पलवल पुलिस ने पकड़े 2 पाक जासूस, सीक्रेट जानकारियां पाकिस्तान को भेजने का आरोप

अदालत में पेश किया गया : तौफीक को 5 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने और वसीम को गिरफ्तारी के बाद बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने तौफीक को जेल भेज दिया. वहीं दूसरे आरोपी वसीम को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है. पांच दिन में रिमांड के दौरान तौफीक ने पुलिस क्राइम ब्रांच को कई अहम जानकारियां दी हैं, जिनमें पाकिस्तान पैसे भेजने, पाकिस्तान उच्चायुक्त में तैनात कर्मियों को सिम बेचने और सेना की गुप्त जानकारियां देना शामिल हैं.

पलवलः देश की गोपनीय सैन्य जानकारी पाकिस्तान उच्चायोग और खुफिया एजेंसी आईएसआई को देने के मामले में तौफिक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में पहले मुख्य आरोपी तौफीक को गिरफ्तार किया गया था, जो पलवल के हथीन का निवासी है. उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था. रिमांड के दौरान उसने एक और आरोपी का खुलासा किया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

पलवल पुलिस ने पकड़े 2 पाक जासूस (Etv Bharat)

पाकिस्तान को भेजी सीक्रेट जानकारियां : जिला अदालत के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी शशि भूषण मिश्रा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि "पिछले तीन साल से भारतीय सेना की गोपनीय सूचना लीक करने के आरोप में बीती 25 सितंबर को पुलिस ने गांव आलीमेव निवासी तौफीक को गिरफ्तार किया था, जो अपनी सास और उनके परिजनों के साथ 2022 में पाकिस्तान गया था. वह करीब 15 दिन तक वहां रहा. तौफीक की सास के परिजन बंटवारे के दौरान पाकिस्तान चले गए थे. उनका वहां पाकिस्तान उच्चायोग से संपर्क हो गया जिसने भारत लौटने के बाद यहां से भारत की गोपनीय सूचना और सैन्य सूचना पाकिस्तान को भेजनी शुरू कर दी."

वसीम भी शामिल था : मामले में पुलिस ने तौफीक को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अदालत में पेश किया था जहां से तौफीक का पुलिस को 5 दिन का रिमांड मिला था. रिमांड के दौरान पाया गया कि आरोपी पाकिस्तान पैसे भेजने, उच्चायोग को सिम बेचने और यहां की गुप्त सैन्य जानकारियां पाकिस्तान को भेजता था. इतना ही नहीं उसने बताया कि इसमें उसका एक और साथी पलवल निवासी वसीम भी शामिल है. आरोपी तौफीक के बताए अनुसार पुलिस ने आरोपी वसीम को भी गिरफ्तार किया जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से मुख्य आरोपी तौफीक को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद जेल भेज दिया. जबकि सहयोगी आरोपी वसीम को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है. पुलिस जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी पाकिस्तान जाने के लिए वीजा भी लगवाते थे, कई को वहां भेज चुके हैं. मामले में कई और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है. इस संबंध में सीआईए टीम गहनता से जांच में जुटी है.

