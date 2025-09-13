'साइबर अपराध रोकने के मौजूदा उपाय नाकाफी': संसदीय समिति की चेतावनी
संसदीय समिति ने साइबर अपराध रोकने में विफलता पर केंद्र सरकार की आलोचना की.
Published : September 13, 2025 at 3:25 PM IST
गौतम देबरॉय.
नई दिल्ली: नई दिल्ली में एक संसदीय समिति ने केंद्र सरकार की साइबर अपराध रोकने में नाकामी पर कड़ी आलोचना की है. समिति का कहना है कि भले ही साइबर अपराध से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हों, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं. समिति ने कहा कि कमज़ोर साइबर सुरक्षा और संसाधनों की कमी के कारण आसानी से निशाना बन जाते हैं.
राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की समिति ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया कि साइबर अपराध के शिकार लोग हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय समन्वय की कमी और त्वरित जांच के अभाव में न्याय मिलने में देरी होती है. इससे नागरिकों का भरोसा टूट रहा है, खासकर महिलाओं और युवाओं में, जो डिजिटल तकनीक का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं.
बच्चों और शिक्षण संस्थानों पर खतराः
स्कूली बच्चे अनुचित सामग्री और फर्जी शैक्षिक संसाधनों का शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण माता-पिता ऑनलाइन पढ़ाई से हिचक रहे हैं. उच्च शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय रैनसमवेयर हमलों का निशाना बन रहे हैं. कमजोर साइबर सुरक्षा और अपर्याप्त आईटी ढांचे के कारण ये संस्थान आसान शिकार बन जाते हैं.
समिति ने बताया कि फर्जी सरकारी वेबसाइटें और सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ की गई तस्वीरें डिजिटल सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं. खासकर महिलाओं को डीपफेक के जरिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, जिससे साइबर आघात और गोपनीयता को लेकर चिंता बढ़ रही है.
आर्थिक नुकसान का बड़ा खतराः
साइबर अपराध अब व्यक्तियों और संगठनों के लिए गंभीर आर्थिक खतरा बन चुका है. गृह मंत्रालय के अनुसार, 30 अगस्त 2019 से 28 नवंबर 2024 तक नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 53.93 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें करीब 31,594 करोड़ रुपये की ठगी हुई. साइबर वित्तीय अपराध इन शिकायतों का 85% हिस्सा हैं.
फर्जी जॉब रैकेट, कॉल सेंटर के जरिए उगाही, और क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल से मानव तस्करी जैसे संगठित अपराधों में साइबर अपराध का उपयोग बढ़ रहा है. सीबीआई ने बताया कि भारतीय नागरिकों को विदेश में तस्करी कर "स्कैम फैक्ट्री" में साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया जा रहा है.
रैनसमवेयर और डीडीओएस हमलेः
गृह मंत्रालय ने बताया कि रैनसमवेयर साइबर अपराध का सबसे खतरनाक रूप बन गया है, जिसमें हमलावर संवेदनशील डेटा को लॉक कर मोटी रकम मांगते हैं. सीमा-पार हमलों के कारण कानून प्रवर्तन में चुनौतियां आती हैं. इसके अलावा, डीडीओएस हमले सरकारी सेवाओं, व्यवसायों और महत्वपूर्ण ढांचे को निशाना बनाते हैं, जिससे कामकाज में भारी रुकावटें आती हैं.
मनोवैज्ञानिक आघात और शर्मिंदगीः
साइबर स्टॉकिंग, पहचान की चोरी, सेक्सटॉर्शन और डीपफेक अश्लील सामग्री के शिकार लोगों को चिंता, अवसाद और मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है. सोशल मीडिया पर एआई-जनरेटेड या छेड़छाड़ की गई सामग्री के कारण लोग आत्म-दोष और सामाजिक अलगाव का शिकार हो रहे हैं.
मनोवैज्ञानिक सहायता की कमी इस समस्या को और गंभीर बनाती है. गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी कि डीपफेक जैसी तकनीकें भविष्य में सार्वजनिक विश्वास और लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए खतरा बन सकती हैं.
युवाओं का अवैध गतिविधियों में शामिल होनाः
गृह मंत्रालय ने बताया कि बेरोजगार युवा, पुरुष और महिलाएं, अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोहों द्वारा अवैध गतिविधियों जैसे म्यूल खाते प्रबंधन और पायरेटेड सामग्री साझा करने के लिए भर्ती किए जा रहे हैं. सी-डैक (C-DAC) ने समिति को बताया कि फर्जी जॉब स्कैम बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाते हैं, जो पंजीकरण शुल्क या व्यक्तिगत जानकारी के बदले धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं.
अवैध कॉल सेंटर और क्रिप्टो स्कैम लोगों को फर्जी निवेश योजनाओं में फंसाते हैं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होता है. पकड़े जाने पर युवाओं को सामाजिक और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
उभरते अंतरराष्ट्रीय खतरेः
क्रिप्टोकरेंसी, डार्क वेब मार्केटप्लेस, और साइबर अपराध सेवाओं (साइबरक्राइम-एज-ए-सर्विस) का बढ़ता उपयोग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल अपराध को बढ़ा रहा है. दक्षिण-पूर्व एशिया में फिशिंग किट, रैनसमवेयर, डीपफेक और "मनी लॉन्ड्रिंग-एज-ए-सर्विस" जैसे अवैध सेवा तंत्र उभर रहे हैं.
क्या कहते हैं विशेषज्ञः
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) राजीन एन मिश्रा ने ईटीवी भारत से कहा, "साइबर अपराध के सभी रूपों पर घटना के एक घंटे के भीतर कार्रवाई करना बहुत महत्वपूर्ण है." मिश्रा के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से अब तक गौतमबुद्ध नगर में सभी प्रकार के साइबर अपराधों के संबंध में 300 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं.
आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2023 से 25 अगस्त 2025 तक गौतमबुद्ध नगर के विभिन्न थानों में दर्ज साइबर अपराध के 130 मामलों की जांच के बाद, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से 227 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. साइबर अपराध पुलिस गौतमबुद्ध नगर में 106 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जब्त करने और 55 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली करने में सफल रही.
कानूनी ढांचे को मजबूत करने की जरूरतः
नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) और हेल्पलाइन नंबर 1930 के जरिए शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं. समिति ने सुझाव दिया कि डीपफेक और एआई-जनरेटेड सामग्री के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनी ढांचे में विशेष प्रावधान जोड़े जाएं. सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाली तस्वीरों और वीडियो में वॉटरमार्क अनिवार्य करने की तकनीकी व्यवस्था की सिफारिश की गई है, ताकि सामग्री की उत्पत्ति का पता लगाया जा सके.
समिति का मानना है कि इस पहल को क्रियाशील बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को मीडिया उद्गम के लिए एक समान तकनीकी मानक स्थापित करने चाहिए, जबकि सीईआरटी-इन निगरानी और पता लगाने संबंधी अलर्ट जारी करने के लिए समन्वयक के रूप में कार्य करेगा.
शिकायत निवारण प्रणाली में सुधारः
समिति ने कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली को और उपयोगकर्ता-अनुकूल और पारदर्शी बनाना चाहिए. शिकायत दर्ज करने के लिए एक समान प्रारूप, समयसीमा, और शिकायतों के आंकड़ों का सार्वजनिक खुलासा जरूरी है. डेटा संरक्षण ढांचे के साथ शिकायत प्रणाली को जोड़ने से गोपनीयता, सामग्री नियमन और साइबर सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का समग्र समाधान हो सकता है.
