ट का उपयोग किया गया, वहां पार्थेनियम का कोई नया पौधा नहीं उगा.
  • उच्च पोषण क्षमता: पार्थेनियम से बना कंपोस्ट गोबर खाद से भी अधिक पोषक पाया गया और इसकी पोषण क्षमता वर्मी कंपोस्ट के समान थी.
  • कृषि में लाभ: इस जैविक खाद के उपयोग से फसलों की उपज में सुधार देखा गया, साथ ही रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हुई.

डॉ. बारला का कहना है कि यदि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू किया जाए और किसानों को पार्थेनियम से जैविक खाद बनाने की विधि सिखाई जाए, तो यह न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि किसानों की आर्थिक बचत भी होगी. यह पार्थेनियम के खात्मे की दिशा में एक प्रभावी कदम हो सकता है.

पार्थेनियम को 'कांग्रेस घास' क्यों कहा जाता है?

डॉ. नितिश प्रियदर्शी बताते हैं कि पार्थेनियम को कुछ लोग कांग्रेस घास के नाम से भी पुकारते हैं. हालांकि वे इसका सटीक कारण नहीं बताते, लेकिन संकेत देते हैं कि संभवतः यह खरपतवार 1950 के दशक में, जब भारत में कांग्रेस का शासन था, गेहूं के आयात के साथ देश में आया. इसीलिए इसे यह नाम दिया गया हो सकता है. यह नाम ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर प्रचलित है.

PARTHENIUM HYSTEROPHORUS
पार्थेनियम का किस तरह से किया जा सकता है उपयोग (ईटीवी भारत)

झारखंड में पार्थेनियम की चुनौती

झारखंड जैसे राज्य, जहां खेती योग्य भूमि पहले से ही सीमित है, वहां पार्थेनियम का बढ़ता फैलाव चिंता का विषय है. डॉ. बारला के अनुसार, झारखंड के 25-28 लाख हेक्टेयर भूभाग पर यह खरपतवार फैल चुका है. यह न केवल खेती को प्रभावित कर रहा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है. BAU का यह शोध इस चुनौती से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

आगे की राह: जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी

पार्थेनियम के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है. ICAR द्वारा आयोजित पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या से निपटने के लिए सामुदायिक भागीदारी और सरकारी नीतियों का समन्वय जरूरी है. डॉ. बारला सुझाव देती हैं कि:

PARTHENIUM HYSTEROPHORUS
पार्थेनियम को कैसे कर सकते हैं नियंत्रित (ईटीवी भारत)

पार्थेनियम, जो कभी गेहूं के साथ भारत में आया था, आज देश के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है. यह न केवल कृषि और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन गया है. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का पार्थेनियम से जैविक खाद बनाने का शोध इस समस्या से निपटने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है. यहां के शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू किया जाए, तो यह न केवल पार्थेनियम के फैलाव को रोकेगा, बल्कि किसानों को सस्ता और प्रभावी जैविक खाद भी प्रदान करेगा.

ये भी पढ़ें:

पलामू में यूरिया की किल्लत: जरूरत 2670 मीट्रिक टन की, मिला मात्र 585 मीट्रिक टन, किसान परेशान

देवघर के किसानों ने फूलों से सजाया आर्थिक समृद्धि का रास्ता, सरकारी सहायता की कर रहे मांग

रांची: जब 1947 में भारत को आजादी मिली, तो देश की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी. अंग्रेजों के शासन ने भारत को लगभग कंगाल कर दिया था. उस समय अनाज की कमी के कारण भारत को विदेशों पर निर्भर होना पड़ता था. इसी दौर में अमेरिका की PL-480 योजना के तहत भारत ने गेहूं का आयात शुरू किया. लेकिन इस आयात के साथ एक ऐसी अनचाही मेहमान भारत पहुंची, जो आज देश के लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी है. पार्थेनियम, जिसे आम बोलचाल में गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है. यह खरपतवार न केवल कृषि, पर्यावरण और जैव विविधता के लिए खतरा बन चुका है, बल्कि मानव और पशु स्वास्थ्य को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है.

पार्थेनियम: एक विदेशी घुसपैठिया

पार्थेनियम, जिसका वैज्ञानिक नाम Parthenium hysterophorus है, मूल रूप से मध्य और उत्तरी अमेरिका, विशेष रूप से मैक्सिको का पौधा है. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (BAU), रांची के एग्रोनॉमी विभाग की शोध वैज्ञानिक डॉ. शीला बारला बताती हैं कि यह खरपतवार पहली बार 1954-55 में पुणे में देखा गया था. उनके अनुसार, पार्थेनियम की आक्रामक प्रकृति और तेजी से फैलने की क्षमता ने इसे भारत के हर कोने में पहुंचा दिया. आज यह देश के लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फैल चुका है. झारखंड जैसे राज्य, जहां पहले से ही खेती योग्य भूमि सीमित है, वहां यह खरपतवार एक बड़ी चुनौती बन गया है. डॉ. बारला के अनुसार, झारखंड के कुल 80 लाख हेक्टेयर भूभाग में से 25-28 लाख हेक्टेयर पर पार्थेनियम का कब्जा हो चुका है.

कृषि वैज्ञानिक का बयान (ईटीवी भारत)

कृषि और पर्यावरण पर पार्थेनियम का कहर

रांची विश्वविद्यालय के भूगर्भविज्ञान विभाग के प्रोफेसर और पर्यावरणविद डॉ. नितिश प्रियदर्शी बताते हैं कि पार्थेनियम की सबसे बड़ी खासियत इसकी आक्रामक प्रकृति है. यह उस क्षेत्र की मिट्टी से सभी पोषक तत्व सोख लेता है, जिससे अन्य फसलों को पोषण नहीं मिल पाता. नतीजतन, फसलों की उपज में भारी कमी आती है. यह खरपतवार इतना प्रभावी है कि यह अन्य पौधों को उगने ही नहीं देता, जिससे जैव विविधता को गंभीर खतरा पैदा हो गया है. डॉ. प्रियदर्शी कहते हैं, “पार्थेनियम न केवल खेती के लिए, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है. यह मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करता है और जैविक संतुलन को बिगाड़ता है.”

कृषि वैज्ञानिक का बयान (ईटीवी भारत)

मानव और पशु स्वास्थ्य पर खतरा

पार्थेनियम का प्रभाव केवल कृषि और पर्यावरण तक सीमित नहीं है. यह मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है. झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. साकेत कुमार बताते हैं कि पार्थेनियम के परागकण (पॉलन) श्वसन तंत्र के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचकर गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं. यह अस्थमा, राइनाइटिस और अन्य श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बनता है. इसके अलावा, इसके संपर्क में आने से त्वचा रोग जैसे एलर्जिक डर्मेटाइटिस, खुजली, चकत्ते और सूजन की समस्या हो सकती है.

डॉ. शीला बारला और भी गंभीर चेतावनी देती हैं. वे कहती हैं कि पार्थेनियम में मौजूद पार्थेनिन नामक विषाक्त रसायन पशुओं में त्वचा रोगों का कारण बनता है और दुधारू पशुओं के दूध को भी विषाक्त कर देता है. मनुष्यों में यह एक्जिमा, अस्थमा और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारक बन सकता है. पार्थेनियम के परागकण श्वसन नलिकाओं में घाव पैदा करते हैं, जो लंबे समय तक कैंसर जैसी घातक बीमारी को जन्म दे सकते हैं.

डॉ साकेत कुमार,चिकित्सक, आयुष (ईटीवी भारत)

पार्थेनियम का तेजी से फैलाव: कारण और चुनौतियां

डॉ. शीला बारला बताती हैं कि पार्थेनियम के तेजी से फैलने का प्रमुख कारण यह है कि भारत में इसका कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं है. एक पार्थेनियम का पौधा 25,000 नए पौधे पैदा कर सकता है, जिससे इसका नियंत्रण बेहद मुश्किल हो जाता है. इसकी जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं जो इसे विभिन्न जलवायु और मिट्टी में आसानी से उगने में सक्षम बनाती हैं. यह खरपतवार सड़कों के किनारे, खेतों, जंगलों और यहां तक कि शहरी क्षेत्रों में भी तेजी से फैल रहा है.

पार्थेनियम से निपटने के उपाय

पार्थेनियम के नियंत्रण के लिए कई उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन प्रत्येक की अपनी सीमाएं हैं. कुछ प्रमुख उपाय हैं:

जैविक नियंत्रण (Biological Control):

भारत सरकार ने मैक्सिको से Calligrapha bicolorata नामक बीटल आयात किया, जो पार्थेनियम की पत्तियों को खाकर इसे नष्ट करता है. हालांकि, डॉ. बारला बताती हैं कि यह बीटल पार्थेनियम की तुलना में अपनी संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ा पाता, जिससे इसका प्रभाव सीमित रहता है.

डॉ नितिश प्रियदर्शी, पर्यावरण विद एवं प्रोफेसर, भूगर्भ विज्ञान, आरयू (ईटीवी भारत)

रासायनिक नियंत्रण (Chemical Control):

पार्थेनियम को नियंत्रित करने के लिए ग्लाइफोसेट, 2,4-डी और मेटसल्फ्यूरॉन-मिथाइल जैसे हर्बीसाइड्स का उपयोग किया जाता है. लेकिन डॉ. नितिश प्रियदर्शी चेतावनी देते हैं कि रासायनिक छिड़काव से मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जिससे दीर्घकालिक समस्याएं बढ़ सकती हैं.

यांत्रिक और भौतिक नियंत्रण

पार्थेनियम को छोटी अवस्था में दस्ताने पहनकर हाथ से उखाड़ना एक प्रभावी तरीका है. लेकिन भारत जैसे बड़े देश में इसे बड़े पैमाने पर लागू करना चुनौतीपूर्ण है. इसके लिए व्यापक जन-जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी की जरूरत है.

PARTHENIUM HYSTEROPHORUS
पार्थेनियम की उत्पत्ति और भारत में प्रवेश (ईटीवी भारत)

जागरूकता अभियान

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) हर साल 16 से 22 अगस्त तक पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह आयोजित करता है. इस दौरान किसानों, छात्रों और आम लोगों को इस खरपतवार के खतरों और नियंत्रण के उपायों के बारे में जागरूक किया जाता है.

BAU की क्रांतिकारी पहल: पार्थेनियम से जैविक खाद

पार्थेनियम को नियंत्रित करने और इसके नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (BAU) ने एक अनूठा प्रयोग किया है. डॉ. शीला बारला और उनकी टीम ने पार्थेनियम से जैविक खाद (कंपोस्ट) बनाने की तकनीक विकसित की है. इस शोध ने न केवल पार्थेनियम के फैलाव को रोकने की दिशा में आशा की किरण जगाई है, बल्कि किसानों के लिए एक नया अवसर भी खोला है.

PARTHENIUM HYSTEROPHORUS
पार्थेनियम का स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है असर (ईटीवी भारत)

डॉ. बारला बताती हैं कि जब BAU ने पार्थेनियम से बने कंपोस्ट का खेतों में उपयोग किया, तो परिणाम चौंकाने वाले थे:

  • पार्थेनियम का उन्मूलन: जिन खेतों में इस कंपोस्ट का उपयोग किया गया, वहां पार्थेनियम का कोई नया पौधा नहीं उगा.
  • उच्च पोषण क्षमता: पार्थेनियम से बना कंपोस्ट गोबर खाद से भी अधिक पोषक पाया गया और इसकी पोषण क्षमता वर्मी कंपोस्ट के समान थी.
  • कृषि में लाभ: इस जैविक खाद के उपयोग से फसलों की उपज में सुधार देखा गया, साथ ही रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हुई.

डॉ. बारला का कहना है कि यदि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू किया जाए और किसानों को पार्थेनियम से जैविक खाद बनाने की विधि सिखाई जाए, तो यह न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि किसानों की आर्थिक बचत भी होगी. यह पार्थेनियम के खात्मे की दिशा में एक प्रभावी कदम हो सकता है.

पार्थेनियम को 'कांग्रेस घास' क्यों कहा जाता है?

डॉ. नितिश प्रियदर्शी बताते हैं कि पार्थेनियम को कुछ लोग कांग्रेस घास के नाम से भी पुकारते हैं. हालांकि वे इसका सटीक कारण नहीं बताते, लेकिन संकेत देते हैं कि संभवतः यह खरपतवार 1950 के दशक में, जब भारत में कांग्रेस का शासन था, गेहूं के आयात के साथ देश में आया. इसीलिए इसे यह नाम दिया गया हो सकता है. यह नाम ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर प्रचलित है.

PARTHENIUM HYSTEROPHORUS
पार्थेनियम का किस तरह से किया जा सकता है उपयोग (ईटीवी भारत)

झारखंड में पार्थेनियम की चुनौती

झारखंड जैसे राज्य, जहां खेती योग्य भूमि पहले से ही सीमित है, वहां पार्थेनियम का बढ़ता फैलाव चिंता का विषय है. डॉ. बारला के अनुसार, झारखंड के 25-28 लाख हेक्टेयर भूभाग पर यह खरपतवार फैल चुका है. यह न केवल खेती को प्रभावित कर रहा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है. BAU का यह शोध इस चुनौती से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

आगे की राह: जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी

पार्थेनियम के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है. ICAR द्वारा आयोजित पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है. लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या से निपटने के लिए सामुदायिक भागीदारी और सरकारी नीतियों का समन्वय जरूरी है. डॉ. बारला सुझाव देती हैं कि:

PARTHENIUM HYSTEROPHORUS
पार्थेनियम को कैसे कर सकते हैं नियंत्रित (ईटीवी भारत)

पार्थेनियम, जो कभी गेहूं के साथ भारत में आया था, आज देश के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है. यह न केवल कृषि और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन गया है. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का पार्थेनियम से जैविक खाद बनाने का शोध इस समस्या से निपटने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है. यहां के शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू किया जाए, तो यह न केवल पार्थेनियम के फैलाव को रोकेगा, बल्कि किसानों को सस्ता और प्रभावी जैविक खाद भी प्रदान करेगा.

ये भी पढ़ें:

पलामू में यूरिया की किल्लत: जरूरत 2670 मीट्रिक टन की, मिला मात्र 585 मीट्रिक टन, किसान परेशान

देवघर के किसानों ने फूलों से सजाया आर्थिक समृद्धि का रास्ता, सरकारी सहायता की कर रहे मांग

For All Latest Updates

TAGGED:

भारत में पार्थेनियमक्या है गाजर घासगाजर घास को कैसे खत्म करेंगाजर घास से होने वाले नुकसानPARTHENIUM HYSTEROPHORUS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.