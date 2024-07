ETV Bharat / bharat

हाथरस जाएंगे राहुल गांधी, पीड़ितों से करेंगे मुलाकात, कांग्रेस ने बताया 'विपक्ष का जन नेता' - Rahul gets down to Mass Politics

By Amit Agnihotri Published : 21 hours ago

राहुल गांधी ( ANI File Photo )

नई दिल्ली: संसद सत्र समाप्त होने के एक दिन बाद, विपक्ष के जन नेता राहुल गांधी गुरुवार को अपनी आम राजनीति में वापस आ गए. उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरों की पीड़ा सुनी और जल्द ही यूपी के हाथरस भगदड़ त्रासदी के पीड़ितों से मिलने जाएंगे. लोकसभा में विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने वाले राहुल ने युवा कांग्रेस को गठबंधन सहयोगियों की युवा शाखाओं को एक साथ लाने का निर्देश दिया. साथ ही, उन्होंने छात्रों के मुद्दों को संयुक्त रूप से उठाने की बात कही. राहुल ने कहा, 'हम उन लोगों का सम्मान और सुरक्षा करना चाहते हैं जो अपने हाथों से कड़ी मेहनत करते हैं. बड़ी संख्या में लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता. यही हमारी सोच है'. एआईसीसी प्रभारी दीपक बाबरिया ने ईटीवी भारत से कहा, राहुल गांधी ने आज सुबह जीटीबी नगर में दिहाड़ी मजदूरों से बातचीत की. उन्होंने उनके साथ कुछ निर्माण कार्य साझा किए और एक घंटे तक उनकी समस्याएं सुनीं. ये मजदूर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. हम उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा, इस तरह की बातचीत कोई नई बात नहीं है. दरअसल, राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से मोटर मैकेनिक, बढ़ई, रसोइया, कुली, ट्रक ड्राइवर, सब्जी विक्रेता समेत कई समूहों से बातचीत कर रहे हैं, ताकि उनके मुद्दों को समझ सकें और उनके साथ एकजुटता व्यक्त कर सकें. उन्होंने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद संभाला है, लेकिन उन्हें 'विपक्ष का जन नेता' कहना सही है. उत्तर प्रदेश में एआईसीसी के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि, राज्य की रायबरेली संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी जल्द ही हाथरस भगदड़ त्रासदी के पीड़ितों से मिलने जाएंगे. पिछले कुछ दिनों में, कांग्रेस और सहयोगी समाजवादी पार्टी ने कथित लापरवाही को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है, जिसके कारण हाथरस में एक धार्मिक समागम में भगदड़ मच गई. 3 जुलाई को, राज्य इकाई के प्रमुख अजय राय ने 2 जुलाई को हुई भगदड़ में मारे गए या घायल हुए पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की थी. इस त्रासदी में लगभग 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे. इस हादसे की सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बृजेश कुमार की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा जांच की जा रही है. यूपी के नेताओं ने कहा कि, सपा प्रमुख अखिलेश यादव गठबंधन की एकता दिखाने के लिए हाथरस की अपनी यात्रा के दौरान राहुल के साथ शामिल हो सकते हैं. अविनाश पांडे ने कहा, 'राज्य इकाई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में 5 जुलाई को 1.62 लाख बूथों में से प्रत्येक में एक पेड़ लगाकर एक जनसंपर्क अभियान शुरू करने की योजना बना रही है. हम पार्टी को संगठित करने के लिए छह नवनिर्वाचित सांसदों और अन्य लोकसभा उम्मीदवारों को भी सम्मानित करेंगे'. इसके अलावा, पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने युवा कांग्रेस को अन्य समान विचारधारा वाले दलों की युवा शाखाओं के साथ संयुक्त विरोध रणनीति बनाने का भी निर्देश दिया है, ताकि आम आदमी से जुड़े मुद्दों को उठाया जा सके. युवा कांग्रेस प्रमुख बीवी श्रीनिवास ने कहा, हमने दिल्ली और अन्य स्थानों पर NEET-UG घोटाले के खिलाफ अपने बड़े विरोध प्रदर्शन करने से पहले एक संयुक्त रणनीति पर चर्चा की. यह छात्रों के साथ एक बड़ा मुद्दा है. हम इंडिया यूथ फ्रंट के बैनर तले अन्य मुद्दों को भी उठाएंगे. उन्होंने कहा, हमारे स्वयंसेवक असम में बाढ़ के कारण फंसे लोगों की मदद भी कर रहे हैं. पढ़ें: संसद में राहुल और खड़गे को बोलने की नहीं मिली अनुमति, कांग्रेस ने जताई नाराजगी