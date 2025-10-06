पेरिस समझौते के 10 साल: जलवायु शासन और नीतियों में दिखी प्रगति, 21 देशों के डीडीपी विशेषज्ञों की रिपोर्ट
नई रिपोर्ट से पता चलता है कि पेरिस समझौते को अपनाने के एक दशक बाद देशों ने जलवायु शासन में वास्तविक प्रगति की है.
Published : October 6, 2025 at 8:26 PM IST
पेरिस: पेरिस जलवायु समझौते के 10 साल बाद डीप डीकार्बोनाइजेशन पाथवेज (डीडीपी) पहल की एक नई रिपोर्ट बताती है कि पेरिस समझौते ने देशों में जलवायु शासन और नीति के प्रति नए दृष्टिकोणों को प्रेरित किया है. डीडीपी की यह रिपोर्ट "राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई का एक दशक: समीक्षा और आगे की राह" (A Decade of National Climate Action: Stocktake and the Road Ahead) शीर्षक से जारी हुई है.
यह रिपोर्ट देशों में दीर्घकालिक परिवर्तन की नींव रखने में हुई प्रगति पर प्रकाश डालती है और आने वाले दशक में राष्ट्रीय बदलावों को तेज करने के लिए भविष्य की कार्रवाई की प्राथमिकताओं की पहचान करती है.
यह रिपोर्ट 21 देशों के डीडीपी विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित है, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, विकास के स्तरों और आकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इनमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, कोस्टा रिका, डोमिनिकन गणराज्य, फ्रांस, यूरोपीय संघ, जर्मनी, ग्वाटेमाला, भारत, इंडोनेशिया, आइवरी कोस्ट, जापान, कजाकिस्तान, मेक्सिको, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, अमेरिका के विशेषज्ञ शामिल हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में - सरकार ने 2015 से अब तक राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर 650 से अधिक नीतियां लागू या कार्यान्वित की हैं. इसने पिछले एक दशक में बिजली (कोयला सहित) और उद्योग (इस्पात) जैसे क्षेत्रों के लिए ऊर्जा परिवर्तन शुरू किए हैं. भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन विद्युत क्षमता में अपनी हिस्सेदारी का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उत्सर्जन तीव्रता में कमी (2005 के स्तर से) और एक अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण.
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को 2040 तक बुनियादी ढांचे के विकास, आर्थिक विकास और सामुदायिक कल्याण में सुधार के लिए लगभग 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है. भारत जलवायु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और सहयोग को भी बढ़ावा दे रहा है, उन्नत समाधानों को एकीकृत कर रहा है और भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दे रहा है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि पेरिस समझौते ने जलवायु शासन और नीति के प्रति नए दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाया है. वैज्ञानिक साक्ष्य अब निर्णयों को दिशा देने के लिए अधिक व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे हैं, दीर्घकालिक लक्ष्य राष्ट्रीय रणनीतियों को तेजी से आकार दे रहे हैं, और सरकारों ने मजबूत शासनादेश लागू किए हैं, नए संस्थान स्थापित किए हैं और विभिन्न हितधारकों को शामिल किया है. राष्ट्रीय नीतियों ने निम्न-कार्बन और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों के उपयोग में भी तेजी ला दी है और उन क्षेत्रों में उत्सर्जन में तत्काल कमी लाने में सक्षम बनाया है जहां प्रौद्योगिकी समाधान परिपक्व हैं.
मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी
हालांकि, डीडीपी रिपोर्ट 2025 उन कमियों की ओर भी इशारा करती है जिन्होंने गति को धीमा कर दिया है. दीर्घकालिक रणनीतियां अक्सर ठोस नीतिगत निर्णयों से अलग रह जाती हैं. मंत्रालयों के बीच समन्वय चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. नीतियां अभी भी तात्कालिक उत्सर्जन कटौती पर केंद्रित हैं, और कार्बन तटस्थता की राह पर दीर्घकालिक कटौती सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वर्तमान कार्रवाइयों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देतीं. सामाजिक और औद्योगिक चिंताओं ने कई बार जलवायु महत्वाकांक्षा को कमजोर किया है. ये मामूली मुद्दे नहीं हैं: ये महत्वाकांक्षा को कार्रवाई में बदलने की वास्तविक कठिनाइयों को दर्शाते हैं. इन विफलताओं की स्पष्ट रूप से पहचान करके, रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अगले दशक में अधिक महत्वाकांक्षी बदलावों के लिए कहां अधिक विशिष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
डीडीपी इनिशिएटिव के निदेशक हेनरी वाइसमैन ने कहा, "पेरिस समझौते को राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए प्रेरक के रूप में तैयार किया गया था, और 10 साल बाद हम इसके परिणाम देख सकते हैं." उन्होंने कहा, "देशों ने जलवायु शासन को नया रूप देना, नीति-निर्माण में दीर्घकालिक दृष्टिकोणों को शामिल करना और तकनीकी परिवर्तन को गति देना शुरू कर दिया है. यह प्रगति महत्वपूर्ण है. लेकिन पिछले दशक का सबक भी उतना ही स्पष्ट है: अगर हमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करना है, तो अगला दशक प्रयासों को बढ़ाने, सामाजिक और औद्योगिक चुनौतियों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के बारे में होना चाहिए कि महत्वाकांक्षा लगातार प्रभावी कार्रवाई में परिवर्तित हो."
इसी प्रकार, IDDRI के कार्यकारी निदेशक सेबेस्टियन ट्रेयर ने कहा, "यह रिपोर्ट दर्शाती है कि पेरिस समझौते ने जलवायु पर देशों की सोच और कार्य करने के तरीके को बदल दिया है. हम शासन और नीति में वास्तव में प्रगति देख रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी खामियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता." उन्होंने आगे कहा, "उपलब्धियों और असफलताओं, दोनों को पहचानना जरूरी है: पिछले दशक से सीखकर ही हम आने वाले वर्षों में तेज, ज्यादा निष्पक्ष और महत्वाकांक्षी बदलाव के लिए परिस्थितियां बना सकते हैं."
भविष्य के लिए तीन प्रमुख प्राथमिकताओं की पहचान
- पहला, ऐसी राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को मजबूत करना जो सरकारों, वित्त, व्यवसायों और नागरिक समाज को विज्ञान पर आधारित जलवायु कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक साथ लाएं.
- दूसरा, ऐसे एकीकृत नीति पैकेज तैयार करना जो न सिर्फ अल्पकालिक उत्सर्जन में कटौती करें बल्कि सामाजिक प्रभावों का प्रबंधन करते हुए दीर्घकालिक परिवर्तनों के लिए भी तैयार हों.
- तीसरा, देशों की अपनी जरूरतों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नवीन स्वरूपों को बढ़ावा देना - वित्त को निवेश प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना, उन्नत प्रौद्योगिकियों के व्यापक प्रसार का समर्थन करना, तथा व्यापार पर ऐसे तरीकों से पुनर्विचार करना जो सहयोग और साझा लाभों को बढ़ावा दें.
यह भी पढ़ें- कार्बन बाजार है क्या, जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने क्यों किए जापान में दस्तखत