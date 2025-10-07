कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में संसदीय समिति की बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा
विदेश मामलों पर संसदीय समिति की बैठक 2025-26 के लिए विषयों के चयन पर निर्णय लेने के लिए हुई
October 7, 2025
नई दिल्ली: विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति की मंगलवार को बैठक हुई. जिसमें समिति के 2025-26 के कार्यकाल के लिए जांचे जाने वाले विषयों के चयन पर चर्चा की गई. 2 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए समिति का पुनर्गठन किए जाने के बाद से इसकी पहली बैठक थी.
कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व वाली समिति ने आज सुबह 11:30 बजे संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग (ईईपीएचए) में अपनी बैठक शुरू की. जिसमें "2025-26 के कार्यकाल के दौरान समिति द्वारा परीक्षा के लिए विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन संख्या 1 पर विचार" पर चर्चा की गई.
समिति के सदस्यों की संख्याः
समिति में कुल 30 सदस्य हैं. जिनमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से हैं. शशि थरूर के अलावा, लोकसभा से डी के अरुणा, विजय बघेल, मितेश पटेल बकाभाई, अभिषेक बनर्जी, अरुण गोविल, दीपेंद्र सिंह हुडा, नवीन जिंदल, नवस्कनी के, बृजेंद्र सिंह ओला, असदुद्दीन ओवैसी, सनातन पांडे, प्रदीप कुमार पाणिग्रही, रविशंकर प्रसाद, अविनाश रेड्डी, अपराजिता सारंगी, अरविंद गणपत सावंत, प्रणीति सुशील कुमार शिंदे, बांसुरी स्वराज और अक्षय यादव शामिल हैं.
राज्यसभा सदस्य, अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला, जॉन ब्रिटास, राघव चड्ढा, सागरिका घोष, के लक्ष्मण, सतनाम सिंह संधू, राजीव शुक्ला, ए डी सिंह, रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, सुधांशु त्रिवेदी हैं.
समिति के बारे में जानेंः
विदेश मामलों पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति (डीआरएससी) का गठन पहली बार 8 अप्रैल, 1993 को किया गया था. बाद में 2004 में इसे सीमित कर दिया गया, जिससे समिति की संख्या 17 से बढ़कर 24 हो गई.
समिति संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करती है और सदन को उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है. मंत्रालय से संबंधित और उन्हें भेजे गए विधेयकों की जांच करती है. वार्षिक रिपोर्टों पर विचार करती है, तथा सदन में प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घकालिक नीति दस्तावेजों पर विचार करती है.
विस्तृत जांच भी कर सकती हैः
यदि समय की अनुमति हो तो समिति विभिन्न अन्य विषयों की भी विस्तृत जांच कर सकती है, जैसे पासपोर्ट सुविधाएं, पाक अधिकृत कश्मीर और उत्तरी क्षेत्रों की स्थिति, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, तथा संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा, भारत-पाकिस्तान संबंध, तथा अन्य कई बातें.
समिति की पिछली बैठक 23 सितंबर को हुई थी, जहां उन्हें विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा 'भारत-श्रीलंका संबंध और आगे का रास्ता' विषय पर जानकारी दी गई थी. साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों और प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की भी जानकारी दी गई थी.
संसदीय स्थायी समितियों का पुनर्गठनः
बता दें कि लोकसभा ने 2 अक्टूबर को एक वर्ष की अवधि के लिए कई संसदीय स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया था. दो प्रवर समितियां गठित की थीं, जिनमें जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक पर एक समिति शामिल थी.
