पेरिस समझौते के 10 साल: जलवायु शासन और नीतियों में दिखी प्रगति, 21 देशों के डीडीपी विशेषज्ञों की रिपोर्ट

पेरिस: पेरिस जलवायु समझौते के 10 साल बाद डीप डीकार्बोनाइजेशन पाथवेज (डीडीपी) पहल की एक नई रिपोर्ट बताती है कि पेरिस समझौते ने देशों में जलवायु शासन और नीति के प्रति नए दृष्टिकोणों को प्रेरित किया है. डीडीपी की यह रिपोर्ट "राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई का एक दशक: समीक्षा और आगे की राह" (A Decade of National Climate Action: Stocktake and the Road Ahead) शीर्षक से जारी हुई है.

यह रिपोर्ट देशों में दीर्घकालिक परिवर्तन की नींव रखने में हुई प्रगति पर प्रकाश डालती है और आने वाले दशक में राष्ट्रीय बदलावों को तेज करने के लिए भविष्य की कार्रवाई की प्राथमिकताओं की पहचान करती है.

यह रिपोर्ट 21 देशों के डीडीपी विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित है, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, विकास के स्तरों और आकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इनमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, कोस्टा रिका, डोमिनिकन गणराज्य, फ्रांस, यूरोपीय संघ, जर्मनी, ग्वाटेमाला, भारत, इंडोनेशिया, आइवरी कोस्ट, जापान, कजाकिस्तान, मेक्सिको, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, अमेरिका के विशेषज्ञ शामिल हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में - सरकार ने 2015 से अब तक राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर 650 से अधिक नीतियां लागू या कार्यान्वित की हैं. इसने पिछले एक दशक में बिजली (कोयला सहित) और उद्योग (इस्पात) जैसे क्षेत्रों के लिए ऊर्जा परिवर्तन शुरू किए हैं. भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन विद्युत क्षमता में अपनी हिस्सेदारी का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उत्सर्जन तीव्रता में कमी (2005 के स्तर से) और एक अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को 2040 तक बुनियादी ढांचे के विकास, आर्थिक विकास और सामुदायिक कल्याण में सुधार के लिए लगभग 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है. भारत जलवायु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और सहयोग को भी बढ़ावा दे रहा है, उन्नत समाधानों को एकीकृत कर रहा है और भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दे रहा है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि पेरिस समझौते ने जलवायु शासन और नीति के प्रति नए दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाया है. वैज्ञानिक साक्ष्य अब निर्णयों को दिशा देने के लिए अधिक व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे हैं, दीर्घकालिक लक्ष्य राष्ट्रीय रणनीतियों को तेजी से आकार दे रहे हैं, और सरकारों ने मजबूत शासनादेश लागू किए हैं, नए संस्थान स्थापित किए हैं और विभिन्न हितधारकों को शामिल किया है. राष्ट्रीय नीतियों ने निम्न-कार्बन और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों के उपयोग में भी तेजी ला दी है और उन क्षेत्रों में उत्सर्जन में तत्काल कमी लाने में सक्षम बनाया है जहां प्रौद्योगिकी समाधान परिपक्व हैं.