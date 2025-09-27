ETV Bharat / bharat

पन्ना कलेक्टर ने रॉयल्टी चोरी व अवैध खनन में क्रशर संचालक पर ठोका 124 करोड़ जुर्माना

मामले के अनुसार पप्पू उर्फ श्रीकांत दीक्षित द्वारा गुनौर में गिट्टी क्रेशर के लिए पत्थर निकालने का कार्य स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खुदाई कर किया गया. इसकी शिकायत विभाग को मिली. इसके बाद करोड़ों रुपये की रॉयल्टी चोरी के आरोप में उपसंचालक खनिज विभाग एवं गुनौर एसडीएम के प्रतिवेदन के आधार पर पन्ना कलेक्टर ने ये कार्रवाई की. उप संचालक खनिज प्रशासन की रिपोर्ट में बताया गया कि 20 अगस्त को अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण निवारण नियम 2022 की धारा 18(2) के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.

पन्ना: पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने अवैध खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. जिले के गुनौर तहसील के मेसर्स डायमंड स्टोन क्रशर के प्रोपराइटर श्रीकांत दीक्षित पर 124 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना ठोका है. क्रशर संचालक पर पहले अवैध उत्खनन एवं रॉयल्टी में चोरी का जुर्माना लगाया गया. इसके तहत 20 अगस्त को जुर्माना लगभग 62 करोड़ भरना था. सही जवाब नहीं मिलने पर कलेक्टर न्यायालय ने जुर्माना दोगुना कर दिया.

क्रशर संचालक के अधिवक्ता द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर दस्तावेज व रिपोर्ट की कॉपी देने और जवाब के लिए समय की मांग की गई. इसके बाद सुनवाई तिथि 8 सितम्बर नियत की गई. लेकिन पुनः जवाब के लिए समय चाहा गया. इस प्रकरण में कलेक्टर न्यायालय में साक्ष्य के लिए हल्का पटवारी बिलघाड़ी राजेश कुमार पटेल, हल्का पटवारी पाली अमित कुमार शिवहरे, हल्का पटवारी गुनौर प्रदीप मौर्य एवं हल्का पटवारी बरहाकला घनश्याम पटेल उपस्थित हुए. इनके बयान व साक्ष्य के बाद भी क्रशर संचालक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया.

क्रशर संचालक श्रीकांत दीक्षित (ETV BHARAT)

लीज से ज्यादा भूमि पर किया अवैध खनन

क्रशर संचालक के अधिवक्ता के तर्क सुनने सहित प्रकरण व दस्तावेजों के समग्र अवलोकन के आधार पर पाया गया कि पूर्व की निरस्त लीज की बकाया राशि जमा करने का कोई प्रमाण प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया. साथ ही गिट्टी खनन के सर्वे नंबरों से लगी भूमि पर क्रशर संचालक के पुत्र के नाम से भण्डारण की लीज स्वीकृत कराई गई. क्रशर संचालक द्वारा मात्र 99 हजार 300 घनमीटर की रायल्टी जमा कराई गई है, जबकि उत्खनन 2 लाख 72 हजार 298 घन मीटर किया गया.

कलेक्टर ने इसलिए लगाया दोगुना जुर्माना

पन्ना कलेक्टर न्यायालय द्वारा जांच के दौरान पाया गया "क्रशर संचालक को पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय व अवसर दिया गया. इसके बाद क्रशर संचालक ने आदेश की लगातार अवमानना कर प्रकरण को लंबित रखने के हरसंभव प्रयास किया. इससे साबित हो गया कि क्रशर संचालक के पास अवैध उत्खनन का कोई पर्याप्त दस्तावेजी बचाव साक्ष्य के रूप में नहीं है." इस मामले में कलेक्टर सुरश कुमार ने बताया "पहले जुर्माना लगभग 62 करोड़ भरना था, लेकिन क्रशर संचालक से रिस्पांस नहीं मिलने पर जुर्माना डबल किया गया."