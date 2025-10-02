ETV Bharat / bharat

शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा का लंबी बीमारी के बाद निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांस

आजमगढ़ में हुआ था जन्म: 3 अगस्त 1936 में आजमगढ़ के एक गांव में जन्मे पंडित छन्नूलाल मिश्र ने बनारस को अपनी कर्मभूमि बनाया था. वह बनारस घराने की गायकी के प्रमुख प्रतिनिधि थे. भारत सरकार ने उन्हें 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2010 में पद्मभूषण और 2020 में पद्मविभूषण से सम्मानित कर चुकी है. 2014 में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक भी रहे थे. 2020 के बाद जब उनकी पत्नी का कोविड की वजह से देहांत हुआ था. उसके बाद घर में पारिवारिक कलह की वजह से उन्होंने बनारस छोड़ दिया और मिर्जापुर में अपनी बेटी के पास रहने लगे थे.

7 माह से बीमार थे: जानकारी के मुताबिक पंडित छन्नूलाल मिश्रा 7 महीने से ज्यादा बीमार चल रहे थे और हाल ही में 17 दिनों के लिए वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ सुंदरलाल अस्पताल में भर्ती किए गए थे. वहां उन्हें 13 सितंबर को एडमिट कराया गया था. इसके बाद 27 सितंबर को उन्हें यहां से डिस्चार्ज कर दिया गया था और वह मिर्जापुर में अपनी बेटी नम्रता मिश्रा के आवास पर चले गए थे जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली है. उन्हें सीने में दर्द की शिकायत और अन्य कई बीमारियों के कारण एडमिट किया गया था.

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रस्तावक रहे पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्रा का मिर्जापुर स्थित उनकी बेटी के आवास पर निधन हो गया है. उनकी बेटी नम्रता मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है. गुरुवार सुबह 4:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. 89 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. आज दोपहर बाद वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. सुबह 10 बजे उनके बनारस स्थित पैतृक आवास पर दर्शन के लिए शव लाया जाएगा. वहीं, उनके निधन पर पीएम मोदी और सीएम योगी समेत कई हस्तियों ने ट्वीट कर शोक जताया है.



शास्त्रीय गायन को बुलंदियों पर लेकर गए: छन्नूलाल मिश्र हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत को एक अलग लेवल पर लेकर गए हैं. इन्हें खयाल, ठुमरी, भजन, दादरा, कजरी और चैती गायन के लिए जाना जाता है. छन्नूलाल को कला के क्षेत्र में दिए गए अपने योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सन् 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. उन्होंने कई भजन और गजल गाए थे, लेकिन बॉलीवुड में उनका एक गाना काफी पापुलर हुआ था जिसका नाम है सांस अलबेली. ये गाना दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और अमिताभ बच्चन की फिल्म आरक्षण का था.

पंडित छन्नूलाल मिश्रा. (etv bharat archive)



पिता से सीखा था संगीत: पंडित छन्नूलाल मिश्र ने पहले अपने पिता से संगीत सीखा और उनसे संगीत की हर छोटी-बड़ी जानकारी ली. इसके बाद 9 साल की उम्र में उन्होंने गुरु उस्ताद गनी अली साहब से खयाल गायकी सीखी थी. इसके बाद ठाकुर जयदेव सिंह ने उन्हें गायकी सिखाई. छन्नूलाल मिश्र ने मुजफ्फरपुर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी और छन्नूलाल मिश्र ने अपने गीत से विदेश में भी भारतीय संगीत का नाम रोशन किया.

शास्त्रीय गायन में बड़ा नाम थे पंडित छन्नूलाल मिश्रा. (etv bharat archive)

शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने मिर्जापुर में ली अंतिम सांस. (etv bharat archive)







कई बड़े योगदान: काशी के संगीत घराने के नायाब रत्न पंडित छन्नूलाल मिश्र को ख्याल, ठुमरी, भजन, दादरा, कजरी और चैती जैसे लोकगीत विधाओं के गायन के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया था. राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हाल में इस सम्मान को प्रदान किया गया. 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कला के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए जब पं. छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस वक्त मौजूद थे.





छह साल की उम्र में सीखने लगे थे संगीत: उनके दादा गुदई महाराज शांता प्रसाद प्रसिद्ध संगीतकार थे. छह साल की उम्र से ही पंडित छन्नूलाल मिश्र ने अपने पिता बद्री प्रसाद मिश्र से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी. किराना घराने के उस्ताद अब्दुल गनी खान से भी उन्होंने शिक्षा ली. पण्डित छन्नूलाल मिश्रा ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में शीर्ष ग्रेड कलाकार रह चुके हैं. वह संस्कृति मंत्रालय के सदस्य भी रहे हैं. वह संगीत जगत के इकलौते ऐसे कलाकारों में हैं, जिन्हें पद्मश्री के बजाय पद्मभूषण प्रदान किया गया. पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने पद्म विभूषण को बनारस घराने के सम्मान के रूप में समर्पित किया है. पूरा बनारस इस सम्मान के लिए खुशी के साथ साथ गौरवांवित महसूस करता है. बनारस में होली के दौरान सबसे ज्यादा गाया जाने वाला गाना खेले मसाने में होरी दिगंबर वाला भजन पण्डित छन्‍नूलाल मिश्रा ने ही गाया था. ठुमरी, दादरा, चैती और कजरी के साथ ही वह भजन गाने के लिए भी जाना जाता रहा.







2020 में ईटीवी भारत की विशेष प्रस्तुति के लिए गाया थाः 2020 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर ईटीवी भारत इनाडु ग्रुप की तरफ से महात्मा गांधी को विशेष श्रद्धांजलि दी गई थी. इसमें एक विशेष श्रद्धांजलि एलबम लांच किया गया था. इसमें देश के मशहूर शास्त्रीय और नामचीन गायकों ने प्रस्तुति में सहयोग किया था. इस एलबम के लिए पंडित छन्नूलाल मिश्र ने भी सहभागिता की थी. उन्होंने इस एलबम में महात्मा गांधी के गीत की कुछ लाइनों में अपनी आवाज दी थी. इस एलबम का इनॉग्रेशन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष कार्यक्रम के दौरान दिल्ली में अपने आवास पर ही किया था. उस वक्त पंडित छन्नूलाल मिश्र ने इस गीत के लिए ईटीवी भारत का आभार भी जताया था. बता दें कि ईटीवी भारत व इनाडु ग्रुप के पूर्व चेयरमैन दिवंगत रामोजी राव के प्रयास से यह एलबम लांच किया गया था. नीचे के लिंक पर क्लिक कर देखिए वह खास एलबम.





