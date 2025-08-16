लखनऊः Axiom Mission 4 के जरिए पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले भारतीय एस्ट्रोनॉट्स शुभांशु शुक्ला एक साल बाद अपने वतन लौट रहे हैं. लखनऊ के त्रिवेणी नगर के रहने वाले एस्ट्रोनॉट और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला 17 अगस्त को अपने वतन वापस लौट आएंगे. भारत लौटने के लिए वह अमेरिका से फ्लाइट ले चुके हैं. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी है. शुभांशु रविवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे. वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाएंगे. इसके बाद वह बेंगलुरु जाएंगे. 23 अगस्त को इसरो के इंटरनेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन में शामिल होंगे. इसके बाद 25 अगस्त को लखनऊ आ सकते हैं.

इंस्टाग्राम पर फ्लाइट पर बैठे हुए और मिशन पर गए लोगों के साथ की एक फोटो शेयर कर लिखा है 'भारत वापस आने के लिए विमान में बैठते ही मेरे दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं. मुझे उन शानदार लोगों को पीछे छोड़कर जाने का दुख है, जो इस मिशन के दौरान पिछले एक साल से मेरे दोस्त और परिवार थे. मैं मिशन के बाद पहली बार अपने सभी दोस्तों, परिवार और देश के सभी लोगों से मिलने को लेकर भी उत्साहित हूं. मुझे लगता है ज़िंदगी यही है - सब कुछ एक साथ. मिशन के दौरान और बाद में सभी से अविश्वसनीय प्यार और समर्थन मिलने के बाद, मैं आप सभी के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए भारत वापस आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं. अलविदा कहना मुश्किल होता है, लेकिन हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए. जैसा कि मेरी कमांडर पैगी व्हिटसनप्यार से कहती हैं. अंतरिक्ष उड़ान में एकमात्र स्थिर चीज़ परिवर्तन है. मेरा मानना है कि यह बात ज़िंदगी पर भी लागू होती है'.

माता-पिता और परिवार कर रहा बेसब्री से इंतजारः शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने बताया कि वह अपने बेटे के वतन लौटने और घर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अपने बेटे से मिले एक साल से अधिक का समय हो गया है. उसे देखने के लिए काफी बेचैन हूं. उनकी मां आशा शुक्ला ने बताया कि बेटे से रोज वीडियो कॉल पर बात होती है और अंतरिक्ष से आने के बाद धरती पर वापस समान होने की उसकी रोज की एक्टिविटीज के बारे में जानकारी देता था. लखनऊ में उनके घर वापसी को लेकर परिवार में तैयारी पूरे जोर-जोर से चल रही है. परिवार उनके ग्रैंड वेलकम की तैयारी कर रहा है.

18 दिन अंतरिक्ष में बितायाः बता दें कि Axiom Mission 4 के तहत शुभांशु शुक्ला 25 जून को कमांडर मिशन अमेरिका के पैगी व्हिटसन, मिशन विशेषज्ञ पोलैंड के स्लावोज़ उज़्नानस्की-विस्निविस्की और हंगरी के टिबोर कापू के साथ फाल्कन-9 रॉकेट से अंतरिक्ष की उड़ान पर रवाना हुए थे. 26 जून को भारतीय समय अनुसार 4:01 पर वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे. 18 दिन वहां रहने के बाद 15 जुलाई को वापस धरती पर लौटे थे. कैलिफोर्निया के पास समुद्र में लैंड हुए थे. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौट के बाद शब्द डॉक्टरों की निगरानी में थे और रोज 4 घंटे तक चलने और दूसरी एक्टिविटी की प्रैक्टिस करते थे.

1.3 करोड़ किमी की दूरी तय की थीः 18 दिनों में 310 से अधिक कक्षाएं पूरी कीं और लगभग 1.3 करोड़ किमी की दूरी तय की थी. इसरो द्वारा सौंपे गए सातों सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोगों को सफलतापूर्वक पूरा किया. इसमें मांसपेशी पुनर्जनन, टार्डिग्रेड परिक्षण, बीज अंकुरण, शैवाल संवर्धन, फसल सहनशीलता, विकिरण प्रभाव एवं मानव शरीर विज्ञान संबंधी अध्ययन शामिल थे. यह प्रयोग भारत के आगामी गगनयान कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

एस्ट्रोनॉट बनने के लिए शुभांशु ने 4 साल तक की ट्रेनिंगः गौरतलब है कि 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में जन्मे शुभाशुं शुक्ला सिटी मोंटेसरी स्कूल की अलीगंज ब्रांच से अपनी पढ़ाई पूरी की थी. इसके बाद वह भारतीय रक्षा अकादमी चले गए थे. 7 जून 2006 को भारतीय वायु सेवा में फाइटर विंग में कमीशन किया गया था. शुभांशु एक कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलेट हैं. इन्हें लगभग 2000 घंटे के उड़ान भरने का अनुभव है. भारत के सुखोई 30 एमकेआई, मिग-21, मिग 29, जैगुआर, हॉक और एन32 सहित कई लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं. एस्ट्रोनॉट बनने के लिए शुभांशु ने रूस और अमेरिका में लगभग 4 साल की ट्रेनिंग भी ली थी. इसरो के Axiom Mission 4 मिशन में चयनित होने से पहले शुभांशु को गगनयान मिशन के लिए भी चुना जा चुका है. शुभांशु के साथ सहयात्री के रूप में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायक का भी चयन किया गया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे उम्रदराज है.

