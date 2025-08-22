ETV Bharat / bharat

संसद की सुरक्षा में चूक, पेड़ के सहारे दीवार फांदकर गरुड़ द्वार तक पहुंचा शख्स, पूछताछ जारी - PARLIAMENT SECURITY BREACH

इससे पहले भी चार लोगों ने संसद की सुरक्षा में चूक की थी. दिल्ली पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज किया था.

PARLIAMENT SECURITY BREACH
पेड़ के सहारे दीवार फांदकर गरुड़ द्वार तक पहुंचा शख्स (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 22, 2025 at 12:14 PM IST

नई दिल्ली: संसद भवन की सुरक्षा में आज शुक्रवार को एक बार फिर सेंध लग गई. सुबह तकरीबन 6 बजकर 30 मिनट पर एक शख्स संसद के गरुड़ द्वार की दीवार फांदकर अंदर पहुंच गया. वहां मौजूद सुरक्षाबलों ने फौरन संदिग्ध को पकड़ा और पूछताछ शुरू की. शख्स के पास से अभी तक कोई संदिग्ध सामान की बरामदगी नहीं हुई है.

जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह शख्स पेड़ के सहारे दीवार फांदकर संसद भवन के परिसर में दाखिल हुआ. इसके बाद सुरक्षाबलों ने खुफिया ब्यूरो (आईबी) और दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियों को इस घटना की जानकारी दी. सभी एजेंसियां ​​इस व्यक्ति से पूछताछ कर रही हैं. अभी तक शख्स की पहचान नहीं हो पाई है. वहीं, यह भी नहीं पता चल सका है कि इस संदिग्ध ने क्यों संसद भवन में परिसर में छलांग लगाई.

साल 2023 में भी चूक
साल 2023 में भी संसद भवन पर हमले के दिन भी सुरक्षा में चूक हुई थी. जब दो शख्स सागर शर्मा और मनोरंजन डी कार्यवाही के दौरान लोकसभा में घुस गए थे. इन दोनों ने सदन के अंदर पीले रंग के कैनिस्टर छोड़े थे. हालांकि सदन में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने दोनों को पकड़ लिया और अनहोनो को अंजाम देने से पहले ही उनको धरदबोचा था. उसके कुछ समय बाद संसद भवन के बाहर दो और लोग नीलम आजाद और अमोल शिंदे ने गुब्बारे फोड़े और नारे भी लगाए.

6 लोगों को किया गया था गिरफ्तार
संसद भवन की सुरक्षा के चूक मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. अन्य दो आरोपियों में महेश कुमावत और ललित झा के नाम सामने आए थे. वहीं, पता चला था कि ललित झा ही पूरे मामले का मास्टरमाइंड है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा चूक मामले में करीब 900 पन्नों से अधिक पेज की चार्जशीट भी दायर की थी. अन्य दो आरोपियों में महेश कुमावत और ललित झा शामिल थे. ललित झा को पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड माना जाता है. दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा चूक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में 900 पन्नों से अधिक की चार्जशीट दायर की थी.

