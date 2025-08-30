ETV Bharat / bharat

नौनिहालों का भविष्य गढ़ रही "अमिता", दस हजार गरीब बच्चों को दे चुकी है मार्शल आर्ट, कथक की फ्री ट्रेनिंग - PANCHKULA AMITA MARWAH STORY

पंचकूला की अमिता मारवाह गरीब बच्चों को निशुल्क मार्शल आर्ट, कथक, फाइन आर्ट और योग की ट्रेनिंग दे आत्मनिर्भर बना रही है.

Panchkula Amita Marwah Success Story
नौनिहालों का भविष्य गढ़ रही "अमिता" (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 30, 2025 at 3:59 PM IST

10 Min Read

पंचकूला: हर इंसान जीवन में अपने सपनों को पूरा कर अपने लक्ष्य को पाना चाहता है. हालांकि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, जिनका सपना भी पूरा होता है और उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, जो हर किसी का सपना पूरा हो...ऐसा सोचते भी हैं और लोगों का सपना साकार होने में उनकी मदद भी करते हैं. ऐसे लोगों में पंचकूला की अमिता मारवाह भी हैं, जो कि सालों से निशुल्क गरीब और जरूरतमंद बच्चों को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना रही हैं. ताकि वो पैसों के अभाव में आकर अपने सपने और लक्ष्य से दूर न रहे.

दरअसल, अमिता मारवाह पंचकूला के सेक्टर 4 में रहती हैं. वो एक गृहणी होने के साथ ही गरीब और जरूरतमंद बच्चों को आत्मनिर्भर भी बना रही हैं. सालों से अमिता बच्चों को निशुल्क मार्शल आर्ट, कथक, फाइन आर्ट और योग की ट्रेनिंग दे रही है. अमिता की ट्रेनिंग सेंटर का नाम "अमिता मारवाह एक्टिविटी टीम" है. ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट रह चुकी अमिता बच्चों को खुले मैदान और पार्क में ट्रेनिंग देती हैं. इसके अलावा विभिन्न सेक्टरों में पार्क के अंदर भी स्लम एरिया के बच्चों को वो ट्रेनिंग देती हैं.

अमिता मारवाह के बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत की टीम उनके ट्रेनिंग सेंटर "अमिता मारवाह एक्टिविटी टीम" पहुंची. यहां ईटीवी भारत ने अमिता मारवाह के साथ ही उनके कई स्टूडेंट्स से भी बातचीत की. जिन्होंने अपने अनुभव को बताया.

पंचकूला की अमिता मारवाह और उनके स्टूडेंट्स से बातचीत (ETV Bharat)

पिता से मांगी दोस्त के लिए मदद: सबसे पहले ईटीवी भारत ने अमिता मारवाह से बातचीत की. अमिता मारवाह ने बताया कि, " जब मैं छोटी थी, उस समय खुद ताइक्वोंडो और अन्य गतिविधियों को सीख रही थी. उस दौरान मैंने देखा कि योग्य खिलाड़ियों के पास पैसों की तंगी होती थी. लेकिन कुछ बच्चे टीचर के फेवरेट होते थे, जिससे योग्य बच्चों को मौका नहीं दिया जाता था. एक बार एक प्रतियोगिता के लिए मेरे साथ मेरी एक दोस्त का भी चयन हुआ. लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वो जा नहीं पा रही थी. ऐसे में मैंने अपने पिता से दोस्त के लिए पैसों का बंदोबस्त करने को कहा तो पिता ने मेरी बात मान ली और मेरी दोस्त के लिए पैसे दे दिए."

लिया योग्य बच्चों की मदद करने का प्रण: आगे अमिता मारवाह ने बताया कि, "मेरी दोस्त को मेरे पिता ने पैसे तो दे दिए. हालांकि बाद में उन्होंने मुझे समझाया कि एक-दो बार तो मैं तुम्हारे दोस्त के लिए पैसों का बंदोबस्त कर सकता हूं. हालांकि बार-बार ऐसा करना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी भी जरूरतें है. उस समय मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब मैं बड़ी हो जाउंगी तो ऐसा कुछ करूंगी कि ऐसे बच्चों को दिक्कत न हो जो पैसों का अभाव झेल रहे हैं. समय बीतता चला गया. स्कूल-कॉलेज पढ़ने के बाद मेरी शादी हुई, बच्चे हुए. इसके बाद मैंने दोबारा मार्शल आर्ट्स में दाखिला लिया. आखिरकार वो समय आया, जब मैंने योग्यता होने पर भी आगे नहीं बढ़ पाने वाले बच्चों की मदद करने का प्रण लिया."

Panchkula Amita Marwah Success Story
गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बना रही अमिता (ETV Bharat)

समर कैंप से की शुरुआत: अपनी शुरुआत के बारे में अमिता मारवाह कहती हैं कि, "शुरुआत मैंने समर कैंप से किया था. उस समय 15-16 बच्चों को मैंने सीखाया. ये शुरुआत थी. हालांकि मैंने देखा कि बच्चों में जिज्ञासा बढ़ रही थी और मेरा हौसला भी. समय के साथ-साथ बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ. अब तक मैं तकरीबन 10 हजार बच्चों को प्रशिक्षण दे चुकी हूं. चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या अन्य संस्थान...हर जगह करीब 250-300 बच्चे होते हैं, जहां मैं बच्चों को ट्रेनिंग देने जाती हूं. हाल ही में लुधियाना के मोहन दाई अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज की करीब 350 नर्सों को मैंने मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया है."

Amita Marwah
अमिता मारवाह (ETV Bharat)

भारतीय फौज में 6 स्टूडेंट भर्ती: अमिता मारवाह से ट्रेनिंग लिए बच्चे भारतीय फौज में हैं. इस बारे में अमिता बताती है कि, "हाल ही में मेरे दो स्टूडेंट्स का भारतीय फौज में चयन हुआ है, जिनमें युसूफ और रमेश शामिल हैं." अमिता ने युसूफ से जुड़ा एक किस्सा भी सांझा किया. अमिता ने बताया कि , "जब युसूफ काफी छोटा था, तो उनकी एक्टिविटी टीम में शामिल हुआ था. वो काफी एक्साइटेड रहता था कुछ भी नया सीखने के लिए. इसके अलावा मेरे दो स्टूडेंट्स बीएसएफ में हैं. एक सीआरपीएफ में, एक सिख रेजीमेंट में और एक पंजाब रेजीमेंट में है. अब तक मेरे सिखाए लड़के भारतीय फौज में सेलेक्ट हुए हैं. मैं चाहती हूं कि अब लड़कियां भी यहां से जाएं, इसके लिए मैं लड़कियों को तैयार कर रही हूं."

ट्रेनिंग का शेड्यूल: बच्चों को ट्रेनिंग देने के शेड्यूल के बारे में अमिता मारवाह ने बताया कि, "मैं स्टूडेंट्स को सप्ताह में 5 दिन ताइक्वांडो और योगा का प्रशिक्षण देती हूं. वीकेंड पर शनिवार और रविवार को कथक सिखाती हूं. इसके अलावा पंचकूला और चंडीगढ़ में चार जगहों पर बच्चों को प्रशिक्षण देती हूं. इन चार जगहों में पंचकूला सेक्टर-4 स्थित गार्डन, गांव खड़क मंगोली, चंडीगढ़ के मनीमाजरा स्थित शिवालिक गार्डन और सकेतड़ी शामिल है."

Panchkula Amita Marwah Success Story
बच्चों को देती है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग (ETV Bharat)

क्या कहते हैं अमिता मारवाह के स्टूडेंट्स: अमिता मारवाह एक्टिविटी टीम से जुड़े प्रभाकर ताइक्वांडो के अंतरराष्ट्रीय मेडलिस्ट है. प्रभाकर ने बताया कि, "साल 2015 में मैं इस एक्टिविटी टीम के साथ जुड़ा. अमिता मारवाह मैम ने खेल के साथ-साथ मुझे पढ़ाई में भी काफी मदद की. आर्थिक सपोर्ट भी किया. मैम की एक्टिविटी टीम में खेलने-पढ़ने वाले कई बच्चे सेना में भर्ती हुए हैं, जिनकी सफलता के लिए अमिता मैम ने हर तरह से मदद की है. हमें समय-समय पर उनका मार्गदर्शन मिला. वर्तमान में मैं ताइक्वांडो की होम ट्यूशन क्लास लेता हूं. साथ ही एक ताइक्वांडो कोचिंग सेंटर में नौकरी कर अच्छे पैसे भी कमा रहा हूं."

अमिता के स्टूडेंट्स दे रहे अन्य बच्चों को प्रशिक्षण: अमिता के स्टूडेंट आशीष ने बताया कि "मैं अमिता मैडम की टीम से करीब 12 सालों से जुड़ा हूं. यहां ताइक्वांडो सीख रहा हूं. वर्तमान में मैं एक स्कूल टीचर हूं. कक्षा ग्यारहवीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूं. पंचकूला के गाजीपुर में शाम के समय ताइक्वांडो अकादमी चलाता हूं. जहां करीब 40 स्टूडेंट को मैं प्रशिक्षण दे रहा हूं. जब कभी अकादमी और खिलाड़ियों से संबंधी कोई तकनीकी या अन्य चुनौती पेश आती है तो मैं अमिता मैम से सलाह लेता हूं. मैं एनआईएस पास हूं और ब्लैक बेल्टर भी हूं. अमिता मैम के मार्गदर्शन में मैंने पहले स्टेट, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल क्लियर किया."

Panchkula Amita Marwah Success Story
अमिता मारवाह के मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स (ETV Bharat)

अमिता के स्टूडेंट्स फौजी निखिल जॉन ने किया धन्यवाद: अमिता मारवाह एक्टिविटी टीम के स्टूडेंट रह चुके और भारतीय फौज में सेवा दे रहे निखिल जॉन ने कहा, "मुझे अमिता मारवाह मैम से आत्मरक्षा के बारे में काफी जानकारी मिली. इसके अलावा फौज में भर्ती होने के लिए भी मैम ने मेरा उत्साहवर्धन किया और हमें सपोर्ट किया."

अमिता से स्टूडेंट राहुल ने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जीता गोल्ड: अमिता मारवाह एक्टिविटी टीम के स्टूडेंट्स राहुल ने बताया, " मैं साल 2015 से अमिता मैम की टीम से जुड़ा. मैंने यहां ताइक्वांडो और योगा सीखा. अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुका हूं. वर्तमान में पंचकूला सेक्टर 4 में अमिता मरवाह एक्टिविटी टीम में ताइक्वांडो की क्लास लेता हूं. हाल ही में नेपाल में आयोजित एशिया कप ताइक्वांडो इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता हूं."

अमिता की स्टूडेंट कनिका 30 बच्चों को दे रही ट्रेनिंग: अमिता की स्टूडेंट कनिका ने बताया कि, "मैं पिछले पांच सालों से अमिता मारवाह एक्टिविटी टीम से ताइक्वांडो सीख रही हूं. अब स्टेटलेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट हूं. अमिता मैम के मार्गदर्शन और सहयोग से मुझमें काफी सुधार हुआ है. अब मैं सहायक कोच के रूप में करीब तीस बच्चों को कोचिंग दे रही हूं."

Panchkula Amita Marwah Success Story
अमिता मारवाह की कथक स्टूडेंट्स (ETV Bharat)

नशे से दूर रहने की अपील: प्रभाकर और राहुल समेत ताइक्वांडो में अपनी पहचान बना चुके एक अन्य खिलाड़ी ने बताया कि, " वर्तमान में मेरे मोहल्ले के काफी युवा नशे के आदी हो चुके हैं. मैं स्वयं को खुशनसीब मानता हूं कि अमिता मैम के मार्गदर्शन में मैं नशे से दूर खेल से जुड़ा हुआ हूं.मेरी युवाओं से अपील है कि सभी को नशे से दूर रहकर खेल की ओर रूख करें. इससे हेल्थ सही रहेगा और समाज भी."

कथक सीख रही बेटियां: अमिता से कथक सीख रही कोमल ने बताया कि, " मैं अमिता मैम की टीम से पिछले 4 साल से जुड़ी हूं. यहां से मैंने कथक सीखा, नृत्य की बारीकी और लुभावनी हरकतें सीखी. प्रत्येक रविवार को मैं यहां कथक सीखने आती हूं. स्कूल के कार्यक्रमों में सहपाठियों के साथ कोरियोग्राफी भी करती हूं. साथ ही स्वयं भी कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हूं. मैं आर्थिक रूप से काफी कमजोर थी. मुझे ट्रेनिंग देने के साथ ही अमिता मैम हमारी हर तरह से मदद करती है." वहीं, कथक सीख रही सोनिया ने बताया कि, "वह पांच साल की आयु से कत्थक सीख रही है. वो डांस के क्षेत्र में काफी नाम कमाना चाहती है."

अमिता के स्टूडेंट का शो टेलिविजन पर होगा टेलिकास्ट: कथक सीख रही कुमकुम ने बताया कि, " मैं पिछले 8 सालों से अमिता मारवाह एक्टिविटी टीम से जुड़ी हूं. मेरा सपना क्लासिकल डांस सीखने का था, लेकिन परिवार ने कभी सहयोग नहीं किया. हालांकि अमिता मारवाह टीम के संपर्क में आने के बाद मैंने निशुल्क कत्थक सीखा. पहले मैं एक झुग्गी में रहती थी, लेकिन अब नया घर ले लिया है."

मौजूदा समय में अमिता से ट्रेनिंग लिए बच्चे न सिर्फ आत्मनिर्भर हो चुके हैं. बल्कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी आत्मनिर्भर बनाकर उनका भविष्य संवार रहे हैं. ईटीवी भारत अमिता मारवाह के हौसले को सलाम करता है.

